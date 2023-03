Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Las 20 canciones de guitarra para principiantes más famosas con sus acordes

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Estás empezando a tocar tus primeros acordes en la guitarra y no sabes aún ninguna canción? No te preocupes si todavía no puedes realizar un solo de guitarra como Jimi Hendrix, lo aprenderás poco a poco. Si quieres ir demostrando tus habilidades con las cuerdas a familiares y amigos, aquí tienes un listado con las 20 canciones más famosas para guitarristas principiantes, incluyendo sus acordes y cómo tocarlos.

Si quieres que tu hijo pequeño se adentre en el mundo de la música tocando algún instrumento, aquí puedes consultar los mejores instrumentos musicales para niños. Encontrarás gran variedad, como teclados, guitarras eléctricas o mini baterías.

Leyenda de acordes y digitación

En la siguiente tabla te explicamos todos los acordes que aparecerán en las canciones de la lista.

Además, te contamos cuál es su digitación o, dicho de otra manera, la posición en la que tienes que colocar los dedos en el mástil para tocar cada acorde.



ACORDE DIGITACIÓN A (La) Coloca tu dedo índice en la cuarta cuerda del segundo traste y el dedo medio en la tercera cuerda del segundo traste. Toca todas las cuerdas excepto la sexta cuerda. Am (La menor) Coloca el dedo medio en la segunda cuerda del segundo traste y el dedo anular en la tercera cuerda del segundo traste. Las demás cuerdas deben quedar abiertas. Am7 (La sostenido) Coloca el dedo medio en la segunda cuerda del segundo traste, el dedo anular en la cuarta cuerda del segundo traste y el dedo índice en la tercera cuerda del primer traste. Las demás cuerdas deben quedar abiertas. Asus2 (La, Si y Mi) Este acorde se toca colocando el dedo índice en la segunda traste de la tercera cuerda, el dedo medio en la segunda traste de la segunda cuerda y dejando las demás cuerdas al aire. Asus4 (La, Re y Mi) Este acorde se toca colocando el dedo índice en la segunda traste de la tercera cuerda, el dedo medio en la tercera traste de la segunda cuerda y el dedo anular en la cuarta traste de la cuarta cuerda. Las demás cuerdas se tocan al aire. B (Si) Coloca el dedo índice en la segunda cuerda del primer traste, el dedo medio en la cuarta cuerda del tercer traste, el dedo anular en la tercera cuerda del tercer traste y el dedo meñique en la primera cuerda del tercer traste. Bm (Si menor) Coloca tu dedo índice en la segunda cuerda del segundo traste y el dedo medio en la tercera cuerda del cuarto traste. Toca todas las cuerdas excepto la sexta cuerda. C (do mayor) Coloca el dedo índice en la segunda cuerda del primer traste, el dedo medio en la cuarta cuerda del segundo traste y el dedo anular en la quinta cuerda del tercer traste. Las demás cuerdas deben quedar abiertas. D (Re) Coloca el dedo índice en la tercera cuerda del segundo traste, el dedo medio en la primera cuerda del segundo traste y el dedo anular en la segunda cuerda del tercer traste. Las demás cuerdas deben quedar abiertas. Dm7 (Re sostenido) Coloca el dedo índice en la primera cuerda del primer traste y el dedo medio en la segunda cuerda del segundo traste. Las demás cuerdas deben quedar abiertas. D6/9 (Re, La, Si y Mi) Este acorde se toca colocando el dedo índice en la segunda traste de la tercera cuerda, el dedo medio en la segunda traste de la primera cuerda y el dedo anular en la tercera traste de la segunda cuerda. E (Mi mayor) Coloca el dedo índice en la tercera cuerda del primer traste, el dedo medio en la quinta cuerda del segundo traste, el dedo anular en la cuarta cuerda del segundo traste y deja las demás cuerdas abiertas. Em (Mi menor) Coloca tu dedo índice en la segunda cuerda del segundo traste y el dedo medio en la tercera cuerda del segundo traste. Toca todas las cuerdas excepto la sexta cuerda. Em7 (Mi sostenido) Este acorde se toca colocando el dedo índice en la segunda traste de la quinta cuerda, el dedo medio en la tercera traste de la segunda cuerda, y el dedo anular en la cuarta traste de la tercera cuerda. Las demás cuerdas se tocan al aire. F (Fa) Coloca el dedo índice en la segunda cuerda del primer traste, el dedo medio en la tercera cuerda del segundo traste y el dedo anular en la cuarta cuerda del tercer traste. La quinta y sexta cuerda deben quedar abiertas. Fm (Fa menor) Coloca el dedo índice en la primera cuerda en el primer traste, el dedo medio en la segunda cuerda en el segundo traste y el dedo anular en la tercera cuerda en el tercer traste. No es necesario colocar ningún dedo en la cuarta cuerda, pero asegúrate de que tu dedo meñique esté cerca de la cuarta cuerda para evitar que suene. G (Sol) Coloca el dedo índice en la segunda cuerda del primer traste, el dedo medio en la tercera cuerda del segundo traste y el dedo anular en la primera cuerda del tercer traste. Las demás cuerdas deben quedar abiertas.

‘I’m Yours’ de Jason Mraz

Acordes: G, D, Em, C

‘Brown Eyed Girl’ de Van Morrison

Acordes: G, C, D, Em

‘Blowing in the Wind’ de Bob Dylan

Acordes: G, C, D

‘Wonderwall’ de Oasis

Acordes: G, D, Em, C

‘Hey Jude’ de The Beatles

Acordes: C, G, Am, F.

‘Knockin’ on Heaven’s Door’ de Bob Dylan

Acordes: G, D, Am7

‘Take Me Home, Country Roads’ de John Denver

Acordes: G, D, Em, C, Bm, A

‘Horse with No Name’ de America

Acordes: Em, Asus2, D6/9, Em7, Asus4.

‘House of the Rising Sun’ de The Animals

Acordes: Am, C, D, F, E.

‘Riptide’ de Vance Joy

Acordes: Am, G, C, F.

‘Tears in Heaven’ de Eric Clapton

Acordes: A, E, Fm, D.

‘Stand by Me’ de Ben E. King

Acordes: G, Em, C, D.

‘Yellow’ de Coldplay

Acordes: Am, F, C, G.

‘The A Team’ de Ed Sheeran

Acordes: A, E, Fm, D.

‘Good Riddance (Time of Your Life)’ de Green Day

Acordes: G, C, D y Em.

‘You Are My Sunshine’ de Jimmie Davis

Acordes: C, F, G, Am.

‘Free Fallin” de Tom Petty

Acordes: Em, A, D, G.

‘Wish You Were Here’ de Pink Floyd

Acordes: G, D, Am, C.

‘Love Me Do’ de The Beatles

Acordes: G, C, D.

‘Let It Be’ de The Beatles

Acordes: C, G, Am, F.

Si quieres leer más noticias como Las 20 canciones de guitarra para principiantes más famosas con sus acordes, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.