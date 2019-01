Las ciudades donde ha tocado el Gordo de Navidad

Ocio - Tecnología

¿Dónde ha dejado caer su suerte la diosa Fortuna los últimos cinco años? ¿En qué ciudades? Grandes, pequeñas localidades y jóvenes municipios o pueblos tuvieron una cosa en común, y es que todas estas provincias fueron agraciados con el Gordo de Navidad. El 3.347, el premio Gordo del Sorteo de Navidad ha estado repartidísimo por 45 provincias españolas tal y como detallamos un poco más abajo (en total hay 50 provincias). Júbilo, alegría y muchas, muchas celebraciones entre los agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad en 2018. En estas horas conoceremos todas las ciudades donde ha tocado la lotería de Navidad de 2018 que entrará a formar parte del mapa de la suerte. Ciudades, habitantes, turistas o vecinos, todos ellos celebrarán como cada año la llegada de la diosa Fortuna. ¡Enhorabuena!

2018 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

El Gordo, el primer premio 3.374 ha estado muy repartido en varias provincias y se ha ido a

– Pontevedra (Sanxenxo, Redondela, Poio, Vigo, O Porriño, Bueu, A Estrada),

– Alicante (Orihuela, Villajoyosa, Benidorm, Elche),

– Madrid (Collado Villalba, Carabaña, Coslada, Alpedrete, La Bañeza, Loeches, Pozuelo de Alarcón, Leganés, Torrelaguna, San Sebastián de los Reyes, Getafe, Torrejón de Ardoz),

– A Coruña (Cedeira, Bayo-Zas, Serra de Outes, Pino, Fene, Pontevea, Teo, Santiago de Compostela),

– Granada (Belicena, Almuñécar, Salobreña),

– Málaga (Marbella, Nueva Andalucía, San Pedro Alcántara, Torremolinos, Ronda, Torrox, Benajarafe),

– Zaragoza (Tarazona),

– Las Palmas (Cruce de Arinaga, Morro Jable Pajara, Gáldar, Aguimes, Firgas, Yaiza, Arucas, Arrecife, Antigua, Teror, Becerril, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé, Telde),

– Ávila (El Barraco),

– Asturias (Mieres, Villamayor-Piloña, Gijón, Oviedo),

– Córdoba (Puente Genil, Fuente Carretero, La Carlota),

– Barcelona (Cardedeu, Pineda de Mar, Sant Quirze del Vallés, Terrasa, Granollers, Sant Feliu de Codines, Santpedor, Sabadell),

– Cuenca Belmonte, Carboneras de Guadazaón),

– Vizcaya (Derio, Bilbao, Gernika),

– Cáceres (Trujillo, Casar de Cáceres),

– Girona (Figueres, Sant Joan Les Fonts, Olot),

– Huelva (El Rocío, Ayamonte),

– Zamora (Puebla de Sanabria),

– Huesca (Fraga),

– Santa Cruz de Tenerife (Poris de Abona, Arico, Bajamar, La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Vilaflor, Tegueste, Granadilla de Abona),

– Sevilla (El Coronil, Aznalcázar, Villamanrique de Condesa),

– Baleares (Inca, C’An Picafort, Cala Ratjada, Arenal),

– Cádiz (Vejer de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Algeciras),

– Albacete (Tobarra, Casas Ibáñez),

– Almería (Vícar),

– Guipuzcoa (San Sebastián, Lasarte, Zarautz),

– Lleida (La Seu D’Urgell),

– Murcia (Yecla, Cartagena, Roldán, Polígono de Santa Ana, Villanueva del Río Segura, San Pedro del Pinatar, La Manga del Mar Menor),

– Salamanca (Cepeda, Calvarrasa de Abajo, Cabrillas),

– Ourense

– Huesca

– Valencia (Manises, L’Alcudia, Paterna, Xátiva, Lliria)

– Málaga (Arroyo de la Miel)

– Badajoz

– Soria

– Burgos

– Cantabria (Colindres, Torrelavega, Ampuero, San Vicente de la Barquera)

– Ciudad Real

– Jaén (Villacarrillo, Úbeda, Cambil)

– La Rioja (Arnedo)

– León

– Lugo (Vilalba, Monforte de Lemos, Valdouro)

– Navarra (Fitero)

– Segovia

– Tarragona (Altafulla, Camarles)

– Teruel

– Toledo (Viso de San Juan)

– Valladolid (Pelícano)

¡¡Muy, muy repartido!!

El segundo premio 21.015 se fue a las ciudades de Almansa (Albacete), Alicante y Barcelona.

Los quintos premios han caído en El Campello (Alicante), Madrid,

2017 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

Lugo y Málaga es donde cae el Gordo de Navidad. En Villalba, Lugo, se han repartido 520 millones, y en Málaga, 128 milones. Otras 10 provincias también han podido celebrarlo a lo grande: Torrejón de Ardoz (Madrid), Jaca (Huesca), Sort (Lleida), Baeza (Jaén), Santander, Cádiz, San Pedro del Pinatar (Murcia), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), San Bartolomé (Las Palmas) y Benetússer (Valencia).

2016 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

El Gordo ha caído íntegramente en una única administración madrileña, en la de Esperanza, 4, en el barrio de Acacias donde se vendieron todos los décimos del 66.513.

2015 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

Todas las series del Gordo se van a Almería, puesto que se vende de forma íntegra en Roquetas de Mar.

2014 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

Ha caído sobre todo en Madrid aunque también ha dado otros pellizcos de millones a las provincias de Cádiz, Murcia, Valencia, Albacete, Coruña, Las Palmas, León y Logroño.

2013 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

El primer premio ha estado muy repartido y ha ofrecido una ‘lluvia’ de millones por toda España. Las ciudades donde más ha tocado han sido en Leganés (Madrid, con 356 millones de euros), Mondragón (Guipúzcoa, con 180 millones) y Bailén (Jaén, con 60 millones). Las provincias donde también ha tocado han sido Toledo, Palencia, Valencia, Sevilla, Asturias , Pontevedra, Barcelona.

2012 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

El 76.058 se repartió muchísimo, así tocó en A Coruña, Vizcaya, Lugo, Asturias, León, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid, Navarra, Soria, Madrid, Zaragoza, Huesca, Barcelona, Castellón, Valencia, Albacete, Alicante, Murcia, Ibiza, Badajoz, Cádiz, Ceuta, Granada, Córdoba, Jaén, Almería, Tenerife y Las Palmas.

2011 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

El número 58.268 se vendió íntegramente en Huesca.

2010 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

Las ciudades donde ha tocado el Gordo han sido: Barcelona, Alicante, Tenerife, Madrid, Cáceres, Palencia, Murcia, Zaragoza y Guipúzcoa.

2009 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

Madrid acaparó toda la suerte de la Lotería de Navidad 2009

El último Gordo celebrado hasta la fecha dejó toda su suerte en la capital. El 78.294 convertía a Madrid en el centro de todas las miradas de la Lotería de Navidad. La última vez que el Gordo de Navidad había terminado en 94 fue el año 1.856. La terminación 4 conseguía afianzarse como la segunda más afortunada en cuanto a suerte en la Lotería de Navidad se refiere.

En este caso, la Administración nº146 repartió 110 series completas, que supusieron un total de 330.000.000€ en premios. Con este año, en total el Gordo de Navidad ha tocado en Madrid en 78 ocasiones.

2008 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

El reintegro más afortunado premia al 2008

La terminación 5, la que más veces se ha repetido a lo largo de la historia del Gordo volvió a aparecer en el año 2008. Un premio que viajó del norte al sur de la península española a través de un número, el 32.365, que se repartió de la siguiente manera:

Torrevieja (Alicante)

Por tercer año consecutivo la provincia de Alicante daba la bienvenida al Gordo. La primera vez que Torrevieja recibía el premio Gordo se saldó con unos 3.000.000€ en premios. La administración nº1 repartió su suerte por la comarca de la vega baja del segura.

Barcelona, la provincia más afortunada del año

Era la 50ª vez que Barcelona recibía al Gordo de Navidad. La Administración nº35 repartía un total de 69 series (207.000.000€) por toda la ciudad.

San Quirze del Vallés, con más de 18.000 habitantes, acompañaba a la ciudad con 51 series vendidas en la Administración nº1. Entre las dos ciudades se repartieron mayor número de premios del Gordo de aquella Navidad.

Oñati (Guipúzcoa)

Hasta Oñati, el municipio más extenso de la provincia, sus 10.896 habitantes llegó otra serie completa de premios. La Administración nº1 hizo llegar 3.000.000€.

Quesada (Jaén)

Sus casi seis mil habitantes no se podían creer la alegría que recibirían al recibir la noticia de que una serie del sorteo de Navidad vendida en la Administración nº1 les había premiado con 3.000.000€ del Gordo de Navidad.

Madrid

Madrid volvió a repetir, un año después, con un premio Gordo de la Lotería de Navidad. Una sola serie hizo llegar parte de la fortuna a la capital. En esta ocasión fue la Administración nº281 de la capital la que repartió 3.000.000€ entre madrileños y visitantes.

Alláriz (Orense)

Los 5.821 habitantes del municipio de Allariz, situado en la provincia de Orense, recibieron por vez primera al Gordo de Navidad. Un total de 3.000.000€ en premios que fueron repartidos en la Administración nº1 de la citada localidad.

Soria (Soria)

La capital de la provincia, con 40.000 habitantes, daba la bienvenida a su primer premio Gordo de la historia de la Lotería de Navidad. Los afortunados que se hicieron con uno de los décimos, vendidos en la Administración nº1, se llevaron un total de 3.000.000€ en premios.

Zaragoza

Hasta Zaragoza, capital de Aragón, llegó el último de los premios repartidos por el Gordo de aquel año. La quinta ciudad española en población, con sus 674.000 habitantes, tuvo la fortuna de repartir una serie completa en la Administración nº56 de la ciudad.

2007 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

2007, el Gordo más viajero de todo el lustro

Hasta 21 ciudades diferentes se cuentan entre las afortunadas con el primer premio del año 2007. Si algo caracterizó al Gordo de aquel año fue su carácter viajero. Muy repartido, la terminación menos afortunada de la historia del sorteo hizo su octava aparición (y última hasta la fecha), convirtiendo al 06.381 en el número más agraciado del año.

Alicante

Un año después Alicante volvía a repetir fortuna en el premio Gordo. La suerte no abandonaba a la ciudad, que en esta ocasión dejaba en la ciudad 30.000.000€. La administración nº23 y la nº37 repartieron entre turistas y vecinos un total de 10 series.

Tíjola (Almería)

Por tercera vez en la historia del Gordo de Navidad, la suerte llegaba hasta la provincia de Almería. La administración nº2 repartió en el pequeño municipio, de 3.985 habitantes, una serie completa del sorteo, dejando en la zona un total de 3.000.000€ en premios.

Asturias, suerte al cubo

La suerte estuvo muy repartida entre los asturianos al llegar a tres municipios distintos. El primero de ellos, Avilés, una localidad de 84.000 habitantes se quedó con 45.000.000€ en premios. La administración nº5 repartió en la ciudad un total de 15 series, que fueron vendidas en su totalidad.

El mismo número de series fue a parar hasta Llanes, cuyos 13.000 habitantes disfrutaron de una lluvia de millones a orillas del mar Cantábrico. La administración nº2 del municipio fue la encargada de repartir dicha fortuna.

El municipio más afortunado del sorteo de Navidad de dicho año fue Nava. Una pequeña villa de algo más de 5.500 habitantes que repartió un total de 270.000.000€ en premios. La Administración nº1 vendió en su totalidad las 90 series que convirtieron en afortunados a muchos vecinos de la comarca.

Cataluña, provincia afortunada

La diosa Fortuna también se asomó por Cataluña en el 2007. La ciudad barcelonesa de El Prat de Llobregat, con 63.000 habitantes, recibió 3.000.000€ que se repartieron en la Administración de El Prat aeropuerto.

La misma cantidad llegó hasta Vic (que volvía a repetir tan sólo dos años después), a través de la misma Administración, la nº3.

Donde si disfrutaron de la suerte completa fue en la población ilerdense de Sort. Su población, de algo más de 2.300 habitantes, celebró la llegada de siete series completas de premios. En total la Administración nº1 repartió 21.000.000€ entre propios y extraños. El pueblo de la suerte hacía honor a su nombre aquella Navidad.

A Coruña, dos veces afortunada

En Carballo, sus 30.000 habitantes recibieron el 22 de diciembre de 2007 con una sorpresa muy agradable, la llegada de 42.000.000€. La Administración nº3 había repartido 14 series que se llevaron el premio Gordo.

A 65 kilómetros de La Coruña y a 62 de Pontevedra, los 95.000 habitantes de la mundialmente famosa Santiago de Compostela recibieron con alegría la llegada de una serie completa (vendida en la Administración nº3), que dejó 3.000.000€.

Madrid

Una sequía de cinco años sin un primer premio en la capital, que finalizaron en el año 2007 cuando el Gordo volvió a Madrid. Dos series, una vendida en la Administración nº143, otra en la nº88 y una última en la nº67 de la capital, dejaron 9.000.000€ en premios.

Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife)

La ciudad tinerfeña se estrenó con poca fortuna en el Gordo de Navidad, la única serie consignada fue anulada, por lo que los 32.000 habitantes se quedaron con la miel en los labios. El número, de los llamados ‘feos’, y la terminación, la menos afortunada, impidieron que celebraran un premio de Navidad.

Doble Gordo en Teruel

Hasta Teruel también llegó el Gordo de Navidad. La Administración nº4 dejó 3.000.000€ en la ciudad aragonesa.

El municipio de Alcañiz, de unos 16.000 habitantes, compartió el protagonismo aragonés con Teruel, al repartir otra serie completa entre sus habitantes, a través de la Administración nº1 de la localidad.

Talavera de la Reina (Toledo)

Por segunda vez en su historia el municipio, de algo más de 88.000 habitantes, llegó otra de las series de aquel Gordo tan viajero. La Administración nº6 dejó 3.000.000€ entre sus felices habitantes, que comenzaron sus Navidad por anticipado.

También doble suerte en la provincia de Vizcaya

Como el Gordo estuvo tan repartido aquel año, algunas provincias repartieron doble suerte. Fue el caso de Vizcaya. Hasta la capital, Bilbao, y a través de la Administración nº8, llegaron 3.000.000€ (1 serie).

La diosa Fortuna repartió otros 18.000.000€ del Gordo en el municipio de Elorrio, una villa de unos 7.200 habitantes. La Administración nº1 vendió seis series.

2006 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

Un Gordo muy repartido en 2006

El 20.297 fue el gran protagonista de la Lotería de Navidad del 2006. No sólo se convirtió en el primer premio sino que por segunda vez en la historia del Gordo un número se repetía. Concretamente, el 20.297, que ya había aparecido un siglo antes, en el año 1903, volvía a convertirse en el número de la suerte de la Navidad del 2006. El Gordo estuvo bastante repartido por las siguientes ciudades españolas:

Vitoria (Álava)

Desde el siglo XIX Vitoria no resultaba afortunada con el primer premio de la Lotería de Navidad. La mala racha se rompió en el 2005, cuando la Administración nº3 vendió una serie completa del número premiado, repartiendo un total de 3.000.000€.

Alicante, por partida triple

La Provincia de Alicante estuvo de enhorabuena ya que hasta tres ciudades fueron tocadas por la fortuna en dicho año. La buena fortuna comenzó su andadura por la capital, Alicante, donde la administración nº11 fue la encargada de repartir una serie completa (3.000.000€).

La suerte continuó a 50 kilómetros, en el municipio de Benidorm, donde las botellas también se descorcharon para celebrar la llegada de otros 3 millones de euros que llegaron hasta la zona. En uno de los grandes municipios turísticos a nivel nacional e internacional, sus 71.000 habitantes disfrutaron de una serie completa gracias a la fortuna repartida por la Administración nº1 del municipio.

Y, como no hay dos sin tres, la tercera gran afortunada de la provincia fue la localidad Onil hasta donde fueron a parar los premios de otra serie completa (3.000.000€). La pequeña localidad de algo más de 7.600 habitantes también atrajo la atención de todos los medios hasta la Administración de Loterías nº1.

Fuenlabrada (Madrid)

La localidad madrileña, situada al sur de la provincia, y considerada una de las ciudades más jóvenes de toda Europa, recibió al Gordo de Navidad por primera vez en el 2006. Se sumaba así a la lista de ciudades afortunadas de aquel año. La cuarta ciudad madrileña en población se puso sobre el mapa de la Lotería de Navidad al recibir un total de 3.000.000€. La administración nº11 fue la encargada de repartir aquella suerte entre familias, universitarios y algunos de los más de 197.000 habitantes que habitan en la localidad.

Santiponce (Sevilla)

Los 8.135 habitantes de la localidad sevillana de Santiponce también se convirtieron en los afortunados de la Lotería de Navidad del año 2006. El pequeño municipio fue el segundo más afortunado de ese año al repartir 29 series completas por un valor de 87.000.000€. Una gran noticia que pronto se convirtió en el tema del día.

Almazán (Soria)

Algo parecido sucedió en otro pequeño municipio, esta vez en el norte. Hasta Almazán, una villa de unos 6.000 habitantes, se trasladó también el Gordo, que llegaba por primera vez a la provincia. Almazán se convirtió en el municipio más afortunado del año, ya que se repartieron allí más de 125 series que supusieron un total de 375.000.000€ en premios. Un premio que los habitantes de la zona no podrán olvidar.

Valencia

Hasta la capital del Turia, y de la mano de la administración nº11 llegó otra de las series premiadas durante el sorteo de Navidad. 3.000.000€ se quedaron a orillas del mediterráneo, entre sus más de 814.000 habitantes. Era la 18ª en la que el Gordo hacía su entrada en la capital valenciana.

2005 – Ciudades donde ha tocado el Gordo

Vic, la localidad más afortunada de 2005

El lustro comenzó con un Gordo de la Lotería de Navidad que fue a parar, íntegramente, a la localidad barcelonesa de Vic. Los 40.000 habitantes del municipio se convirtieron en los protagonistas del año, ya que el primer premio, el 20.085, se quedó íntegramente en la localidad. La administración número 3 de Vic vendió en su totalidad las 170 series ganadoras del primer premio. El cava corrió por las calles del municipio para celebrar la felicidad de los afortunados ganadores de los 510.000.000€ del Gordo de la Navidad del año 2005.

Ese año el sorteo había aumentado sus números hasta los 85.000 (frente a los 66.000 que se mantenían desde 1982), y los habitantes de Vic celebraron dicha novedad por la puerta grande, haciéndose con el premio de la Lotería de Navidad por tercera vez en su historia (anteriormente habían sido agraciados en los años 1972 y 1988).

El 5, la terminación de dicho año ha sido el reintegro más afortunado durante la historia del sorteo. Sin embargo, la terminación 85 no tocaba desde el año 1.915.

Ciudades afortunadas desde 1812 hasta 2009

Por si te sirve de algo, aquí te dejamos un listado con las poblaciones agraciadas con el Gordo de Navidad a lo largo de toda su historia (desde 1812 hasta 2009), y de donde se desprende que la diosa Fortuna todavía no ha pasado nunca por Zamora, Salamanca, Ávila, Tarragona, Huelva y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

