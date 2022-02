Ocio - Tecnología

Las 21 cosas que no puedes perderte en Disneyland París

Atracciones para niños y adultos, obras de teatro, funciones inmersivas de auténtica ciencia ficción, cabalgatas de ensueño y los espectáculos de luz y sonido son solamente algunas de las actividades que no puedes perderte si viajas a Disneyland París. Si tienes en mente visitar este parque temático, aquí encontrarás una guía con las 21 cosas que no puedes perderte en Disneyland París. Además, en marzo de 2022 comienzan las celebraciones del 30 aniversario del parque, con actividades especiales y mucha más magia.

En este año especial de celebración para el parque, los visitantes podrán disfrutar de nuevos espectáculos, disfraces y de un ambiente mágico tanto de día como de noche. Uno de los momentos estrella del aniversario tendrá lugar en el castillo de la Bella Durmiente, que cobra vida con espectaculares efectos especiales.

Parques temáticos dentro de Disneyland

Antes de adentrarnos en todas las actividades y atracciones, hay que distinguir entre el parque temático Disneyland y el parque de Walt Disney Studios.

En el primero es donde se encuentra la imagen típica de la portada del parque, el precioso castillo de la Bella Durmiente , con cabalgatas, atracciones, espectáculos, encuentros y restaurantes.

, con cabalgatas, atracciones, espectáculos, encuentros y restaurantes. El segundo, el Parque Walt Disney Studios, son las instalaciones del mundo de Disney y de Pixar. Aquí también puedes disfrutar de grandes atracciones, espectáculos, encuentros y restaurantes.

Las 12 mejores atracciones de los dos parques

Es difícil determinar cuáles son las mejores atracciones del parque, puesto que ello dependerá de varios factores. De si buscas emociones fuertes, si quieres encontrar las mejores atracciones para los niños o subirte a las más clásicas y típicas del parque. Pero, en términos generales, si vas a Disneyland no puedes dejar de subirte en las siguientes:

Atracción de Buzz Lightyear Laser Blast. Una actividad para todos los públicos en la que tienes que poner a prueba tu puntería con un láser. El objetivo es que ayudes a Buzz a derrotar a Zurg con los disparos láser.

Mad Hatter’s Tea Cups. Atracción apta solo para valientes. ¿Quieres dar vueltas y vueltas sin parar? Podrás hacerlo con la atracción de las tazas de Alicia en el país de las maravillas. Es una actividad apta para todas las edades y alturas.

Cars ROAD TRIP. Un viaje junto a Rayo McQueen y sus amigos que es apto para todos los públicos ideal para disfrutar en familia. La atracción se encuentra en el Parque de Walt Disney Studios y es un auténtico road trip ambientado en carreteras americanas.

Ratatouille: The Adventure. En la atracción, que se encuentra en el Parque de Walt Disney Studios, te adentrarás en una auténtica ciudad francesa, en concreto en una cocina. Es una experiencia inmersiva en la que todo aumentará de tamaño y tu percepción será la del tamaño del protagonista de la película, con la altura de un roedor.

The Soldiers Parachuter Drop. Es la atracción ideal para una primera toma de contacto con las alturas. En la atracción vivirás una primera experiencia de salto en paracaídas.

En cuanto a las favoritas de los niños, las más destacadas son:

Peter Pan’s Flight. Volar sobre la ciudad de Londres junto a Peter Pan y revivir las escenas de la película Peter Pan junto a Wendy y sus amigos.

Dumbo The Flying Elephant. Volar por el cielo a lomos de Dumbo. ¿Qué niño no ha soñado con algo así? Esta atracción te permite disfrutar de este paseo de fantasía que es apto para todos los públicos.

Conocer a Mickey Mouse. Imposible irse de Disneyland París sin haber conocido en persona a Mickey Mouse. El encuentro con este personaje es una de las actividades más demandas del parque. En ella puedes acceder entre bastidores para conocer al mago Mickey Mouse y te descubre sus secretos de magia.

Y para los más aventureros que buscan sensaciones fuertes:

Star Wars Hyperspace Mountain. Esta atracción inmersiva es apta para niños que midan más de 1,20 metros de altura. Velocidad, efectos especiales y mucha acción son vlos tres factores que se combinan en esta atracción.

Big Thunder Mountain. Una montaña rusa con mucho movimiento. La atracción lleva a los pasajeros a bordo de un tren que empezará a subir una imponente cuesta de la cual bajaréis completamente en picado por un túnel oscuro.

Indiana Jones and the Temple of Peril. Velocidad y ruinas. Así es la atracción de Indiana Jones. En la atracción solamente pueden subirse personas que midan más de 1,40 metros.

RC Racer. Esta es otra de las atracciones ideales para los amantes de la velocidad. Subidos a un coche de carreras gigante, subiréis y bajaréis desde una altura de 25 metros de alto hacia delante y marcha atrás. No pueden subir niños de menos de 1.20 metros.

Esta es solo una selección de algunas de las atracciones más mágicas y divertidas de Disneyland París, pero hay muchas más. De hecho, faltan algunas muy populares como It’s a Small World que actualmente permanecen cerradas.

Pasear por el Jardín laberíntico de Alicia

Un paseo tranquilo e inigualable por el jardín de la película Alicia en el País de las Maravillas. Es una actividad apta para toda las edades, incluso para los más pequeños. Las vistas y figuras que rodean y ambientan el paseo os encantarán. No puedes irte del parque sin ver la peculiar sonrisa del gato Cheshire.

Disney Iluminations, el mejor espectáculo de luz y sonido

La magia de Disneyland París culmina con las espectaculares funciones de luz y sonido que tienen lugar todos los días. Disney Illumination es una función que se representa todas las noches en el parque y en el que se proyectan imágenes, colores y fuegos artificales en el castillo de la Bella Durmiente.

Pasear y tomar un helado en Main Street

En esta calle puedes disfrutar de los encuentros con personajes y, de paso, comprar uno de los típicos helados y galletas con forma de Mickey y Minnie.

Hacerte una foto con tus personajes favoritos

En Disneyland París podrás conocer a tus personajes favoritos. Desde el elenco de Touy Story, a Mickey Mouse y sus amigos, a los personajes de Alicia en el país de las maravillas, a Pinocho, Winnie de Poh, los personajes de Frozen, con los protagonistas de El Rey León y muchos más. Una de las atracciones del parque permite conocer y hacerte un selfie spot con cualquier de los personajes.

Cabalgatas

Al igual que los espectáculos de luz y sonido, las cabalgatas de Disneyland son otro de los grandes atractivos del parque. Todos los días, a unas horas programadas, es posible disfrutar de un desfile de los distintos personajes del parque con grandes cabalgatas y puestas en escena.

Los 4 mejores teatros y musicales

Dentro del parque también se representan un montón de obras de teatro y musicales. Algunos de los más famosos son:

Teatro The Lion King: Rhythms of the Pride Lands

Frozen: A Musical Invitation

Disney Junior Dream Factory

Mickey The Magician

