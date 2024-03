Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Las diferentes opciones para ver MotoGP: por televisión, en el móvil y gratis

NOTICIA de de Cristian Pinto

La temporada 2024 de MotoGP ya esta aquí. El circuito de Losail en Qatar será el lugar en el que debutarán las motos más rápidas del planeta en esta temporada. ¿Conseguirá Pecco Bagnaia revalidar el título con su Ducati o podrá Marc Márquez volver a lo más alto en su nuevo equipo? Esta temporada 2024 se prevé muy igualada, con varios pilotos en la pugna por la victoria de las carreras.

Si no quieres perderte una carrera de la temporada 2024 de MotoGP, en esta guía informativa puedes consultar todas las formas que existen en España para ver las carreras por televisión, por el móvil o de forma gratuita. De igual forma, en esta otra información puedes consultar el calendario completo de la temporada 2024 de MotoGP para que sepas las fechas exactas de las 22 carreras del campeonato.

Ver MotoGP en el móvil

¿No estás en casa y no quieres perderte la salida de un Gran Premio de MotoGP? No te preocupes, podrás seguir las carreras estés donde estés gracias a algunas aplicaciones para ver MotoGP gratis desde un Android. Desde tu propio dispositivo móvil tendrás que descargar algunas de las aplicaciones que funcionan. El único requisito es que tengas una conexión a internet estable para que no haya cortes e interrupciones en mitad de las carreras.

Ver gratis la temporada 2024 de MotoGP

Además de poder ver las carreras de forma gratuita a través del móvil, también existen alternativas para que puedas ver la MotoGP gratis en tu televisión. No hace falta que recurras a páginas webs piratas de dudosa fiabilidad. En otros países emiten la temporada de MotoGP en abierto. Solo tienes que identificar los canales extranjeros a través de listas IPTV e intentar sintonizarlos con aplicaciones como Kodi o VLC.

Pero esto no es todo. El calendario de MotoGP cuenta con hasta 3 Grandes Premios en España. En los últimos años, viene siendo costumbre que RTVE emita en abierto estas carreras. Aún no está confirmado que este año también suceda, pero es una gran opción para ver 3 carreras de MotoGP gratis y por televisión.

Ver MotoGP en directo

En España, la plataforma deportiva de streaming DAZN cuenta con todos los derechos para retransmitir todo el mundial 2024 de MotoGP. En DAZN se podrán seguir todos los entrenamientos libres, la clasificación y las carreras de cada Gran Premio. Y no solo de MotoGP, también emiten las subcategorías de Moto3, Moto2 y MotoE. No obstante, DAZN tiene acuerdos con las compañías telefónicas de Movistar y Orange para emitir los contenidos de DAZN. Por lo tanto, si eres cliente de alguna de estas operadoras, quizás te entre los servicios de DAZN dependiendo del paquete que tengas contratado.

Además, los comentarios de DAZN son en español. Los expilotos Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa estarán en la cabina de retransmisión en cada carrera con sus comentarios, acompañando a la narración de Pablo Juanarena.

Si quieres leer más noticias como Las diferentes opciones para ver MotoGP: por televisión, en el móvil y gratis, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.