Cómo ver MotoGP gratis desde tu Android

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Eres un gran fanático del motociclismo y no estás en casa los fines de semana para ver las carreras? Si es así y no estás dispuesto a pagar por ver la MotoGP, debes saber que puedes ver el mundial de motos desde tu móvil Android y, lo más importante, totalmente gratis. Gracias a las siguientes aplicaciones no te perderás ni un instante del mundial de motociclismo estés donde estés.

Si quieres estar al tanto de cuándo se celebran las carreras, aquí te dejamos el calendario de MotoGP 2023.

Kodi

Para poder disfrutar de todas las carreras del mundial de MotoGP, la mejor opción es a través de la app Kodi. Si aún no sabes para qué sirve esta app, aquí te contamos qué es Kodi y cómo utilizarla para ver de todo. Ojo, esta aplicación está disponible para Android y para iOS, pero en este último no podrás descargar los add-ons necesarios para reproducir el contenido.

Lo primero que debes hacer es descargar gratis la app de Kodi desde Google Play Store o desde su página oficial. Después necesitas descargar dentro de la tienda de Kodi los complementos necesarios para reproducir el contenido, los llamados add-ons. Para ello, debes irte al menú principal de Kodi y pulsar sobre el símbolo de la caja abierta. Donde ponga ‘Buscar’ tienes que escribir ‘Motors Replays’ y bajar dicho add-on. Una vez instalado ya puedes disfrutar tanto de todas las carreras de MotoGP como de sus categorías inferiores.

Si tienes un dispositivo Chromecast y quieres ver las carreras en tu televisor, aquí te contamos cómo ver Kodi en Chromecast.

Ace Stream Engine

Esta es una app gratuita para Android en la que puedes disfrutar de todas las carreras de MotoGP a través de links externos de internet. Eso sí, debes tener en cuenta que hay que visualizar anuncios para poder ver las carreras. Además, es posible que sufras retrasos y parones durante la retransmisión. Si esto no es un impedimento para ti, se convierte en una buena opción para ver el mundial de MotoGP y sus categorías inferiores.

App oficial de MotoGP

A través de esta aplicación oficial, podrás seguir de manera gratuita las carreras de MotoGP. ¿La principal desventaja? Solo puedes ver en tiempo real cómo va la clasificación de la carrera. Es decir, si quieres reproducir la carrera con imagen y sonido en directo, debes pagar la suscripción a VideoPass.

Si quieres ver todas las carreras íntegras sin perder ningún detalle, aquí te contamos cómo ver MotoGP en directo en España.

