Las medusas huevo frito: dónde están en España y qué hacer si ves una

NOTICIA de Cristian Pinto

Las medusas son un gran temor para los bañistas de las costas españolas. Este invertebrado es arrastrado por la marea hasta las orillas de las playas. El contacto con alguno de sus tentáculos es venenoso y produce una quemadura muy dolorosa. Aunque no todas son venenosas. Es el caso de la Cotylorhiza tuberculata, más conocida como la medusa ‘huevo frito’ por su aspecto redondo y de color crema que recuerda a la yema de un huevo.

Esta medusa se puede ver en las costas españolas que tienen un agua muy cálido. Para evitar posibles sustos, en esta otra información puedes consultar qué hacer si te pica una medusa en la playa.

Localizadas en el mar Menor

En España, este tipo de medusa se está dejando ver por las costas del mar Menor en Murcia, causando el pánico en algunos bañistas que desconocen si pueden ser ofensivas o no. Las aguas cálidas del mar Menor atraen de forma masiva a este tipo de medusas que viven de 2 a 6 meses. Debido a la gran plaga, el Gobierno de Murcia se ha planteado instalar redes de pesca a modo de contención. Las medusas más grandes de este tipo pueden alcanzar hasta los 30 cm de ancho.

#Marmenor 30/06/23 🚨

Imágenes tomadas desde la misma orilla de la playa.

El @regiondemurcia y los ayuntamientos deberían de empezar a valorar el cierre de playas.

– Y el hecho de que no haya medusas, no indica que las aguas no puedan causar algún tipo de escozor. pic.twitter.com/RCdVvl2tAy — @MarmenorKO_ (@MarmenorKO_) June 30, 2023

Su aparición no es nueva, llevan muchos años en las costas del Mediterráneo. Sin embargo, debido a la acción del hombre, la meteorología y el cambio climático se está produciendo una plaga de estas medusas. La mala situación del mar Menor en la Región de Murcia tampoco ayuda a que esta especie deje de reproducirse. Estas aguas están altamente contaminadas debido a la gran cantidad de nitratos procedentes de fertilizantes agrarios y que desembocan en el mar Menor. A consecuencia de ello, muchas especies marinas de este mar están sufriendo una eutrofización, es decir, se están muriendo, lo que propicia que estas medusas se alimenten y se reproduzcan de manera descontrolada.

¿Puede picar una medusa ‘huevo frito’?

Al contrario que otras medusas, las llamadas ‘huevo frito’ no pueden picar. El contacto con ellas en cualquier parte del cuerpo no produce ninguna reacción tóxica. Por lo tanto, si te encuentras una de ellas en la playa que no cunda el pánico.

