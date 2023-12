Las 8 mejores canciones para escuchar en Navidad

Ocio - Tecnología

El día de Navidad es una fecha de celebración para reunirse con la familia y los seres queridos. Además de la decoración navideña, no pueden faltar los villancicos de Navidad y las clásicas canciones para escuchar en esta festividad. No solo es típico escuchar el ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey. En esta información te damos algunas ideas de canciones típicas para animar la fiesta en Navidad.

All I Want for Christmas Is You, Mariah Carey

Es probable que estés algo cansado de escuchar esta canción en todos los lados, pero es una de las más famosas en Navidad. Más allá de la pegadiza melodía, esta canción hace mención en su letra a que lo mejor de la Navidad no son los regalos, sino la compañía.

En YouTube acumula nada más y nada menos que 775 millones de reproducciones.

¡Chas! Y Aparezco a tu Lado, Álex & Christina

“Cuando crees que me ves cruzo la pared…” Esta es una de las canciones que marcaron toda una generación en los años 80. Incluso en nuestros días sigue sonando en cualquier celebración.

A Quién le Importa, Alaska y Dinarama

Al igual que la canción anterior, esta es considerada como uno de los principales himnos de la ‘Movida Madrileña’, un movimiento cultural surgido en Madrid en los primeros años de la Transición.

Last Christmas, Wham!

La canción interpretada por George Michael y Andrew Ridgeley es otro clásico de la Navidad. Sin embargo, esta balada cuenta una historia triste y personal de George Michael durante unas Navidades. Sin duda, la voz de George Michael es capaz de emocionar a cualquiera con esta canción.

Mi Gran Noche, Raphael

Interpretada por una de las voces españolas más reconocidas a nivel internacional. ‘Mi Gran Noche’ nunca puede faltar en cualquier reunión al traterse de una canción conocida tanto por jóvenes como por mayores.

Santa Tell Me, Ariana Grande

Ariana Grande es una de las principales artistas del pop actual. Esta canción navideña quizás no sea tan conocida por los más mayores de la casa, pero los adolescentes seguro que sí se la saben. Eso sí, la letra de la canción, a pesar de hablar de la Navidad, también cuenta el miedo al desamor.

Cómo te atreves, Morat

La banda de pop colombiana Morat lanzó en 2015 esta canción. En España alcanzó un gran éxito y les lanzó a la fama. Desde su lanzamiento, no ha parado de sonar en la radio, por lo que es de sobra conocida por los jóvenes y los mayores.

Santa Baby, Madonna

No podía faltar una canción de la que es considerada por muchos como ‘reina del pop’. Madonna versionó esta canción de Eartha Kitt, confesándole a Santa Claus que este año no se ha portado muy bien.

