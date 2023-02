Ocio - Tecnología

Las 12 mejores series románticas para disfrutar en maratón con tu pareja

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Peli o serie? Si quieres empezar a ver un contenido de varios capítulos para evitar decidir qué poner cada vez que te sientas en el sofá, en esta guía puedes encontrar una gran variedad de propuestas interesantes. Sobre todo, para disfrutar en estos días tan especiales próximos a San Valentín en los que podéis pegaros un buen maratón de series románticas. Desde aquellas con muchas temporadas y sin acabar, como Anatomía de Grey, hasta otros títulos más cortos y ya finalizados, como La Cocinera de Castamar.

Por el contrario, si eres más de largometrajes, puedes consultar la selección de las mejores películas de comedia romántica desde la información enlazada.

Los Bridgerton

Los Bridgerton es una serie que está basada en la novelas de Julia Quinn. En concreto, la historia cuenta la vida y trayectoria de los hermanos Bridgerton en su búsqueda de la felicidad y de encontrar a su media naranja y que está ambientada en una esfera de la alta sociedad de Londres.

La serie tiene un total de dos temporadas de 8 capítulos cada una de ellas y una hora de duración de cada uno aproximadamente. Está clasificada como drama romántico y la última temporada salió en el año 2022. La historia comienza en el año 1813 y, por el momento, se trata de una serie sin terminar porque se ha confirmado su continuación en una tercera y cuarta temporada.

El tiempo entre costuras

El tiempo entre costuras es una serie que cuenta la historia de la novela homónima de María Dueñas. La protagonista, Sira Quiroga, es una modista muy joven que decide abandonar la capital en una España a punto de estallar por la guerra. El motivo de su marcha no es otro que no perder a su amado y, por ello, ambos deciden mudarse a Tánger. Aunque lo que a priori parecía una historia idílica de amor empieza a truncarse y la protagonista tendrá que tomar una serie de decisiones en su vida para reencauzarla.

This is us

This is us es una serie de televisión que se emitió por primera vez en el año 2016 y que cuenta la historia de un grupo de personas que aparentemente no tienen relación entre sí y que ven cómo sus vidas empiezan a emparejarse y entrelazarse de las maneras menos habituales y curiosas que puedan imaginarse.

Se trata de una serie que se centra en contar cómo los personajes deben afrontar aspectos cotidianos del día a día con relaciones sentimentales y de amistad con personas que acaban de conocer. Por este mismo motivo, la serie tiene momentos de drama y de comedia a partes iguales.

Tiene un total de 6 temporadas de 18 capítulos cada una de ellas y es una serie que ya ha terminado. En concreto, la trama emitió su último capítulo en el año 2022.

Outlander

Outlander es una serie del año 2014 que todavía no ha terminado. En la actualidad la historia lleva un total de 6 temporadas publicadas de una media de 12 capítulos cada una de ellas. Es una historia que mezcla las relaciones de amor con una ambientación fantástica y de ciencia ficción. En concreto, la serie cuenta la vida de Clare Randall, una enfermera que vivió en los años 40, en plena guerra, y que, de la noche a la mañana, aparece en el año 1743.

Un cambio de época drástico en el que ve cómo su vida de los años 40 peligra al verse obligada a acatar decisiones cruciales en su vida que ella no quiere, como el hecho de tener que casarse con un guerrero escocés.

Las chicas del cable

Las chicas del cable es una serie española ambientada en la época de Madrid de los años 20. La historia cuenta cómo un grupo de mujeres emigra a la ciudad para trabajar en las compañías de telefonía. Cuatro de ellas forja una gran amistad y la serie se centra en la historia de cada una de ellas, asi como las viviencias, sentimientos y relaciones amorosas que experimentan, siempre marcado por la fuerte connotación política e ideología del momento.

Es una serie que tiene cuatro temporadas y dos partes del final de la serie. La media de cada capítulo es de 50 minutos y cada temporada tiene 8 episodios de media.

Anatomía de Grey

Anatomía de Grey es una serie cuya emisión empezó en el año 2005 y que cuenta con un total de 19 temporadas, es decir, que es una serie para ver largo y tendido y no tener prisa por acabarla. De hecho, la historia todavía no ha terminado en 2023. Cada temporada tiene una media de entre 17 y 25 episodios.

Es una serie ambientada en un hospital, donde se cuentan las historias, romances y vivencias de cada uno de los protagonistas. En concreto, el lugar de trabajo de los médicos, el Hospital Grace de Seattle, es el centro de operaciones desde donde ocurren los momentos más importantes de toda la trama.

La cocinera de Castamar

La cocinera de Castamar es una serie española publicada en el año 2021 que cuenta la historia de amor entre un patrón de la alta sociedad y su cocinera.

Clara Belmonte entra a trabajar en la casa de Diego, el Duque de Castamar. Cuando ambos se conocen, el Duque empieza a tener debilidad por ella. La cocinera sabe que no puede dar un paso en falso para no perder su trabajo, pero los sentimientos están a flor de piel y cualquier cosa puede pasar. Es una novela española de una única temporada con 12 episodios de una duración de menos de una hora cada uno.

Jane The Virgin

Jane The Virgin es una serie del año 2014 que tiene un total de cinco temporadas. ¿La trama? El titular deja alguna que otra pista. La protagonista de la serie, Jane Villanueva, es fiel a sus ideales y promete llegar virgen al matrimonio. Hasta que un día se despierta y se da cuenta de que está embarazada a causa de un fallo médico. ¿Qué hará?

La historia cuenta cómo la protagonista debe reconsiderar y reflexionar acerca del futuro que acaba de cambiar su vida y tomar unas decisiones de gran importancia. Cada temporada tiene una media de unos 20 capítulos y la duración de cada episodio es de menos de una hora.

Wanderlust

Wanderlust es una historia de drama romántico del año 2018. Tiene una temporada de seis episodios de aproximadamente una hora cada uno, por lo que podría considerarse una miniserie. La historia se centra en un matrimonio con muchos años casados que han agotado la llama del amor y no tienen nada de deseo sexual en su pareja. Para intentar reavivar la chispa, deciden tomar la decisión de conocer a otras personas y ver qué efecto tiene en la relación. ¿Qué puede salir mal?

Downton Abbey

Downton Abbey es un serie del año 2010 que está ambientada en 1912 en el condado de Downton, Inglaterra. La historia cuenta cómo cambia el futuro en un instante cuando el heredero del condado muere en el hundimiento del Titanic. Y lo que sucede cuando entra en escena el nuevo heredero, que acaba siendo un primo lejano a causa de la inexistencia de hijos varones de los actuales condes.

Los problemas llegan cuando esta noticia no es bienvenida por la familia y se desarrolla una trama de conflictos, juego sucio y lucha para gobernar el condado. Es una serie de fuerte connotación histórica que y está terminada y cuyos capítulos duran una media de una hora aproximadamente. Tiene un total de seis temporadas distribuidas en 52 episodios.

Un lugar para soñar

Un lugar para soñar es una serie del año 2019 con un total de 4 temporadas. Se trata de un auténtico drama romántico que cuenta la historia de cómo la protagonista de la serie, una enfermera, se muda de su ciudad habitual, Los Ángeles, para empezar de cero. Y decide hacerlo en un lugar remoto del norte de California, alejado del ruido y la vida de la gran ciudad, para llegar hasta un pequeño pueblo que aparentemente redunda paz y tranquilidad. Pero que le traerá grandes sorpresas a la protagonista, donde conocerá a quien podría ser su gran amor.

Cada temporada tiene 10 capítulos aproximadamente y la duración de cada uno de ellos es de unos 45 minutos. La historia se basa en las novelas del mismo nombre de Robyn Carr.

El verano en que me enamoré

El verano en que me enamoré es una serie romántica adolescente que mezcla tintes de comedia con el drama. Está basada en una novela escrita por Jenny Han del mismo nombre. Tiene un total de 7 episodios y se centra en la historia de un trío amoroso entre dos hermanos y Belly, la protagonista. Y todos los altibajos emocionales y baches que surgen a lo largo del camino.

Se trata de una historia que muestra que no todos los primeros amores son bonitos, los posibles desencuentros, los sentimientos del amor y la inesperada sorpresa de un verano más que perfecto.

