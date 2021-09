Las ruedas para coches que no se pinchan llegarán a España en 2024

Coches

¿Alguna vez has pinchado y te ha tocado cambiar la rueda en plena carretera o llamar al seguro? Aunque hay muchas circunstancias que pueden acabar en pinchazo, como un fallo de cálculo con un bordillo, una esquina o un clavo extraviado en carretera, no todos los conductores tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta pequeña reparación. Puede que si te has visto en una situación así te hayas preguntado por qué se ha desinflado la maldita rueda y por qué te ha pasado a ti. Los pinchazos suelen ser una avería común, o al menos, puede que lo sean de momento. ¿Y si te decimos que ya existe un neumático que nunca se pincha? Pues sí, y podremos comprarlo en 2024, según han anunciado los desarrolladores de este nuevo modelo de neumático.

Uptis, el neumático que no se pincha de Michelín

Uptis (Unique Puncture-Proof Tire System o sistema único de neumático a prueba de pinchazos) es un proyecto de rueda del futuro que ha desarrollado Michelín junto a General Motors, específica para coches, y cuyo principal atractivo es que su interior no está compuesto por aire y, por tanto, no se pincha. En este nuevo modelo los fabricantes han modificado los patrones actuales del prototipo de rueda cambiando por completo el diseño tanto de neumático como de la llanta.

Características

Las principales características de este neumático son:

Es una rueda que no tiene que inflarse y, por tanto, no está expuesta a sufrir pinchazos porque no tiene la posibilidad de perder aire. Esto se debe a que no existe ninguna cámara de aire .

. Tiene una estructura de goma flexible y el neumático interior permite amortiguar y mantener la presión constante . Y si te preguntas qué es lo que hay en el interior de esta rueda, la respuesta es sencilla, más neumático.

. Y si te preguntas qué es lo que hay en el interior de esta rueda, la respuesta es sencilla, más neumático. Además, con este nuevo modelo los conductores no tendrán que preocuparse por los niveles de presión de la rueda. Puesto que no necesita ningún tipo de mantenimiento , según han anunciado los propios desarrolladores.

, según han anunciado los propios desarrolladores. Otras de sus características son su gran resistencia a los golpes y que no se deforma, se adapta. Tal y como puedes ver en esta imagen, el neumático adopta la forma del terreno por el que circula, sin sufrir modificaciones o afectar a la conducción.

Y, tal y como han señalado los fabricantes, la duración de la vida de este neumático es mayor que la media del resto. En concreto, la durabilidad alcanza hasta tres veces más que los actuales.

Presentación de la rueda

Michelín y General Motors han presentado este neumático ante el público en el salón del automóvil IAA Mobility en Múnich por primera vez. Pero no sólo lo han enseñado, sino que los desarrolladores han permitido durante la celebración del acto que el público se monte en un vehículo con estas ruedas (un mini eléctrico) y comprobaran las diferencias. Aunque, según las personas que lo han probado, no han apreciado ningún tipo de diferencia en la conducción frente a los vehículos de ahora. Y precisamente, es lo que pretendía la marca, desarrollar un nuevo neumático con más ventajas que los de ahora, pero sin diferencias notables en la conducción.

Michelin añade que además de ser mejor para los conductores, puesto que aporta una mayor comodidad y tranquilidad en la conducción, es mejor para el medioambiente puesto que, en su proceso de creación, necesita menos material y energía. Y porque, al durar más, no será necesario fabricar tantas ruedas como ahora. En este vídeo puedes ver el funcionamiento y características de la rueda

Fecha de salida en 2024

La fecha definitiva de comercialización depende de las regulaciones, permisos y autorizaciones del producto en cada país, pero las intenciones de Michelin y General Motors es poder comercializarlo a los conductores a partir de 2024. La primera flota de vehículos que contará con estas ruedas que no se pinchan será en Chevrolet Bolt EV.

