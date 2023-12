Trabajos

Los 3 grupos de profesionales que más tendrán que formarse en un futuro para ser competentes en el entorno laboral

Profesionales del sector tecnológico, de las energías verdes y dedicados al sector del consumo. Estos son los tres grupos de profesionales que van a necesitar una mayor formación y actualización de sus conocimientos a corto plazo para ser competentes en el entorno laboral.

Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe de ‘Tendencias de Formación de Randstad Research’, elaborado por Randstad Reserach. Un análisis que enfatiza que la formación es un aspecto clave a la hora de acceder al mercado laboral en España. Y que la necesidad de mantener los conocimientos actualizados se convierte en el factor clave y diferenciador entre los trabajadores.

Más de la mitad de los trabajadores tendrán que formarse y actualizar conocimientos en los próximos 3 años

6 de cada 10 trabajadores necesitará actualizar sus conocimientos a corto plazo, en un periodo aproximado de 3 años. Todos estos perfiles necesitarán una formación específica que les permita actualizar sus habilidades y conocimientos en el plano laboral.

¿Los motivos? Las actuales tendencias disruptivas en los sectores tecnológicos, demográfico, medioambientales y culturales van a impulsar cambios en el empleo que exigirán, como consecuencia, la actualización de las habilidades de los profesionales. Tanto a corto, como a medio plazo.

Qué perfiles van a necesitar más formación

El análisis de Randstad recoge que los perfiles que van a necesitar una mayor formación son aquellos empleos que están vinculados a la transición digital y medioambiental, así como a los relacionados con cambios en los patrones de consumo y el reemplazo generacional.

En la práctica, se trata de personas que trabajan en el sector tecnológico y que van a requerir conocimientos técnicos y complementarios en materia de Inteligencia Artificial, robótica o realidad inmersiva.

También las profesiones relacionadas con el cambio demográfico van a necesitar una formación específica. Es el caso de los profesionales del sector sanitario o de cuidados, de ocio y cultura, de turismo, moda, cosmética o de seguridad.

Por otra parte, los trabajadores que se dediquen a los empleos “verdes” también van a necesitar actualizar sus conocimientos y habilidades. Dado que van a verse afectados por el cambio en los patrones de consumo derivado de los cambios sociales. Destaca un incremento de las compras online, el pago por uso, la sostenibilidad de los productos, la mayor importancia de la salud, el ocio y el bienestar, entre otros.

A pesar de estas menciones específicas, desde Randstad señalan que hay que tener en cuenta que, de manera general, las necesidades de formación son generales, en mayor o menor medida. Y que, por tanto, el conjunto de empleados o profesionales va a necesitar actualizar sus conocimientos y habilidades para adaptarse a las nuevas tendencias.

Falta de formación específica

Sin embargo, y a pesar de la creciente necesidad e importancia de la actualización de los conocimientos, los datos del estudio señalan que el 44 % de los trabajadores que necesitan realizar una formación específica, no podrá acceder a ella, al menos, hasta 2027, porque no estará disponible. O se verán obligados a reciclarse hasta otros puestos de trabajo

En concreto, más de una cuarta parte de estos trabajadores, el 27 %, no podrá formarse porque no estará disponible en ese plazo. Mientras que el 16 % sí que la recibirá, pero con la finalidad de cambiar de puesto de trabajo. Estos son los datos que recoge Randstad del informa The Future Hobbs Report en 2023.

El futuro del mercado laboral requerirá a personal con nivel educativo alto

Otras de las cifras que se extraen del estudio evidencian que 2 de cada 3 puestos de trabajo que van a crearse en el mercado laboral español entre el 2023 y el 2035 van a requerir un alto nivel educativo, frente al 4 % que requerirá solo un nivel educativo bajo. Una situación que, ante la escasez de talento por la digitalización y el relevo generacional, las empresas tenderán cada vez más a favorecer la formación interna como forma para conseguir este talento.

Los jóvenes con baja formación tienen mayor tasa de desempleo

Los jóvenes de la Unión Europea de entre 25 y 29 años con una alta formación sufren un desempleo que supone, en cifras, la mitad de los jóvenes que tienen una baja formación. Los porcentajes que representan a estos grupos se sitúan en el primero de los casos, en el 12,5 % frente al 24,5 % del segundo.

Junto a estos datos, hay que tener en cuenta que cada vez existe un mayor número de oportunidades laborales que surgen a raíz de puestos de trabajo que exigen un nivel educativo alto.

