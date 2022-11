Ocio - Tecnología

Los 4 casos en los que puedes pedir a tu compañía que te cambie el router por uno nuevo

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Tienes problemas de conexión en casa? En algunas ocasiones, los fallos en la velocidad o rendimiento de internet de la vivienda están provocados por el router. Si este es tu caso, en esta información te explicamos en qué casos tu compañía tiene que cambiarte el router viejo por uno nuevo totalmente gratis. Aunque los fallos de conexión no siempre están ligados al router, sino que en ocasiones se trata de una falta de cobertura. En el caso de que la conexión no te llegue bien a determinadas zonas de casa, comprar un amplificador de señal Wifi Mesh para disfrutar de buena cobertura en cualquier parte.

Falta de velocidad, mal funcionamiento, que el dispositivo esté defectuoso o contratar una tarifa de mayor velocidad son algunas de las causas por las que las compañías tienen que ofrecer a sus clientes un router nuevo que instalar en sus viviendas.

Cuándo puedo cambiar mi router por uno nuevo gratis

Las diferentes compañías solo van a ofrecer a sus clientes la posibilidad de sustituir el router viejo por uno nuevo en aquellas situaciones en las que el dispositivo esté defectuoso. Es decir, cuando el router no ofrezca la velocidad o rendimiento que se ajuste a lo que el cliente tiene contratado.

Con el objetivo de garantizar la buena calidad del servicio, en todos estos supuestos en los que el router de algún tipo de problema, la compañía tiene que cambiarlo por uno nuevo sin que este trámite suponga un coste adicional.

Sin embargo, esta no es la única opción. También puede darse la situación en la que, mediante una promoción, la compañía pueda ofrecerte la instalación de un router nuevo en casa a cambio de alguna cláusula de permanencia o por la contratación de algún producto determinado.

En qué casos la compañía no cubre la sustitución del router

En todos los demás supuestos que no están contemplados en el apartado anterior, la compañía no cubre la sustitución del router. Es decir, que si quieres cambiarlo por uno nuevo porque el que tienes en la actualidad es algo pobre en prestaciones o servicios, pero funciona perfectamente, tendrás que pagarlo en el caso de que quieras sustituirlo.

Los casos en los que puedes conseguir un router nuevo gratis

En función a todo lo anterior, existen algunas situaciones en las que sí es posible conseguir un router gratis y son las que se detallan en los siguientes apartados:

Falta de velocidad o rendimiento

Con el paso del tiempo, el router puede perder eficacia y trabajar a un ritmo más lento que al principio. Este desgaste por uso repercute directamente en la calidad del servicio que la operadora ofrece a sus clientes, por lo que es motivo más que justificado para que te cambien el router por uno nuevo.

En esta situación lo único que hay que hacer es ponerte en contacto con la compañía para explicarles que el router que tienes en casa ya no rinde igual y que sufres de manera intermitente problemas con la conexión y la velocidad de internet.

Tras esta comunicación, la compañía debe enviar a un técnico al domicilio para que compruebe el estado del dispositivo y, en el caso de ser necesario, lo sustituya por uno nuevo.

Por cambio de tarifa a una con mayor velocidad

Es otra de las opciones. Si has decidido ampliar la tarifa que tienes contratada en casa para tener una mayor velocidad de conexión a internet, puedes pedirle a la compañía que te cambie el router por uno nuevo que se ajuste al nuevo servicio contratado.

El momento para solicitar el nuevo router es el mismo en el que se solicita el cambio de la tarifa de internet. Al realizar todos los trámites, es importante dejar todo bien atado y verificar si el router que tienes en casa puede ofrecerte ese aumento de velocidad o si hay que cambiarlo por uno nuevo.

Si no lo sabes, puedes consultar a los trabajadores de la compañía para que revisen lo que tienes contratado y puedan ofrecerte una respuesta. Y, en cualquier caso, si es necesario realizar este cambio, será un técnico el que acuda a tu vivienda para proceder con la nueva instalación.

El dispositivo está defectuoso

Si el router que te mandan a casa empieza a fallar al poco tiempo de uso sin motivo aparente, no lo dudes y ponte en contacto con el teléfono de atención al cliente de tu compañía. Los routers no suelen dar problemas sin existir una causa justificada y puede que ese modelo en concreto haya salido defectuoso de fábrica.

En este caso, tendrás que hablar con la compañía para que un técnico acuda a tu vivienda y analice el estado del dispositivo. Si tras hacer las comprobaciones pertinentes, verifica que el router está dañado, se iniciarán los trámites para enviarte uno nuevo a casa.

Envío erróneo del router

No es habitual, pero puede pasar que contrates un servicio de internet con una compañía y te envíen por error un router que no es compatible con la velocidad de conexión que has contratado. En estos casos, el cambio por un dispositivo nuevo tiene que hacerse cuanto antes para garantizar la buena calidad del servicio ofrecido por las distintas compañías.

Además de los casos mencionados, si tu compañía no te cubre este cambio y no sabes dónde está el origen del fallo, aquí puedes consultar algunos de los trucos para que el wifi no vaya lento.

