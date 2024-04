Vivienda

Préstamos y Créditos

Los expertos explican qué hay que tener en cuenta cuando se decide invertir en bolsa online

NOTICIA de de Jessica Pascual

Invertir en bolsa online es una posibilidad al alcance de cualquier usuario para sacar un mayor rendimiento a sus ahorros. Se puede hacer desde casa y en cualquier momento. Pero es clave conocer algunos aspectos previos y tener en cuenta las recomendaciones de los expertos para que la operación sea rentable y salga bien. Para ello, expertos en inversión y finanzas detallan las principales claves que hay que tener en cuenta si se decide invertir en bolsa. Desde los aspectos previos, hasta cómo diversificar el dinero y dónde invertirlo. La planificación de una estrategia y el asesoramiento por profesionales son algunos de estos aspectos.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Cualquier persona puede invertir en bolsa online desde casa. Se trata de una posibilidad con la que los usuarios pueden intentar sacarle un mayor partido y rendimiento a sus ahorros. Pero para evitar pérdidas o que las operaciones no sean rentables, es necesario tener en cuenta algunas precauciones y operar sin problemas. Para ello, una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es la importancia de examinar la situación económica, personal y familiar de forma previa para elegir el mejor producto para invertir.

Junto con esta primera consideración, antes de plantearte invertir en bolsa, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España explican algunos aspectos clave a tener en cuenta:

Control de gastos y el ahorro

La gestión del endeudamiento

Constitución de un fondo de emergencias, esto es, un colchón de dinero que destinar a imprevistos o por lo que pueda pasar. Esta entidad insiste en especial en contar con un colchón financiero, un fondo para emergencias que bajo ningún concepto debe destinarse a otras finalidades. Y remarcan la importancia de nunca usar ese dinero para invertir en bolsa, puesto que no se sabe cuándo podrías necesitarlo.

Contar con una cobertura adecuada a través de productos seguros

Todas estas son medidas que engloba la planificación financiera y que es fundamental tener bajo control antes de planear invertir en bolsa para minimizar los riesgos.

Otro de los consejos que dan los expertos es que tampoco conviene invertir en renta variable el dinero que vayas a necesitar a corto plazo.

Cuánto dinero invertir y dónde hacerlo

Diversificar y determinar el capital resulta fundamental, explican los expertos. Porque tener una cartera proporcionada es clave para el éxito de la inversión. Andrés Moreno, profesor de Finanzas Personales en la Universidad del Rosario en Colombia, insiste en que no todo lo que es online es especulativo ni de alto riesgo. Pero sí incide en la importancia de crear portafolios estructurados de medio y largo plazo y siempre diversificar.

La regla más básica, comenta el experto, es no meter todo en una única acción, en un solo fondo cotizado o en un solo producto. Por el contrario, hay que estudiar, empezar en el largo plazo y tener estrategias, detalla.

Por otra parte, comenta que la cantidad de dinero que se va a invertir también determina las características de la operación. En concreto, en temas online de trading y bolsa, Moreno no recomienda meter más del 20 o del 30 % de su dinero. En estos casos, hay que pensar en el largo plazo para no apalancarse demasiado. Concluye que un riesgo alto implica un rendimiento alto, pero no necesariamente la mejor inversión es la más rentable, también los riesgos asociados pueden ser muy peligrosos”.

En cualquier caso, la distribución de la cartera también es muy importante. Y aunque se empiece con poco dinero, hay que determinar qué porcentaje del flujo de ahorros va a destinarse a renta variable y qué cantidad a otros instrumentos, Alejandro Guzmán, fundador de la consultora LeversAge de Chile.

Contar con ayuda profesional para invertir bien en bolsa

Los inversores online se ejecutan a través de intermediarios financieros. En concreto, los expertos recomiendan optar por corredores de bolsa online o por un bróker.

Explican que hay que elegir intermediarios calificados que tengan vigilancia del estado, es decir, que está certificado por el país. “Así no tienes que preocuparte porque el bróker cierre o quiebre, ya que tu inversión está respaldada por el gobierno hasta cierto monto”, explica Andrés Urquiola, CEO de la organización Val-U, que gestiona programas de educación financiera.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la plataforma online donde opere, porque hay que fijarse en que la entidad sea grande. Ello significa que la plataforma será mejor y las comisiones, menores, afirma Urquiola.

Tener clara la estrategia

Este es otro de los aspectos más importantes. Porque el perfil de cara inversor es determinante en el camino a seguir, pero no el único factor a tener en cuenta. Porque más allá de la tolerancia al riesgo y los rendimientos que espera obtener, hay que tener en cuenta otros planteamientos más básicos, como el porqué una persona quiere invertir.

Si es porque quiero construir un patrimonio, generar rendimientos y flujo de efectivo, tener una renta o simplemente protegerme de la inflación”, explica Andrés Urquiola. Este primer planteamiento ayuda a contestar otras preguntas que permitan definir una estrategia clara, concluye el experto.

Por otra parte, Silvia San Bruno, especialista de Producto de BBVA Asset Management, apunta a que comprar acciones implica asumir un riesgo elevado a corto plazo debido a las importantes variaciones que puede sufrir su precio. Por ello, comenta que la inversión en bolsa solo es adecuada a largo plazo.

La experta explica que con un buen colchón, comprar acciones puede ser un buen paso, siempre con un horizonte suficiente y la adecuada diversificación. Insiste en la importancia de no dejarse llevar por las acciones populares porque es muy peligrosa.

La educación, la mejor ayuda para invertir en bolsa

Por último, los expertos apuntan a que la mejor herramienta para invertir en bolsa es mantenerse al día y tener una buena educación financiera. Andrés Urquiola aboga por evitar los territorios desconocidos. ”Para un inversionista que está empezando, lo más sencillo es centrarse primero en lo que entiende y, en segundo lugar, aprender y dedicarle tiempo. Para ello, hay una gran variedad de opciones, como los cursos gratuitos para principiantes que quieran invertir en bolsa.