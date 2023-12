Ocio - Tecnología

Los 3 juegos gratis de PS Plus en diciembre de 2023

NOTICIA de de Cristian Pinto

Como es de costumbre todos los meses, Sony ha anunciado los nuevos juegos gratuitos que llegan a PS Plus el 1 de diciembre de 2023. Estos títulos están disponibles para los suscriptores de PS Plus de PS5 y PS4. Si no has disfrutado aún de los videojuegos gratuitos de PS Plus del mes de noviembre, podrás descargarlos hasta el 4 de diciembre.

En esta información te contamos cuáles son los juegos gratuitos que puedes descargar en este último mes de 2023 si eres miembro de PS Plus.

Si aún no eres miembro de PS Plus, puedes consultar lo que cuestan las nuevas tarifas de PlayStation Plus y las ventajas de ser miembro.

LEGO 2K Drive

¿Eres un amante de los juguetes LEGO? Este es un videojuego de conducción arcade basado en el mundo de LEGO. Un videojuego de carreras ideal para niños por su colorida estética y sus personajes animados. Además, es posible crear coches de LEGO y circuitos propios para competir con amigos.

El juego cuenta con un modo historia y modo online para hasta 6 jugadores. Pese a que el juego sea gratis, incluye contenido descargable mediante micropagos.

PowerWash Simulator

Imagínate que el mundo depende de ti mismo. Si no limpias de basura y suciedad todo el planeta se acabará. En esto consiste este original simulador que ha triunfado en Steam. PowerWash Simulator es un juego que plantea la misión de limpiar la suciedad del coche, de las calles o de los parques.

El juego incluye un modo historia y un modo cooperativo para jugar con un amigo y salvar al planeta de la suciedad.

Sable (solo para PS5)

Si eres fan de juegos como el Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza o ReCore, Sable te va a gustar al cien por cien. Es un juego indie, por lo que no va a convencer a todo el mundo.

Sable es un juego de aventuras con puzles, obstáculos y misiones a superar. Está ambientado en el desierto y las naves espaciales.

Eso sí, este juego solo está disponible en PS5 y los usuarios de PS4 no podrán descargarlos gratis. En esta guía comparativa puedes consultar el mejor precio de la PlayStation 5 con algunos de los mejores videojuegos actuales.

