Los mejores alimentos con fitoestrógenos para equilibrar las hormonas

Cambios de humor, altibajos emocionales, periodo irregular, aumento de peso o acné repentino son algunos de los síntomas que experimentan las mujeres debido a los desequilibrios hormonales. En los días previos a la menstruación, durante el embarazo o con la llegada de la menopausia son tres momentos claves en los que el organismo se pone en pie de guerra y se revolucionan las hormonas.

Pero, ¿y si te decimos que todos estos molestos síntomas pueden reducirse con una buena alimentación? Pues sí, así es. Los desequilibrios hormonales son un cambio brusco en los niveles de producción de estrógenos que afecta a la salud del organismo. Y en esta guía te vamos a explicar cuáles son los mejores alimentos con fitoestrógenos para equilibrar estas hormonas y aumentar los niveles de estrógeno. Y también una lista con los mejores productos para bloquearlos y reducir la cantidad de esta hormona.

Qué son los estrógenos

Aunque es algo que sufren todas las mujeres de forma continuada a lo largo de la vida, los desequilibrios hormonales no son buenos. Por ello, es fundamental introducir pequeños cambios en los hábitos diarios para mantener una buena salud de las hormonas y conseguir el bienestar físico y emocional.

En este sentido, los estrógenos tienen un papel fundamental, puesto que son la principal hormona sexual femenina que, además de regular el ciclo menstrual, contribuye a otros aspectos de la salud y el bienestar como el peso y el estado de ánimo. Y aunque es principalmente femenina, también está presente en los hombres.

Cómo conseguir una buena salud hormonal

Una de las claves para conseguir el equilibrio hormonal consiste en la combinación de tres factores:

Alimentación. Cuidar la dieta es fundamental porque influye directamente en muchos aspectos del organismo, como en el físico, en el estado de ánimo, en la salud y, también, en las hormonas.

Hidratación

Ejercicio y vida activa

Desequilibrios hormonales

Los desequilibrios hormonales aparecen de forma constante, como por ejemplo antes de la menstruación. Los síntomas de los días previos como dolor abdominal, mal humor o ansiedad por comer son consecuencia directa del aumento excesivo de los niveles de estrógeno. Un nivel muy elevado de estrógenos en el organismo puede afectar negativamente a la salud. En concreto, una alta presencia de esta hormona está directamente relacionada con algunas patologías, como el cáncer de mama. Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo saber si tengo alto el nivel de estrógenos?

No hay una regla exacta, pero si tienes alguno de estos síntomas, pueden ser señal de que tienes descontroladas las hormonas:

Intensidad en los síntomas premenstruales

Ciclo menstrual irregular

Dificultades para dormir

Aumento de peso

Cambios de humor repentino

Falta de energía

Dolores de cabeza o pérdida de cabello

Si notas alguno de estos síntomas, es recomendable que acudas al médico para que pueda realizarte un diagnóstico y ponerte un tratamiento acorde a tu situación.

Aunque los desequilibrios hormonales no siempre se producen por niveles excesivos de estrógeno. También puede suceder todo lo contrario, que una mujer tenga unos niveles muy bajos de esta hormona, como sucede en la menopausia. Los niveles bajos de esta hormona también repercuten directamente en la salud, puesto que provocan debilitamiento en la estructura ósea y repercuten en el buen estado del sistema nervioso.

¿Y cómo controlar su producción? Los niveles de estrógeno del organismo proceden de dos vías: de los propios que fabrica el cuerpo y de la alimentación. Los naturales que produce el organismo los fabrica la enzima aromatasa. Por tanto, la clave para mantener una buena salud hormonal y un equilibrio en la cantidad de estrógenos en el cuerpo es controlando la producción de esta enzima. ¿Cómo? Con la alimentación. Así que tanto si tienes niveles bajos, como si los tienes altos, te interesa saber qué son los alimentos con fitoestrógenos.

Alimentos con fitoestrógenos

Los fitoestrógenos son un componente que tienen ciertos alimentos y que fomentan la producción de estrógenos en el organismo. Existen diferentes tipos:

Isoflavonas, muy presentes en la soja

Cumestranos

Lignanos, presencia abundante en las semillas de lino

En cuanto a los beneficios de su consumo, destacan que pueden ayudar a combatir y a aliviar los sofocos de la menopausia en la mujer, contribuyen a evitar la pérdida de masa ósea y a reducir las posibilidades de la aparición de algunas enfermedades. Además, todos los alimentos ricos en fitoestrógenos tienen propiedades antioxidantes. Algunos ejemplos de alimentos con altos porcentajes de fitoestrógenos y, por tanto, buenos para aumentar los niveles de esta hormona, pero a evitar preferiblemente si los niveles son excesivos, son:

Verduras como las espinacas, que son ricas en isoflavonas

Legumbres, como los garbanzos o lentejas además contribuyen a prevenir los problemas de huesos, como la osteoporosis

Soja, tanto en formato de leche, harina o semillas.

Pan

Semillas. A demás de fitoestrógenos, tienen lípidos y proteínas. En concreto, son fuentes de omega 3, que se caracteriza por tener propiedades antiinflamatorias para el organismo. Y son antioxidantes

Alfalfa

Té

Frutos secos como las nueces, pistachos o las almendras

En definitiva, si tienes los niveles bajos de hormonas porque estás con la menopausia o por alguna otra patología, puedes introducir en tu dieta estos alimentos ricos en fitoestrógenos para aumentar los niveles de estas hormonas y proteger al organismo de ciertas enfermedades, sobre todo las relacionadas con los huesos.

Y además de los alimentos recomendados, si tienes los niveles altos, procura evitar los siguientes tipos de comida:

Menos embutidos o carnes rojas

Evitar el azúcar y el alcohol

Prescinde de los alimentos grasos

Alimentos que reducen los estrógenos

Por el contrario, algunos de los alimentos que tienen gran capacidad de reducir la producción de estrógenos para mantener las hormonas bajo control y evitar problemas como la tiroides o el exceso de grasa corporal, son:

Champiñones

Chocolate negro

Frutos rojos como por ejemplo los arándanos, las frambuesas, moras o granadas

Verduras de hoja verde como coles de bruselas o brócoli. Éstas verduras son capaces de control la producción de estrógenos y además, tienen propiedades antioxidantes.

Grasas saludables como el aguacate

Alimentos ricos en fibra.

Con estos alimentos podrás llevar una dieta saludable y reducir los estrógenos para regular la enzima aromatasa. Y, como consecuencia, mantener y conseguir una buena salud hormonal.

