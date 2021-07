Vivienda

¿Sabes que todavía hay bancos que te pagan intereses por guardar tus ahorros en depósitos a plazo fijo? Pues sí, esta tendencia tan popular hace unos años y que parecía estar en desuso, sigue realizándose. Aunque la oferta es más limitada y muchas de las entidades que las ofrecen son extranjeras, pero pueden contratarse desde España.

Si tienes un colchón económico que no vas a utilizar en unos seis meses como mínimo, a continuación te contamos cuáles son los 13 mejores depósitos a plazo fijo que te pagan los bancos para que puedas sacarle un mayor rendimiento económico a tus ahorros.

Qué es un depósito a plazo fijo

Los depósitos a plazo fijo son productos financieros que permiten a los clientes invertir sus ahorros y ganar dinero con ellos a cambio de mantenerlos en el banco durante un periodo mínimo de tiempo.

Con estos productos económicos el banco paga a los clientes un porcentaje de intereses que se acuerda en términos anuales por mantener sus ahorros durante un plazo mínimo de tiempo. En el transcurso de este tiempo acordado, los clientes no pueden tocar este dinero puesto que permanece bloqueado por la entidad.

Además, para contratar estos depósitos es necesario ingresar en el banco una cantidad mínima de dinero que viene marcada por cada entidad.

Esta práctica, aunque era muy popular, está en desuso en España. Por ello, todos los productos que detallamos en este artículo pertenecen a entidades extranjeras, aunque pueden contratarse desde España a través de plataformas online.

Todos los productos financieros que aparecen en este artículo están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos europeo que permite a los clientes recuperar el dinero en caso de que el banco quiebre, siempre con un límite máximo, que suele ser de 100.000 euros.

Cómo elegir el mejor depósito

Para elegir un depósito a plazo fijo debes tener en cuenta los siguientes aspectos:

Rentabilidad , es decir, los intereses que te paga la entidad

, es decir, los intereses que te paga la entidad El plazo durante el que no puedes tocar el dinero

durante el que no puedes tocar el dinero La posibilidad de la cancelación anticipada

Las retenciones fiscales según cada país

A continuación detallamos una selección de los mejores depósitos para rentabilizar tus ahorros a corto, medio y largo plazo. No son los únicos que hay en el mercado y, dentro de cada uno, hay más ofertas según los periodos de tiempo establecidos, pero en este artículo recogemos las más atractivas.

Es importante que tengas en cuenta que a mayor duración del depósito, más rentabilidad vas a sacar a tus ahorros. Puede que si necesitas sacar o utilizar tu dinero en seis meses no te resulte tan atractiva la idea de un depósito a plazo fijo, pero esto cambia si puedes dejar el dinero por un periodo mínimo de entre uno o dos años.

Haitong Bank

La sucursal española de esta entidad bancaria de Portugal ofrece depósitos a plazo fijo en los siguientes periodos de tiempo:

Por un periodo de 6 meses a un 0,25% TAE anual.

¿Cuánto dinero ganaríamos en este caso? Para saber el beneficio derivado de los intereses en este periodo de tiempo tenemos que calcular el beneficio anual y dividir la cantidad por los 12 meses del año. Después, multiplicar la cantidad mensual por 6 y obtener así el beneficio de los seis meses. Lo vemos con un ejemplo:

Con una inversión de 10.000 euros a un 0,25% TAE anual, obtendríamos unos intereses de 25 euros al año. (Resultado de multiplicar 10.000 por el 0,25%).

Si dividimos los 25 euros entre los 12 meses del año nos da como resultado un beneficio de intereses de 2,08 euros al mes. Si dejamos el dinero durante seis meses, es decir, multiplicamos 2,08 por 6, se generarían unos intereses de 12,50 euros.

Por un periodo de un año es de 0,56% TAE anual.

Si invertimos 10.000 euros a 0,56% TAE anual en un año, se generarían unos intereses de 56 euros anuales. (Resultado de multiplicar 10.000 por 0,56%).

Durante un periodo de dos años los intereses son de un 0,96% TAE anual.

El ejemplo en este caso se calcula tomando los intereses anuales y multiplicándolos por la cantidad de años.

En una inversión de 10.000 euros por 0,96% TAE anual, obtendríamos unos beneficios de 96 euros anuales. (Resultado de multiplicar 10.000 por 0,96%) Por tanto, en dos años, se generarían un total de 192 euros en concepto de intereses. Resultado que obtenemos de multiplicar los 96 euros anuales por dos años.

En definitiva, en el caso de Haitong Bank, si no necesitas tus ahorros en un periodo corto de tiempo, la entidad ofrece unos beneficios un poco mayores, que ascienden de 56 euros a 192, por mantener dos años los ahorros frente a si los dejas sólo uno.

Para poder beneficiarse de estos intereses, en cualquiera de los tres ejemplos detallados, el cliente debe invertir un mínimo de 10.000 euros en el depósito. La cantidad máxima que puede remunerarse con este depósito de hasta 100.000 euros.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la retención fiscal de este producto es del 19%, por lo que luego habrá que destinar el 19% de los intereses generados para Hacienda. Aspecto a tener en cuenta a la hora de contratar cualquiera de estos depósitos financieros.

Banca Privata Leasing

La entidad italiana ofrece los siguientes depósitos a plazo fijo según los periodos mínimos de tiempo:

Por un periodo mínimo de 6 meses un 0,25% TAE anual

En el caso de una inversión de 10.000 euros, si dejas el dinero durante seis meses, el beneficio en intereses sería de:

0,25% por 10.000 es igual a 25 euros. Si dividimos la cantidad entre 12 meses, nos da como resultado 2,08 euros al mes. Por tanto, en seis meses el beneficio económico sería de 12,50 euros.

Un 0,50% TAE anual por un periodo de un año.

Si invertimos 10.000 euros por un periodo de un año, obtendríamos los siguientes beneficios: 10.000 por 0,50% es igual a 50 euros al año en concepto de intereses.

La cantidad mínima de inversión en cualquiera de los dos depósitos es de 5.000 euros y la cantidad máxima a remunerar por la entidad es de hasta 100.000 euros. En los depósitos de esta entidad no puede solicitarse la cancelación anticipada.

En el caso de este banco italiano no se aplican retenciones fiscales a las personas que no sean residentes del país.

BlueOrange

La entidad BlueOrange Bank, perteneciente a Letonia, ofrece los siguientes depósitos a plazo fijo:

Un 0,51% TAE durante un periodo mínimo de un año.

Con una inversión de 10.000 euros, el beneficio sería el siguiente: 10.000 por 0,51%es igual a 51 euros en un año de beneficio.

En dos años los intereses ascienden a 0,85% TAE.

Con una inversión de 10.000 euros, el beneficio por los intereses sería: 10.000 por 0,85% es igual a 85 euros al año. Si multiplicamos esta cantidad por dos años, el beneficio económico por los intereses asciende a 170 euros.

En los depósitos de BlueOrange no es posible solicitar la cancelación anticipada.

La gran característica de esta entidad es que la cantidad mínima obligatoria para invertir en alguno de sus depósitos es de 1 euro. Por otra parte, la cantidad máxima a remunerar es de hasta 100.000 euros.

La retención estándar de los intereses generados es del 20%, aunque existe la posibilidad de reducirlos hasta el 10%.

Banca Progetto

La entidad italiana ofrece los siguientes depósitos a plazo fijo:

Un 0,60% TAE anual por un periodo de un año.

Los beneficios económicos por una inversión de 10.000 euros serían de 60 euros al año.

Un interés del 1,01% TAE anual por un periodo de dos años.

Con una inversión de 10.000 euros el beneficio económico sería de 101 euros al año, lo que supone un total de 202 euros en total en los dos años.

Un 1,10% TAE anual por un periodo de 3 años.

El beneficio económico en una inversión de 10.000 euros sería de 110 euros al año. Si lo multiplicamos por 3 años el beneficio asciende a 330 euros en total.

La inversión mínima inicial es de 10.000 euros y el saldo máximo a remunerar es de 100.000. No es posible la cancelación anticipada de los depósitos y en Italia no se aplican retenciones por los ingresos generados.

J&T Banka

Esta sucursal extranjera de Chequia tiene en su catálogo los siguientes depósitos a plazo fijo:

Un 0,60% TAE anual por un periodo de un año

La inversión de 10.000 euros supondría un beneficio económico de intereses de 60 euros en total.

Un 0,90% TAE anual por dos años

En este caso la inversión de 10.000 euros generaría un total de 90 euros al año de beneficio y, por tanto, 180 euros en dos años.

Un 1,17% TAE anual por un periodo de cinco años

Con una inversión de 10.000 euros el beneficio económico ascendería a 117 euros al año. Por tanto, en tres años los intereses que se generarían ascienden a 351 euros.

La cantidad mínima a invertir en el depósito para beneficiarse del pago de los intereses es de 10.000 euros. La cantidad máxima que puede remunerar la entidad es hasta alcanzar los 100.000 euros.

Las retenciones de los beneficios generados en Chequia tienen una retención del 15%. Aunque en ciertas situaciones existe la posibilidad de reducirlos al 0%.

