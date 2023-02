Los 3 mejores sitios para escuchar música y trabajar motivado

Ocio - Tecnología

La música puede ser una buena aliada para trabajar, siempre y cuando se utilice de la manera adecuada. Según algunos estudios, dependiendo del trabajo y la tarea que realices, puede ayudar a activarte y trabajar más motivado. ¿Es recomendable escuchar cualquier tipo de música? Evidentemente, no. Todo depende del tipo de tarea que haya que realizar, puesto que, por ejemplo, si tienes que escribir textos no es bueno escuchar música que contenga letra en tu idioma o que te resulte familiar porque te hará perder la concentración. Solo es recomendable escuchar música de fondo, la cual no haga que tu cerebro le preste mucha atención. Por eso te contamos a continuación los 3 mejores sitios para escuchar música y que tus tareas sean más amenas.

YouTube

Esta plataforma ofrece una gran variedad de vídeos de larga duración con música motivadora. Puedes escuchar sesiones de música durante horas hasta cubrir por completo tu jornada laboral. Existe una gran variedad de estilos musicales para motivarte durante el trabajo, por lo que no tendrás problema en encontrar tu música favorita.

Lo que te recomendamos es abrir YouTube en una pestaña nueva, añadir a la cola de reproducción todos los vídeos que deseas escuchar para que según acabe uno automáticamente se reproduzca otro y tenerlos de fondo mientras realizas tus tareas.

Spotify

La plataforma musical en streaming por excelencia es una opción para escuchar música y motivarte mientras trabajas. Con su gran variedad de playlist, podrás escuchar música de manera casi infinita. Una vez acabe la sesión que estabas escuchando, Spotify te seguirá recomendando música similar hasta que tú decidas parar. Lo ideal es escuchar Spotify en su versión Premium para evitar los anuncios entre canción y canción, pero te avisamos que es de pago. No obstante, si quieres tener este servicio gratis durante 3 meses, aquí te contamos cómo escuchar Spotify Premium gratis.

Mixcloud

Esta app es menos conocida que el resto, pero similar a Spotify. Mixcloud es una aplicación para escuchar música en streaming que te permite disfrutar largas sesiones de música de tus DJ favoritos, así como programas de radio musicales. Sus servicios son totalmente gratuitos.

La gran diferencia con las anteriores plataformas es que aquí escuchas sesiones continuas, como en la radio. Es decir, no puedes escuchar ni canciones sueltas, ni playlists de tus artistas favoritos. Pero seguro que encuentras entre su gran catálogo musical la que mejor se adapte a tus gustos.

