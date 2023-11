Coches

Seguros Coche

Los Mossos avisan de cómo evitar que te engañen con la estafa del retrovisor

NOTICIA de de Cristian Pinto

Los Mossos d’Esquadra han advertido en la red social X de una técnica muy utilizada para engañar y estafar en la carretera a los conductores. Se trata de la llamada estafa del retrovisor. Este engaño consiste en la simulación de un choque de vehículos entre estafador y víctima para robarle dinero en efectivo. En esta información, te contamos los consejos de los Mossos d’Esquadra para no caer en este engaño y saber cómo actuar de manera correcta.

Si estás en una situación de peligro, puedes llamar al 112 de forma rápida sin que nadie se dé cuenta. En esta otra información te contamos cómo hacerlo pulsando un botón del móvil.

Qué es la estafa del retrovisor

Imagina que vas conduciendo tranquilamente por la carretera y se te para un coche al lado diciendo que te eches al arcén. Al parar, este conductor alega que le has dado un golpe en el retrovisor y lo has roto. Tú, con cara de incredulidad, no sabes de qué te está hablando porque no has hecho nada. El estafador tratará por todos los medios de echarte la culpa por los daños producidos en su retrovisor, aunque no tengas nada que ver.

De este modo, el estafador intentará llegar a un acuerdo con su víctima para que le pague los daños en el momento y en efectivo, con tal de ahorrarse la penalización de su aseguradora.

En el caso de que la víctima no disponga de dinero en efectivo en ese momento y quiera quitarse de problemas cuanto antes, el estafador intentará ponerla nerviosa mediante amenazas. Esto llega hasta tal punto de que ofrecen a la víctima acompañarla hasta un banco para que pueda sacar dinero.

Una vez en el cajero, el estafador intentará obtener el PIN del supuesto culpable y robarle el dinero de la tarjeta.

El consejo de los Mossos d’Esquadra

Esta técnica de estafa cada vez está más perfeccionada, hasta el punto de que el estafador cuenta con un cómplice que se hace pasar por una persona del seguro. Por lo general, los objetivos de los estafadores son las personas mayores al ser más vulnerables. En el caso de vivir esta situación, es importante no sucumbir a la presión y llamar a la policía o al seguro del coche para informarse.

Si quieres leer más noticias como Los Mossos avisan de cómo evitar que te engañen con la estafa del retrovisor, te recomendamos que entres en la categoría de Seguros Coche.