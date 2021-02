Vivienda

Los precios del agua en España pueden variar más de 300 euros al año por el mismo consumo

En España los precios del agua pueden variar en más de 300 euros según la ciudad en la que vivas. Los residentes en Ceuta pagan hasta 329 euros más por el mismo consumo de agua que una familia que viva en León.

FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta el 480% en las tarifas del suministro domiciliario de agua de 57 ciudades españolas, lo que supone hasta 329 euros más (sin contar el IVA) al año en consumos de 9 y 13 metros cúbicos con contadores de 13 y 15 milímetros, cánones y recargos incluidos.

38 de las ciudades que se incluyen en el estudio cuentan con bonificaciones o ahorro en las tarifas según unos requisitos como por ejemplo ser familia numerosa o superar un número de convivientes. En la actualidad, Córdoba y Huelva son las dos únicas ciudades de España que contemplan un suministro mínimo vital que garantice el acceso de agua corriente a todos los hogares.

Diferencias de hasta 329 euros en el precio del agua

El estudio elaborado por FACUA detecta diferencias de más de 300 euros (un 480%) en las tarifas del suministro de agua según la localidad. Las diferencias de precios varían en función del consumo de agua en metros cúbicos. Para un consumo de 9 metros cúbicos las variaciones de precios entre localidades es de 278,50 euros anuales por vivienda y para un consumo de 13 metros cúbicos las diferencias en precio alcanzan los 329,43 euros al año por vivienda.

Este estudio se ha realizado tomando como muestra todas las capitales de provincia y Comunidades Autónomas, dos ciudades autónomas y Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo por tener mayor población que las respectivas capitales de provincia.

Ciudades / Total mensual Consumo de 9m3 con contador individual de 13mm Incremento % con respecto a 2019 Consumo de 13m3 con contador individual de 13mm Incremento % con respecto a 2019 Consumo de 9m3 con contador individual de 15mm Incremento % con respecto a 2019 Consumo de 13m3 con contador individual de 15mm Incremento % con respecto a 2019 A Coruña (Emalcsa) 13,73€ 0,0% 18,05€ 0,0% 13,73€ 0,0% 18,05€ 0,0% Albacete (Aguas de Albacete) 14,21€ 14,4% 21,04€ 32,3% 14,09€ 13,4% 20,92€ 31,5% Alicante (Aguas Municipalizadas de Alicante) 21,05€ 0,0% 30,74€ 0,0% 21,05€ 0,0% 30,74€ 0,0% Almería (Aqualia) 18,37€ 0,8% 24,51€ 0,8% 18,37€ 0,8% 24,51€ 0,8% Ávila (Aqualia) 16,96€ 0,0% 19,69€ 0,0% 16,96€ 0,0% 19,69€ 0,0% Badajoz (Aqualia) 11,02€ 0,0% 16,69€ 0,0% 11,02€ 0,0% 16,69€ 0,0% Barcelona (Aguas de Barcelona) 20,39€ 3,1% 33,22€ 2,8% 20,39€ 3,1% 33,22€ 2,8% Bilbao (Consorcio de Aguas de Bilbao) 15,91€ 6,0% 21,79€ 6,0% 15,91€ 6,0% 21,79€ 6,0% Burgos (Aguas de Burgos) 9,61€ 0,0% 13,21€ 0,0% 9,61€ 0,0% 13,21€ 0,0% Cáceres (Canal Isabel II) 15,48€ 0,0% 20,52€ 0,0% 15,48€ 0,0% 20,52€ 0,0% Cádiz (Aguas de Cádiz) 20,34€ 0,0% 28,61€ 0,0% 20,34€ 0,0% 28,61€ 0,0% Castellón (Facsa) 13,21€ 0,1% 16,49€ 0,1% 15,23€ 0,1% 18,51€ 0,1% Ceuta (Acemsa) 28,04€ 0,0% 34,74€ 0,0% 28,04€ 0,0% 34,74€ 0,0% Ciudad Real (Aquona) 12,76€ 1,2% 17,49€ 1,4% 12,76€ 1,2% 17,49€ 1,4% Córdoba (Emacsa) 17,79€ 0,0% 24,42€ 0,0% 17,79€ 0,0% 24,42€ 0,0% Cuenca (Aguas de Cuenca) 15,07€ 0,0% 19,79€ 0,0% 15,07€ 0,0% 19,79€ 0,0% Gijón (Ema) 16,40€ 2,9% 20,38€ 2,9% 16,40€ 2,9% 20,38€ 2,9% Girona (Aigües de Girona, Salt i Sarriá de Ter) 10,35€ 0,1% 18,50€ 0,1% 11,03€ 0,1% 19,18€ 0,1% Granada (Emasagra) 16,20€ 0,0% 25,13€ 0,0% 16,44€ 0,0% 25,37€ 0,0% Guadalajara (Guadalgua) 8,92€ 0,0% 11,79€ 0,0% 12,37€ 0,0% 15,24€ 0,0% Huelva (Emahsa) 20,68€ 0,0% 30,16€ 0,0% 22,61€ 0,0% 32,08€ 0,0% Huesca (Ayuntamiento) 15,38€ 0,0% 20,70€ 0,0% 15,69€ 0,0% 21,00€ 0,0% Jaén (Aqualia) 18,11€ 1,2% 24,77€ 1,2% 18,11€ 1,2% 24,77€ 1,2% Jerez de la Frontera (Aquajerez) 18,45€ 0,0% 23,46€ 0,0% 18,45€ 0,0% 23,46€ 0,0% Las Palmas Gran Canaria (Emalsa) 16,83€ 0,0% 26,23€ 0,0% 16,83€ 0,0% 26,23€ 0,0% León (Aguas de León) 4,83€ 1,8% 7,29€ 1,8% 4,83€ 1,8% 7,29€ 1,8% Lleida (Aqualia) 18,01€ 0,2% 26,24€ 0,2% 18,01€ 0,2% 26,24€ 0,2% Logroño (Ayuntamiento) 14,10€ 13,6% 19,66€ 14,1% 14,10€ 13,6% 19,66€ 14,1% Lugo (Ayuntamiento) 9,48€ 0,0% 11,91€ 0,0% 9,48€ 0,0% 11,91€ 0,0% Madrid (Canal de Isabel II) 14,87€ 0,0% 18,49€ 0,0% 15,59€ 28,3% 19,21€ 0,0% Málaga (Emasa) 12,51€ 0,0% 20,83€ 0,0% 12,51€ 0,0% 20,83€ 0,0% Melilla (Ayuntamiento) 9,00€ 0,0% 13,00€ 0,0% 9,00€ 0,0% 13,00€ 0,0% Mérida (Aqualia) 15,94€ 9,1% 19,90€ 9,1% 15,94€ 9,1% 19,90€ 9,1% Murcia (Emuasa) 26,27€ -1,5% 34,40€ -0,8% 26,27€ -1,5% 34,40€ -0,8% Ourense (Viaqua) 8,23€ 0,0% 12,12€ 0,0% 8,23€ 0,0% 12,12€ 0,0% Oviedo (Aqualia) 7,72€ 0,0% 12,04€ 0,0% 7,72€ 0,0% 12,04€ 0,0% Palencia (Aquona) 6,97€ 8,1% 10,06€ 7,9% 6,97€ 8,1% 10,06€ 7,9% Palma de Mallorca (Emaya) 20,95€ 0,0% 29,77€ 0,0% 20,95€ 0,0% 29,77€ 0,0% Pamplona (Mancomunidad de Pamplona) 13,20€ 0,0% 16,78€ 0,0% 13,20€ 0,0% 16,78€ 0,0% Pontevedra (Viaqua) 16,28€ 0,0% 22,58€ 0,0% 16,28€ 0,0% 22,58€ 0,0% Salamanca (Aqualia) 11,61€ 0,3% 16,85€ 0,3% 11,61€ 0,3% 16,85€ 0,3% San Sebastián (Ayuntamiento) 9,12€ 0,0% 12,40€ 0,0% 9,12€ 0,0% 12,40€ 0,0% S. C. Tenerife (Emmasa) 17,28€ 0,0% 23,41€ 0,0% 23,21€ 0,0% 29,34€ 0,0% Santander (Aqualia) 15,24€ 0,0% 21,45€ 0,0% 15,24€ 0,0% 21,45€ 0,0% Santiago de Compostela (Viaqua) 16,12€ 0,0% 22,36€ 0,0% 16,12€ 0,0% 22,36€ 0,0% Segovia (Ayuntamiento) 11,60€ 0,0% 17,27€ 0,0% 11,60€ 0,0% 17,27€ 0,0% Sevilla (Emasesa) 18,07€ 5,8% 28,22€ 5,9% 18,07€ 5,8% 28,22€ 5,9% Soria (Aguas de Soria) 7,54€ 0,0% 11,56€ 0,0% 7,54€ 0,0% 11,56€ 0,0% Tarragona (Ematsa) 16,19€ 2,2% 23,92€ 1,9% 16,19€ 2,2% 23,92€ 1,9% Teruel (Aguas de Teruel) 17,60€ 1,1% 23,39€ 1,3% 17,60€ 1,1% 23,39€ 1,3% Toledo (Tagus) 12,40€ 0,2% 17,73€ 0,2% 12,40€ 0,2% 17,73€ 0,2% Valencia (Emivasa) 21,15€ 4,4% 26,88€ 5,4% 23,01€ 4,1% 28,74€ 5,1% Valladolid (Aquavall) 9,62€ 0,0% 14,56€ 0,0% 9,62€ 0,0% 14,56€ 0,0% Vigo (Aqualia) 13,44€ 0,0% 17,89€ 0,0% 13,44€ 0,0% 17,89€ 0,0% Vitoria (Amvisa) 11,23€ 0,0% 14,52€ 0,0% 11,23€ 0,0% 14,52€ 0,0% Zamora (Aquona) 12,71€ 0,0% 17,77€ 0,0% 12,71€ 0,0% 17,77€ 0,0% Zaragoza (Oficina Municipal del Agua / Ecociudad Zaragoza S.A.) 20,79€ 0,0% 27,79€ 0,0% 20,79€ 0,0% 27,79€ 0,0% Media 14,83 € 1,2% 20,62€ 1,5% 15,13€ 1,6% 20,92€ 1,4%

Ciudades más caras

El estudio de FACUA toma cuatro parámetros de análisis en los que diferencian un consumo mensual de 9 y 13 metros cúbicos y con contadores de un diámetro de 13 y 15 milímetros.

Para un consumo de 9 metros cúbicos y un diámetro de 13 mm los precios del agua, Ceuta es la ciudad con las tarifas de agua más caras. En orden, de mayor a menor, las ciudades con los precios más caros para estos parámetros son:

Ceuta con una tarifa de 28,04 euros al mes. Murcia con una tarifa de 26,27 euros al mes. Valencia tiene una tarifa de 21,15 euros al mes En Alicante el precio es de 21,05 mensuales. Palma de Mallorca tiene una tarifa de 20,95 euros al mes.

Para un consumo de 9 metros cúbicos con un contador de diámetro de 15 milímetros, Ceuta sigue siendo la ciudad con el precio del agua más alto en estos parámetros. El orden, de mayor a menor, de las tarifas del agua en estos parámetros son:

Ceuta tiene una tarifa de 28,04 euros al mes. Murcia una tarifa de 26,27 euros mensuales. Santa Cruz de Tenerife tiene una tarifa de 23,21 euros al mes. Valencia tiene tarifas de 23,01 euros mensuales. Huelva cuenta con un precio de 22,61 euros al mes. Alicante tiene un precio de 21,05 euros al mes.

En la fecha del estudio Santa Cruz de Tenerife no cuenta con contadores domésticos de 15 milímetros instalados pero FACUA lo refleja de esta forma para realizar la tabla comparativa.

Aquellas viviendas con un contador de 13 mm y un consumo de 9 metros cúbicos pagan una media de 14,83 euros frente a los 15,13 euros que pagan las viviendas que tienen un contador de 15 mm.

Para un consumo de 13 metros cúbicos con un contador de diámetro de 13 milímetros, Ceuta es la ciudad autónomos con los precios más altos. De orden de mayor a menor, los precios más altos son:

Ceuta con una tarifa de 34,74 euros al mes. Murcia con una tarifa de 34,40 euros mensuales. Barcelona con una tarifa de 33,22 euros mensuales. Alicante con una precio de 30,74 euros al mes.

El precio medio del agua para estos parámetros es de 20,62 euros para contadores de 13 milímetros y un consumo de 13 metros cúbicos mensuales.

Para un consumo de 13 metros cúbicos con un contador de diámetro de 15 milímetros, Ceuta tiene el precio más elevado. Las tarifas para estos parámetros son las mismas que para contadores de 13 milímetros. Las viviendas que tienen un consumo de 13 metros cúbicos con contadores de diámetros de 15 milímetros, pagan en España de media, un total de 20,92 euros.

Ciudades más baratas

El precio del agua más barato en España lo encontramos en León con un precio de 4,83 euros para 9 metros cúbicos independientemente del diámetro del contador. También es el más barato en 13 metros cúbicos con 7,29 euros. Después de León, otras de las ciudades de España más baratas son para 9 metros cúbicos independientemente del contador son:

León con una tarifa de 4,83 euros al mes. Palencia con una tarifa de 6,97 euros al mes. Soria con una tarifa de 7,54 euros al mes.

Las tarifas más baratas para 13 metros cúbicos independientemente del diámetro del contador son:

León con una tarifa de 7,29 euros al mes. Lugo con una tarifa de 11,91 euros mensuales. Soria con una tarifa de 11,56 euros al mes.

Subida de precio frente a 2019

De las 57 ciudades analizadas, en 36 no han modificado sus tarifas en 2020 y las que lo han hecho han incrementado las tarifas. Sólo Murcia las ha bajado ligeramente entre un ,8 y un 1,5% en función del calibre del contador y del consumo. Las mayores subidas en las tarifas de precios se han encontrado en:

Albacete entre un 13,4 y un 32,2% Logroño entre un 13,6 y un 14,1% Mérida ha subido un 9,1% Palencia ha incrementado un 8% Bilbao ha aumentado en un 6%

Tarificación del agua

Desde FACUA reclaman que se adopte un sistema progresivo de tarificación para penalizar el consumo excesivo de forma más justa y realista. Consideran imprescindible una regulación garantista frente al corto o suspensión del servicio para regular la situación de personas vulnerables se asegure un mínimo vital como derecho de los usuarios porque según informan tal como ha fijado la ONU, el agua se reconoce como derecho humano.

FACUA entiende que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda. Por ello, debe avanzarse en la aplicación de tarifas progresivas que penalicen consumos por encima de determinadas cantidades, pero además facturando en función de los habitantes del inmueble.

El agua en España es barata, pero con calidad insuficiente

Con motivo del Día Mundial de Agua que se celebra hoy, 22 de marzo, el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) ha recordado que los precios del agua en España son más bajos que en el resto de Europa. Además, este mismo organismo también ha indicado que el deterioro de la calidad del agua en España es un problema persistente.

Según recoge el informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España “Sostenibilidad en España 2010”, en el año 2009 la tarifa media española para uso doméstico alcanzó un valor de 1,50 euros por metro cúbico. A pesar del incremento (40% entre 2001-2009), y según los últimos datos disponibles en el marco europeo, los niveles de precios para España se situaron muy por debajo del resto de estados miembros, según el OSE.

El Observatorio, que depende de la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares, considera que en la actualidad los usuarios del agua en España, incluidos los regantes, pagan un precio público por la disposición del recurso, que permite al estado recuperar parcialmente los costes que el servicio genera. De hecho, la cantidad recaudada apenas cubre los costes de operación y gestión.

De esta manera, este organismo recuerda, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, que para intentar lograr la internalización de los costes, la política de tarificación del agua debería basarse en la evaluación de los costes y beneficios del uso del agua y tener en cuenta tanto los costes financieros que supone la prestación de servicios como los costes ambientales de los recursos.

Aprovechando esta fecha, el OSE también ha hecho referencia a la calidad del agua en España. Al respecto, asegura que la capacidad de autodepuración de los cursos de agua es “insuficiente, siendo necesario depurar las aguas residuales antes de su vertido”

“Los últimos datos indican que aunque la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 1995-2005 ha supuesto un notable avance en materia de depuración de aguas, reflejado en la mejora de la calidad de las aguas, ha sido insuficiente para cumplir los objetivos fijados por la normativa comunitaria, lo que puede comportar sanciones significativas para España”, añade el Observatorio.

Finalmente, la OSE también ha hecho referencia a la calidad del agua embotellada. “Es importante reseñar que un agua potable de la mejor calidad no necesariamente se halla en una botella. La creencia general es que el agua envasada es mejor que la de grifo, y una prueba de ello es que el consumidor prefiere pagar mucho más por el agua de botella que por el agua de grifo. Sin embargo es importante destacar que esta diferencia de precio entre el agua de grifo y el agua embotellada, no se debe a la calidad del agua, sino a los procesos de producción como el embotellado, el transporte, el marketing, etc”.

