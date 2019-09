Vivienda

Préstamos y Créditos Los precios del oro tienen diferencias del 39 por ciento según quien te lo compre

¿Sabías que puede haber diferencias de hasta el 39% en el precio del oro? Todo depende de quién pague, es decir, del establecimiento en el que decidamos vender o tasar nuestras piezas de oro. Son las diferencias, nada desdeñables, que ha detectado Facua-Consumidores en Acción en una encuesta realizada en medio centenar de comercios de ciudades como Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia y Barcelona. Un consejo: antes de vender hay que comparar precios y, sobre todo, comprobar el peso de las piezas de oro para evitar un posible fraude a la hora de tasarlo.

Cambios en los precios del oro, ¿a qué se deben?

El precio del oro fluctúa en la Bolsa de Londres, pero también en los establecimientos que se dedican a la compra de venta de uno de los metales más preciados, con variaciones en los precios de hasta un 39% por una pieza de oro de 18 quilates. Un porcentaje incluso superior, de hasta el 58%, en el caso del oro de 24 quilates, mucho menos comun en joyería y que se suele comprar en lingotes.

¿En qué se traducen estas diferencias?

En diferencias de más de seis euros por gramo de oro de 18 quilates (con un 75% de pureza), y de más de 11 euros en el gramo de 24 quilates, entre el establecimiento que más paga y el que menos. Teniendo en cuenta los datos recogidas en esta encuesta, el precio medio del oro de 18 quilates ronda los 19 euros, y el de 24 quilates, en torno a los 25 euros.

La tasación de la pieza

Esto es crucial para determinar la cantidad de oro que contiene y, por tanto, su precio. Para realizar la encuesta entre los establecimientos participantes, se tomó como referencia una pieza de joyería con 3 gramos de oro de 18 quilates y un lingote de 10 gramos de oro de 24 quilates. El precio más bajo al que se hubiera vendido sería de 48 euros, en concreto en un establecimiento ubicado en Bilbao, mientras que si se hubiera vendido en Valencia el precio que se hubiera conseguido es de más de 66 euros. En el caso del lingote, también hay diferencias, entre 200 euros el precio más barato a los 316 euros.

Por ciudades, Bilbao es donde de media se paga menos por el gramo de oro de 18 quilates (18,34 euros), seguido de Sevilla (18,71 euros), Barcelona (18,94 euros), Valencia (19,70 euros) y Madrid (18,82 euros). Por su parte, el precio del oro de 24 quilates oscila entre los 24,80 euros en Barcelona a los 27,46 euros en la capital madrileña. Las diferencias en el precio también se han detectado incluso entre los establecimientos de una misma ciudad.

Consejos para vender oro

Además de consultar los precios de los distintos establecimientos de compra y venta de oro, antes de acudir hay que verificar el peso exacto de la pieza. De esta manera evitaremos posibles errores o fraudes en la tasación, incluso existiendo la obligación de mostrar al cliente el peso que marca la báscula. Hay que evitar las tasaciones en las que se pueda dañar la pieza, como por ejemplo la utilización de algún tipo de ácido.

También conviene recordar que en este tipo de establecimientos se compran piezas en bruto, es decir, al peso, ya que serán fundidas. Ni el diseño ni la incorporación de otras piedras o metales son tenidos en cuenta en la tasación. Antes de acudir a uno de estos establecimientos, conviene consultar la cotización del oro a través de Internet, para considerar si es el mejor momento para la venta. Los establecimientos tienen la obligación de rellenar los formularios con todos los detalles de la transacción, incluyendo fotocopias del DNI del vendedor y del comprador. Documentación que se remite a la Policía Nacional para comprobar que no se trata de piezas o joyas robadas.

Aquí te dejamos más consejos para vender oro y otros trucos que debes saber.

El precio del oro se ha revalorizado un 470%, ha multiplicado por cuatro su valor, desde el año 2000

La fiebre del oro es imparable. Como valor refugio, el oro ha acumulado una revaloración del 470% desde el año 2000. Si el precio del oro a finales de 1999 era de aproximadamente 400 dólares por onza, a finales de 2011 su precio era de más de 1.500 dólares. A lo largo de los últimos doce años, los mercados de renta variable han perdido valor, mientras la cotización del oro ha ascendido fuertemente.

El oro es un metal precioso monetario que ha sido usado como moneda de cambio desde su descubrimiento y ha resistido a todo tipo de guerras, epidemias, crisis de papel moneda y quiebras bancarias. En los últimos 12 años, justo uno de los peores periodos para el mercado bursátil, la cotización del oro ha ascendido de un modo imparable. Así lo pone de manifiesto el informe realizado por orodeinversion.com, que recoge que el oro acumula una revalorización del 470%. Así, a finales de diciembre de 1999 el precio del oro era de aproximadamente 400 dólares por onza, mientras que a finales de 2011, ascendió a más de 1.500.

Esta subida puede deberse a dos motivos principalmente: crisis económica y aumento de riesgo sistémico durante los últimos años y mayor consideración del oro como activo refugio (alternativa a la inversión en dólares) y, por tanto, aumento de la demanda de oro como inversión.

Del mismo modo, el informe destaca que la volatilidad experimentada por la rentabilidad del oro en el mismo periodo ha sido inferior a la bolsa. A esto se añade que, a pesar de no ser un activo financiero, es uno de los activos reales con mayor liquidez y transparencia en el mercado.

El precio del oro sigue subiendo y se pone… ¡a precio de oro!

Las crecientes dudas sobre las deudas soberanas europeas de Irlanda, Portugal, Italia y España, unidas a la rebaja de la calificación de la deuda de EEUU han provocado una fuerte huida de los inversores hacia valores refugio como el oro y la plata alcanzando ambos metales precios máximos históricos. El oro alcanzó los 1.121 euros la onza en el mercado de Londres, rebasando sobradamente su anterior máximo de 1.086 euros que fue alcanzado el 25 de mayo coincidiendo también con un periodo de fuertes dudas sobre la deuda estadounidense.

Para Marta Domínguez, Directora de Operaciones Oro Direct, la empresa pionera en la venta de oro de inversión en España,: «estos fuertes impulsos alcistas sobre el precio del oro son sólo las puntas del iceberg de un crecimiento paulatino y constante desde hace más de 10 años. Los inversores conservadores siempre han mirado hacia este metal como refugio y en países con economías crecientes como China e India es una de las formas de ahorro más común».

Domínguez coincide con las conclusiones de un informe recientemente publicado por el Consejo Mundial del Oro, que explica que la demanda mundial de lingotes y monedas de oro de inversión creció un 52% respecto al mismo periodo del año anterior.

El informe revela que es precisamente la compra de lingotes y monedas de oro lo que ha tirado con más fuerza de la demanda, ya que una parte importante de los inversores en oro a través de ETFs y otros productos financieros derivados prefirieron recoger beneficios durante el primer trimestre de este año. Fue la demanda de lingotes de oro físico, que alcanzó las 280,4 toneladas, la que tuvo un mayor crecimiento respecto al mismo periodo de 2010: un 62%, aunque también se incrementó notablemente la demanda de monedas de oro oficiales que subió un 39%.

Los expertos de este organismo mundial explican que ha surgido un gran interés por los productos de inversión en oro físico en todo el mundo, y añaden: «fue precisamente en las primeras semanas de enero, coincidiendo con una corrección en el precio del oro en varias divisas, cuando muchos inversores aprovecharon la oportunidad para para comprar, bien ampliando sus existencias o iniciándose en este tipo de inversión». Para Marta Domínguez, Directora de Operaciones de Oro Direct: «hay un interés creciente por la adquisición de oro físico, recibimos pedidos de ahorradores de todo tipo llamados por la alta rentabilidad que el metal está ofreciendo incluso a corto-medio plazo».

China

Los datos del informe del Consejo Mundial del Oro, (WGC por sus siglas en inglés) revelan que el mercado de oro de inversión chino es el que ha tenido los mayores crecimientos. La demanda de oro de inversión en China alcanzó las 90.9 toneladas, más del doble de las 40.7 adquiridas por este país entre enero y abril del 2010. Los expertos explican este interés chino por la compra de oro en la efectividad del metal para preservar los ahorros frente a la inflación y la mayor disponibilidad de oro en el mercado promovida por los bancos chinos.

Europa

En Europa los expertos del WGC califican la demanda de «sostenido entusiasmo inversor» y añaden que se ha visto incrementada por las graves crisis monetarias sobrevenidas a causa de las deudas soberanas griega y portuguesa en primer lugar, y por las revueltas en los países árabes algo más tarde. En Alemania y en Suiza la demanda de oro de inversión creció de forma espectacular respecto al primer cuatrimestre de 2010. Alemania demandó un total de 37,7 toneladas de oro de inversión, lo que supone un crecimiento 103% y Suiza 28,2 toneladas, un 117% más que en 2010. Marta Domínguez de oro Direct, explica que en estos países cuentan con una notable tradición de inversión en lingotes y monedas de oro: «comprar monedas y lingotes de oro es una forma de inversión muy común en países del centro de Europa, como Alemania, Austria y Suiza, siendo una forma tradicional para ahorrar entre perfiles conservadores».

«El precio del oro se mantendrá alto por el miedo a la inflación»

La empresa Oro Direct señala que «el oro se mantendrá alto por el miedo a la inflación». Según ésta, la última encuesta sobre previsiones de inflación en la zona euro realizada por el Banco Central Europeo (BCE) entre expertos en economía estima que la inflación alcanzará en 2011 el 1,9%, cuatro décimas por encima de las expectativas inicialmente previstas. De hecho, la mayoría de países de la zona euro están registrando tasas de inflación superiores a las esperadas durante los primeros meses del presente ejercicio.

En Oro Direct, donde venden de lingotes y monedas de oro y plata como inversión, perciben con especial intensidad ese miedo a la pérdida de valor del dinero: «la inflación está llevando a muchos inversores a poner sus ahorros en inversiones como el oro que históricamente ha demostrado ser el mejor refugio frente a la pérdida de valor de las divisas», afirma Marta Domínguez, Directora de Operaciones de la compañía.

El dato de la inflación en España ha sido significativamente más alto que el de otras economías de la zona euro y según Domínguez: «muchos temen una próxima caída del valor del euro y convierten sus ahorros en oro, escapando de los mercados bursátiles y de la exiguas rentabilidades de los depósitos ofrecidos por las entidades financieras».

En periodos inflacionistas, el oro consolida su papel de valor refugio y de moneda universal. «A diferencia de las divisas tradicionales, el oro está a salvo de la inflación monetaria. Su oferta no es fácilmente manipulable ni está en manos de un gobierno, como sí sucede con el papel moneda. Solamente en el último año se ha revalorizado más de un 30% y continúa siendo una de las inversiones más rentables y seguras», añade Domínguez.

Los precios del oro tienen diferencias del 39 por ciento según quien te lo compre was last modified: by

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

(2 votos, con un promedio de 4,50 sobre 5)

votos, con un promedio desobre 5)

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.