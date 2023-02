Sabías Que...

Sociedad

Cómo saber si es oro de verdad

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las piezas de joyería de oro auténticas son muy fáciles de reconocer. ¿Quieres saber si los anillos, collares o pendientes que tienes en casa son de oro puro? ¿O si te han regalado una joya por San Valentín auténtica? En esta guía puedes consultar algunos de los mejores trucos para diferenciar el oro auténtico de los baños o alineaciones de oro con algunos trucos y remedios caseros que puedes hacer en casa con elementos habituales de los hogares. Con limón, con vinagre, con una lupa para verificarlo a simple vista, con los dientes y hasta con un imán. Probar todos estos trucos caseros no va a llevarte más de cinco minutos y con ellas, podrás salir de dudas acerca de si lo que tienes en casa es un auténtico tesoro o no.

Remedios caseros para saber si es oro auténtico

Todos los remedios caseros y trucos que pueden ponerse en práctica para saber si una joya es oro de verdad son distintas técnicas que sirven para verificar la autenticidad de la pieza. Puedes probar algunas de ellas o todas, para estar seguro al 100 % de la pureza de la pieza.

1. A simple vista

¿Se puede saber si una pieza es de oro solo con verla a simple vista? Sí. Para poner en práctica esta prueba no necesitas apenas nada de material, solamente una lupa para asegurarte de lo que aparece grabado en cada una de las piezas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las piezas de oro tienen grabada una marca en la que se indica el grado de pureza o los quilates que tiene. Se trata de un pequeño grabado que puede estar ubicado en cualquier zona de la pieza y que suele ser de tamaño pequeño. Aunque, de manera general, está escrito en las zonas interiores o inferiores de cada una de las joyas. Por tanto, una de las fórmulas para comprobar la autenticidad del oro es revisar la pieza de forma minuciosa para localizar este grabado.

Si alguna de las piezas que tienes en casa no tiene este grabado y estás prácticamente seguro de que es auténtica, te recomendamos que realices algunas de las siguientes pruebas para obtener la doble verificación. ¿El motivo? Puede que la pieza en cuestión sea muy antigua y la técnica del grabado no existiese en el momento de la emisión de la pieza. O que, con el paso del tiempo, se haya difuminado y apenas pueda apreciarse el grabado.

2. La prueba del diente

¿Alguna vez has visto a alguien morder el oro como prueba para ver si es auténtico? Pues te adelantamos que es una técnica que funciona y que es muy fácil de verificar. Eso sí, hay que tener cuidado para no dejar mucha marca en la pieza.

La prueba es sencilla. Solamente hay que introducir ligeramente la pieza entre los dientes y apretar un poco. Pero ojo, solo un poco. El oro es un metal blando que al apretar los dientes contra la pieza va a dejar marca. Es decir, que si muerdes una pieza y se queda ligeramente una mella o hendidura en la pieza, es auténtica. En el caso de que no puedas dejar esta marca, no es verdadera.

3. Con un imán

La prueba del imán es otra de las fórmulas para saber si una pieza es de oro auténtico. Pero no sirve cualquier imán, sino que debe ser uno más potente que el habitual de las neveras. En el caso de que tengas una pieza magnética potente en casa, puedes probar a acercarlo a las joyas de oro. De manera general, el oro no tiene propiedades magnéticas y, por tanto, ubicar un imán cerca de la joya no tiene que tener ningún tipo de efecto.

4. Con vinagre

El vinagre es uno de los ingredientes más versátiles que hay en casa. Desde para cocinar y hasta para limpiar. Y sí, también para comprobar la autenticidad del oro. ¿Cómo? Muy sencillo. Hay que echar un poco de vinagre en una taza o recipiente e introducir una pieza de joya de oro en el interior. Una vez hecho, esperar unos 10 o 15 minutos y sacar la pieza. Coge un trapo de color claro y seca la pieza. Si el trapo o paño se queda manchado de una especie de tinte negro u oscuro, no es oro de verdad. Las piezas auténticas no tienen que reaccionar con este ingrediente de cocina, por lo que si se quedan restos de suciedad en el trapo la pieza no es de oro auténtico.

5. Con limón

La técnica del limón es similar a la del vinagre. El oro no debe reaccionar al contacto con ese elemento y, por tanto, el proceso para comprobar si es oro de verdad o no consiste en exprimir un limón en un recipiente y meter las joyas en el interior. Si al secar la pieza con un trapo, deja restos de manchas negras, es falsa.

6. Analizar el color del oro

Por último, otra técnica para verificar la autenticidad del oro es analizar el estado y color de cada una de las joyas. Lo primero que hay que saber es que rl color del oro es uniforme. Es decir, que si es una pieza auténtica no vas a ver zonas desgastadas o en las que el color se ha degradado.

