Los 5 trucos para conservar una rosa en perfecto estado

Si tras el día de San Valentín quieres conservar el ramo de rosas que te ha regalado tu pareja el máximo tiempo posible, debes saber que existen algunos trucos para conservar las flores en el mejor estado posible. En esta información, te damos una serie de consejos para cuides el ramo de rosas y se mantengan vivas durante muchos días.

Cómo conservar rosas

Aunque creas que guardar un ramo de rosas sea muy complicado, debes saber que no es así. Salvando las distancias, el cuidado de una flor es similar al cultivo de una planta de interior cualquiera. Es decir, no basta con colocar el ramo en un florero con agua y olvidarte de él. Para conservar las flores el máximo tiempo posible, deberás prestarle más atención.

Retira el envoltorio

La mayoría de ramos de flores suelen ir cubiertos con un papel o plástico. Con esto se protege al ramo durante el transporte. No obstante, hay que retirarlos pasado un tiempo. El envoltorio suele restar oxigenación a nuestras flores frescas. Esto se debe a que el plástico no transpira y cuánto más aire tengan más larga será su vida.

Cortar los tallos

En el momento que recibas el ramo de rosas, tendrás que cortar los tallos. Aproximadamente, tendrás que cortar dos centímetros del tallo. Esto lo debes hacer cada día. Ve recortando ligeramente los tallos y así podrás conservar el ramo durante más tiempo.

Los tallos se deben cortar porque, al igual que una herida, las plantas también cicatrizan sus puntas de los tallos. Al cicatrizar, la planta no puede absorber el agua y mantenerse hidratada, por eso hay que cortar las puntas todos los días.

Ojo, no vale cortar los tallos con cualquier tipo de tijera. Asegúrate de hacerlo con una que corte bien, de lo contrario, aplastarás el tallo y cortarás la absorción de agua. Lo ideal es hacerlo con unas tijeras de podar.

Retira las hojas marchitas

Inevitablemente, verás que tanto las hojas como los pétalos de las flores comienzan a marchitarse. No te preocupes, es algo totalmente normal y no deberás tirar aún el ramo a la basura. Antes de eso, conviene retirar cualquier pétalo que esté marchito. También hay que eliminar las hojas de los tallos. En contacto con el agua, éstas únicamente fomentarán la formación de bacterias, lo que no son nada beneficiosas para conservar un ramo de rosas.

Cuidado dónde colocas las flores

El recipiente en el que coloquemos nuestras flores debe estar lo más limpio posible y sin restos de jabón o cualquier otro producto empleado para limpiarlo.

Por otro lado, debes evitar a toda costa colocar el ramo en un lugar en el que no reciban luz solar directa. De lo contrario comprobarás como se mueren las rosas rápidamente.

Cambia el agua del florero

Debes cambiar el agua del florero cada día para prevenir la aparición de bacterias. Incluso sería interesante también que a la vez limpies el jarrón para asegurarte de que no hay ni una bacteria.

Cómo secar una rosa y conservarla para siempre

¿Quieres que la rosa que te ha regalado tu pareja dure para siempre? Además de los anteriores consejos, también te explicamos cómo tener la ‘Rosa Eterna’ de la película ‘La Bella y la Bestia’.

Para secar una rosa a propósito y conseguir la conocida como ‘Rosa Eterna’, necesitarás un cordel y laca para el pelo.

Con el cordel, tendrás que colgar las rosas boca abajo para que se sequen. Asegúrate de hacer esto en un lugar que no haya corriente de aire. Las flores deben estar boca abajo durante 2 o 3 semanas hasta que estén completamente secas.

Una vez pasado ese tiempo tendrás que rociar las rosas secas con laca para el pelo, de esta forma se podrán conservar en mejor estado. Y eso es todo, así podrás tener la mismísima ‘Rosa Eterna de ‘La Bella y la Bestia’.

