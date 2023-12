Vivienda

Hipotecas

¿Me pueden obligar a contratar un seguro para firmar la hipoteca?

Comprar una casa con hipoteca implica tomar muchísimas decisiones. Y aprender nuevos conceptos. Impuestos, gestiones y trámites, tipos de hipotecas, condiciones… Además de tener en cuenta el dinero que hay que tener ahorrado para pedir una hipoteca y mucho más. Una de ellas tiene que ver con la contratación de determinados seguros vinculados al préstamo hipotecario. ¿Pero, son obligatorios?

La Ley Hipotecaria es la normativa estatal que regula estas situaciones. Y es clara al respecto: Los bancos solamente pueden exigir a los clientes que contraten un seguro de daños vinculado a la hipoteca. Aunque no se exige que este tenga que contratarse con la aseguradora que tiene el banco, sino que el cliente tiene libre elección entre todas las ofertas del mercado. Por su parte, en cuanto a los seguros de hogar y de vida, entre otros, el cliente no está obligado a su contratación, según indica la ley.

Qué seguros son obligatorios para pedir una hipoteca

La Ley hipotecaria de 2019 aclara que solamente es obligatoria la contratación de un seguro de daños por parte de los futuros propietarios. Se trata de un producto que se dirige a cubrir los posibles daños que pueda sufrir el inmueble en caso de siniestro.

Pero la ley no detalla nada al respecto de dónde tiene que contratarse este seguro. Esto quiere decir que el cliente tiene libertad total de elegir, entre las distintas ofertas del mercado, la póliza de daños que más le interese, sea con su banco o no.

¿Son obligatorios los seguros de vida o de hogar en la hipoteca?

De manera general, no. La legislación específica de los contratos de crédito detalla que un banco solamente puede obligar a un cliente a contratar los siguientes productos junto a la hipoteca:

Una cuenta bancaria donde realizar el cargo de las cuotas

Seguro de daños sobre el inmueble con la cobertura mínima

El matiz clave de esta normativa es que no se indica dónde tiene que contratarse este seguro. Esto significa que los seguros pueden contratarse con cualquier entidad, no solo con la específica del banco. Y, por otro, que la póliza no puede encarecer la hipoteca si se firma con otras compañías.

Beneficios de contratar un seguro de vida o de hogar con la hipoteca

Es habitual que las entidades bancarias indiquen a sus clientes que las condiciones de la hipoteca, relacionados con la cuota a pagar, pueden mejorarse si se aplican bonificaciones. Un término que hace referencia al cumplimiento de una serie de requisitos por parte de los clientes, como cuestiones de edad, domiciliación de nómina en la entidad bancaria o la contratación de un seguro en ese banco. ¿Pero, es obligatorio? No. Las entidades ofrecen este tipo de productos a sus clientes, pero estos tienen la posibilidad de decidir sin contratarlos o no.

De manera general, en la simulación de la financiación, una entidad puede ofrecer a sus clientes varias opciones de hipotecas. Un cálculo para la hipoteca fija, otro para la mixta, otro para variable, uno a 30 años o a 25 años, entre otros. Y también las diferentes cuotas a pagar si el cliente tiene bonificación o no.

La cuota que se queda sin bonificación es aquella en la que no se incluye la contratación del seguro, además del cumplimiento de otras premisas. Y en la bonificada es en la que sí se incluyen todas estas cuestiones.

