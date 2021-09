Sabías Que...

Viaje

Mejores rutas para hacer el Camino de Santiago

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te estás planteando hacer el Camino de Santiago? Esta ruta se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de España. Ver paisajes espectaculares, conocer gente nueva y superarte a ti mismo son algunos de los motivos por los que tantas personas se lanzan cada año a hacer el Camino de Santiago. Si eres uno de ellos, toma nota de todos estos consejos para preparar tu viaje.

Hacer el Camino de Santiago virtual en 2021

¿Te imaginas poder hacer el Camino de Santiago sin salir de casa? Sí, es posible. Si por el motivo que sea, este año no te viene bien realizar este viaje hasta Galicia, pero tienes curiosidad por conocer los paisajes, rutas, historias, recorridos y los detalles más curiosos sobre esta experiencia, puedes hacerlo y descubrir todo esto desde tu ordenador.

La Xunta de Galicia junto con Google Arts & Culture han creado ‘Buen Camino‘, una iniciativa digital inmersiva para que todas las personas que no puedan trasladarse hasta las tierras gallegas a hacer el Camino de Santiago disfruten de esta experiencia desde casa. Se trata de un recorrido virtual gratuito que permite conocer las diferentes rutas de esta experiencia con motivo del año Xacobeo. Además, el proyecto da acceso a exposiciones online, a fotografías y grabaciones así como paseos virtuales con imágenes en 360 grados.

‘Buen Camino’ está disponible en 11 idiomas y en la web puedes encontrar todo tipo de experiencias virtuales para descubrir a fondo el Camino de Santiago, desde la naturaleza, la gastronomía y las personas, la arquitectura y las edificaciones y hasta una guía orientativa para principiantes.

Tipos de caminos

El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación para recorrer el camino que en su día realizó el Apóstol de Santiago. Así, aquellos peregrinos que hayan recorrido más de 100 km a pie o 200 en bicicleta podrán recibir la famosa “Compostela”. Esta cartilla te permitirá ir sellando las distintas paradas que realices y al final, poder acreditar que has pasado por todos los puntos clave del camino.

Para hacerlo existen distintas rutas a escoger en función de las preferencias y del tiempo disponible. Por este motivo encontramos rutas más breves, como por ejemplo aquellas en las que puedes hacer el camino de Santiago en 4 días y otras más largas.

Hacer el Camino de Santiago francés

Ésta es la ruta principal y la elegida por el 70% de los peregrinos. Se puede iniciar en Saint Jean Pied de Port o en Roncesvalles y tiene una duración aproximada de 29 a 34 días andando. En todo caso, si no dispones de tanto tiempo puedes empezar más adelante. La señalización jacobea está por toda Europa y te indicará el camino para disfrutar de la primera de las rutas considerada Patrimonio de la Humanidad.

Camino inglés

Este trayecto tiene un origen a elegir, se puede iniciar desde Ferrol o desde A Coruña. La diferencia entre ambos caminos es la cantidad de kilómetros que hay que recorrer.

Si se inicia el camino desde Ferrol el trayecto total es de 112,5 kilómetros.

Si se inicia desde A Coruña, la ruta más breve, se recorren un total de 73 kilómetros.

Ambos trayectos confluyen en la localidad de Bruma y desde aquí hasta Santiago el recorrido es el mismo.

Si decides hacer el Camino Inglés debes saber que tanto Ferrol como A Coruña disponen de aeropuerto y de mejores conexiones por carretera que otras localidades de origen del camino de Santiago. Este trayecto es de los más breves, lo que repercute en que no hace falta una larga planificación para llevarlo a cabo sino puedes hacerlo un puente o una escapada de fin de semana larga.

Si optas por A Coruña como origen de tu camino, desde el inicio podrás disfrutar de la cultura marinera y pesquera y si no tienes prisa en terminarlo en un día concreto, visitar todos los museos que te encuentres así como disfrutar de los cascos históricos de cada una de los pueblos que atravieses.

Y sobre todo y al igual que en el resto de trayectos hacia Santiago, podrás disfrutar por supuesto de la tradicional comida y gastronomía de Galicia como el caldo gallego, grelos, tortilla de Betanzos y como no, la tarta de Santiago.

Hacer el camino desde Sarria

Este pueblo de Lugo es el inicio mínimo necesario para poder hacer a pie los 100 km que lo separan de Santiago de Compostela por el Camino Francés. Si optas por iniciar la ruta desde este punto, podrás contar con cuatro o cinco días de viaje.

Desde Portugal

Con la independencia de Portugal, en el siglo XII, esta ruta empezó a tomar mayor fuerza. Su recorrido fue una de las calzadas romanas más importantes de Gallaecia, factor que atrae a múltiples pasajeros.

Además, cuenta con variantes del camino que pasan por la costa, hecho que lo hace especialmente atractivo para aquellos peregrinos que vengan del interior.

Cuánto cuesta hacer el Camino de Santiago

Una de las primeras preguntas que nos hacemos al iniciar cualquier viaje es si será muy caro. En el caso del Camino de Santiago, lo mejor para establecer un presupuesto será desglosar los gastos por partidas.

Transporte. El traslado hasta el punto de inicio y la vuelta a casa podrá variar en función de la ciudad de donde vengas. En caso de desplazarte desde algún punto de la península, este coste puede oscilar entre un abanico de entre 60 y 100€.

Comidas. Los menús para peregrinos que te vas a encontrar a lo largo del camino son muy asequibles, así que si compras el desayuno en una tienda o supermercado, te llegará con 20€ al día para comer.

Alojamiento. Este factor variará mucho en función de los días que vayas y el tipo de establecimiento que elijas. Para que te hagas una idea, los albergues públicos para peregrinos suelen rondar los 6 u 8€ al día. Los privados, por su parte, llegan a los 10€ e incluso los superan.

Otros gastos. Si quieres aprovechar bien tu viaje, tendrás que separar una parte del presupuesto para entradas de museos, guías, souvenirs o simplemente para tomar algo mientras descansas.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, podríamos hablar de un presupuesto medio de entre 250 y 300€ por semana. Eso sí, a esto habría que sumar el equipamiento que necesitas para el camino: botas, mochila, saco de dormir etc.

Viaje organizado

Cada peregrino tiene una situación diferente, así como gustos y preferencias variadas. Por ello, es aconsejable pensar en qué tipo de viaje se quiere realizar antes de partir camino.

En una semana

¿Quieres hacer el Camino de Santiago en una semana? Si solo dispones de 7 días para hacer el Camino de Santiago, debes llevar la ruta muy planificada. Existen distintas alternativas para hacerlo en este tiempo:

Camino Francés desde Sarria. Serán 114 km hasta Santiago y te permitirá recibir la Compostela.

Camino Portugués desde Tui. En este caso serán 115 km y también te darán la Compostela al llegar a Santiago.

Camino Inglés desde Ferrol.

Camino Sanabrés desde Ourense.

Camino Primitivo desde Lugo.

Camino a Fisterra o Muxía. Otra alternativa es hacer de Santiago de Compostela el inicio en lugar del fin. Desde allí, desde la tumba del Apóstol, podrás llegar hasta Fisterra o Muxía y cumplir con el famoso camino llamado “Fin del mundo”.

Como hacer el camino de Santiago solo

Mucha gente decide embarcarse en esta aventura solo. Las opiniones al respecto son muy variadas y solo tú podrás tomar esa decisión. Sin embargo, sí podemos decir que todas las rutas están pensadas para estas situaciones y ofrecen un clima de seguridad y fraternidad.

Además, es muy frecuente coincidir con otros peregrinos que te apoyen en el viaje. En todo caso, la decisión ha de ser personal y en base a las necesidades y gustos de cada uno.

En bici

Si bien lo más común es hacer el Camino de Santiago a pie, existen otras muchas alternativas, como hacerlo a caballo o hacer el camino de Santiago en bici. Esta última es cada vez más realizada por muchos aficionados y se hace exactamente de la misma manera.

Lo único que varía son los kilómetros mínimos necesarios para conseguir la Compostela. Tal y como dijimos anteriormente, aquellos peregrinos que realicen el camino en bici deberán hacer, por lo menos, 200 km hasta llegar a Santiago.

Hacer el camino de Santiago sin dinero

¿Quieres saber cómo hacer el camino de Santiago sin dinero? Si bien el presupuesto medio que pautamos en párrafos anteriores es de 250€ por semana, éste puede variar en función de las decisiones que tomemos en el camino. Esto es así porque dependiendo del plan de viaje que organicemos, los importes pueden bajar o subir notablemente. Algunas de las claves que nos permitirán ahorrar serán las siguientes:

– Evitar caminos muy transitados. Esto hará que el precio medio de los albergues o menús sea mucho más bajo.

– Cocinar en el albergue. Otra alternativa será evitar comer fuera y utilizar la cocina del alojamiento para preparar el menú uno mismo.

– Ayuda de paisanos. En muchas ocasiones, los paisanos de los pueblos transitados te invitan a comer a cambio de una buena conversación. Si bien cada vez son menos frecuentes este tipo de costumbres, todavía existen pueblos en los que se sigue dando.

Por tanto, a la pregunta de si es posible hacer el camino de Santiago sin dinero tendríamos que responder que depende del plan de viaje. ¿Lo mejor? Organizar todo antes de salir para comprobar si el camino se ajustará a tu presupuesto.

Mejores rutas para hacer el Camino de Santiago was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Mejores rutas para hacer el Camino de Santiago, te recomendamos que entres en la categoría de Viaje.