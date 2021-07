Vivienda

Alquileres

Municipios que quieren convertir locales vacíos en viviendas sociales

NOTICIA de de Jessica Pascual

La crisis sanitaria provocada por la pandemia se ha llevado por delante a muchos negocios. La incertidumbre, el cierre obligatorio durante meses, los toques de queda y las restricciones de movilidad han propiciado la quiebra de empresas que no han podido hacer frente a los gastos de éste último año sin apenas tener ingresos. Y, como consecuencia, en la actualidad hay un montón de locales comerciales vacíos por las calles de las principales localidades de España.

¿Y qué hacer con ellos? Muchas personas han decidido darles una nueva vida a sus anteriores lugares de trabajo y convertir el local en una vivienda, siempre y cuando el establecimiento se ajuste a los requisitos mínimos para ser habitable y que te detallamos en la información enlazada.

Aunque por otra parte, algunos municipios están planteando diferentes iniciativas que estudian convertir estos locales comerciales vacíos en viviendas sociales. En estos casos los locales son de propiedad municipal y los Ayuntamientos son los encargados de acondicionar y solicitar el cambio de uso de estos locales para elevarlos a categoría de vivienda social y destinarlo a las personas más necesitadas.

Dos de las localidades que están poniendo en marcha estas iniciativas se encuentran en la capital de España y en la ciudad Condal.

Calella en Barcelona

La localidad de Calella, en Barcelona, estudia convertir los locales comerciales, plantas bajas de edificios residenciales y pensiones vacías en viviendas sociales. Para ello, la Diputación de Barcelona le ha entregado al Ayuntamiento de la localidad el documento en el que se detallan las bases y directrices urbanísticas para el cambio de uso de estos establecimientos.

Esta iniciativa, que tiene previsto realizarse en los locales y pensiones de la calle Jovara, tiene ya un primer borrador en el que se plantean diferentes estrategias sobre el contexto territorial y se analizan aspectos socioeconómicos y situación de la vivienda de la zona.

Sobre todo, el documento se centra en el estudio del estado de la calle, la estructura y tipología de las diferentes edificaciones de la zona y el análisis en profundidad de aquellos establecimientos que puedan presentar una mayor dificultad de transformación por sus condiciones específicas.

Para realizar esta conversión en el documento se detallan tres líneas de actuación:

Modificaciones en los planes urbanísticos municipales para el cambio de uso de estos establecimientos

Intervenciones de mano de obra y construcción en función de cada tipo de establecimiento y el presupuesto medio del coste

Régimen de tenencia y cargas del proceso

El objetivo de este programa es dar respuesta a la alta demanda de vivienda social de la localidad, tanto para las personas jóvenes como las más mayores.

Proyecto de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid estudia transformar en torno a 200 locales comerciales vacíos de la Agencia de Vivienda Social en viviendas sociales para familias que se encuentren en situación de especial necesidad.

Para ello, desde la Agencia de Vivienda Social tienen que elaborar un plan de viabilidad técnico para determinar si es posible hacer la transformación. Al igual que sucede en el caso anterior, para que estos locales puedan cambiar de uso y transformarse en viviendas tienen que ajustarse a una serie de requisitos, en concreto:

Tener al menos tres metros de fachada a vía pública

Superficie mínima de 38 metros cuadrados útiles, que puede rebajarse a 25 en caso de tener una única estancia para salón dormitorio y cocina.

La altura mínima del alojamiento debe ser 2,50 metros en las habitaciones. La altura puede rebajarse a 2,20 en baños o pasillos.

Las instalaciones deben tener buena ventilación e iluminación natural en todas las zonas habitables.

Las viviendas sociales que resulten de esta transformación quieren destinarse sobre todo a personas con movilidad reducida puesto que la entrada es directa desde la calle, lo que facilita la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas.

Municipios que quieren convertir locales vacíos en viviendas sociales was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Municipios que quieren convertir locales vacíos en viviendas sociales, te recomendamos que entres en la categoría de Alquileres.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES