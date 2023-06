Sabías Que...

Nuevas investigaciones desvelan que la taurina puede aumentar los años de vida

Según un nuevo estudio de la revista Science, se ha demostrado que la taurina es un elemento que puede favorecer la longevidad en algunos animales como los ratones o los monos. Además, la taurina también se relaciona con un aumento en el rendimiento de la fuerza, la coordinación y la memoria. En humanos adultos, por el momento solo se han realizado pequeños ensayos clínicos en los que se ha demostrado que la suplementación de taurina tiene beneficios a la hora de combatir enfermedades metabólicas e inflamatorias.

En el estudio se ha demostrado que la disminución de taurina en el cuerpo de los animales y de los humanos provoca un envejecimiento más acelerado. Según afirma la revista Science, “la suplementación con taurina a partir de la mediana edad aumentó la esperanza de vida media entre un 10 % y un 23 % en gusanos nematodos y del 10 % al 12 % en ratones de tipo salvaje”. Además, otro estudio de la revista The American Journal of Clinical Nutrion confirma que la ingesta prolongada de una dieta vegana en la que no hay prácticamente taurina provoca una disminución de en torno al 20 % de la circulación de taurina en humanos jóvenes y sanos.

Qué es la taurina

La taurina es un aminoácido que producen todos los seres humanos de forma natural y que es esencial en los primeros años de vida para el correcto crecimiento. Con el paso de los años, disminuye la producción de este micronutriente semiesencial por parte de nuestro cuerpo, pero es posible su recuperación mediante una dieta específica y una correcta suplementación.

Mitos sobre la taurina

En la actualidad, y pese a los estudios científicos que existen, sigue habiendo un cierto desconocimiento sobre la taurina y su proveniencia. En la calle existe el mito de que la taurina proviene del esperma del toro. El nombre de este aminoácido proviene, efectivamente, del toro por su descubrimiento en la bilis de este animal, aunque este micronutriente se encuentra presente en carnes, pescados y productos lácteos. La presencia de la taurina en bebidas energéticas ha provocado la creencia de que favorece la energía y la actividad sexual. Sin embargo, esto totalmente falso.

Alimentos en los que se encuentra la taurina

Seguramente la taurina la asocies a las bebidas energéticas como el Monster o Red Bull, pero debes saber que también se encuentra presente en otros alimentos muy comunes.

Carne de pollo, pavo y vaca

Lomo de cerdo

Bebidas energéticas

Atún

Marisco, en especial el mejillón

Algas

Leche

