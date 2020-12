Trabajos

Oposiciones

6.881 nuevas plazas de empleo público en Andalucía

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado un total de 6.881 nuevas plazas de empleo público para 2020 durante el mes de diciembre, cuyos exámenes y convocatorias se realizarán a partir de 2021.

A principios del mes de diciembre se publicaron 4.375 nuevas plazas para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a esa cifra se suman las 2.506 nuevas plazas aprobadas a mediados del mes de diciembre y que se dirigen a puestos de personal funcionario y laboral.

Distribución del empleo público

Los procesos selectivos de estas 6.881 nuevas plazas de empleo público convocadas en 2020 se tienen que ejecutar en un plazo de tres años improrrogables. La distribución de las nuevas plazas de empleo es la siguiente:

SAS

Las nuevas plazas de empleo público aprobadas por el Servicio Andaluz de Salud se distribuyen de la siguiente forma: Se han ofertado un total de 4.375 plazas de las cuáles 3.510 son de acceso libre y 864 de promoción interna.

Personal funcionario

De las 2.506 nuevas plazas, un total de 1.268 se destinan al área de personal funcionario. Los puestos de empleo de personal funcionario se dividen en los puestos de acceso libre y los de promoción interna.

De acceso libre se ofertan un total de 619 plazas y de promoción interna 649 plazas.

En el área de personal funcionario se incluyen principalmente puestos de empleo administrativos, de ingeniería, de medicina, psicología, inspección y trabajo social.

Personal laboral

Se han ofertado un total de 1.238 puestos de empleo público divididos en: Acceso libre y promoción interna.

De acceso libre se han ofertado un total de 619 plazas y de promoción interna otras 619.

En el área de personal laboral se incluyen puestos de empleo de médicos, enfermería, profesores y trabajo social entre otros.

Cómo buscar candidaturas

En esta página web todas las personas interesadas pueden acceder a un buscador en el que hay que seleccionar los siguientes parámetros:

Proceso selectivo

Año de oferta pública

Tipo de acceso

Al rellenar todos los campos se abre una nueva pestaña en la que aparece un listado con todas las convocatorias que coinciden con los criterios de búsqueda.

Convocatorias postpuestas

A causa de la pandemia algunas de las convocatorias de exámenes fijadas para el 2020 se suspendieron y fijaron para fechas posteriores. En concreto, se han modificado las siguientes fechas:

Las oposiciones educativas correspondientes a cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial que tenían previsto celebrarse en junio de 2020 se retrasan y se convocarán en 2021.

Las pruebas para el Cuerpo de Maestros que tenían previsto realizarse en 2021 se trasladan a 2022.

Principales cambios

A causa de la pandemia se han tomado una serie de medidas para realizar los exámenes bajo medidas de seguridad:

Las oposiciones que superen los 1.000 candidatos y de auxiliar administrativo se descentralizan de las provincias para evitar desplazamientos y aglomeraciones.

se descentralizan de las provincias para evitar desplazamientos y aglomeraciones. Los exámenes se celebren en centros escolares y no en clases universitarias.

y no en clases universitarias. Los grupos convocados son más reducidos

6.881 nuevas plazas de empleo público en Andalucía was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 6.881 nuevas plazas de empleo público en Andalucía, te recomendamos que entres en la categoría de Oposiciones.

AUTOR Jessica Pascual es redactora en CasaCocheCurro.com. Periodista licenciada con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Disfruto aprendiendo cosas nuevas todos los días".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES