Guía para opositar a auxiliar administrativo: sueldos, temario y exámenes

Si buscas un trabajo de oficina para toda la vida, quizá te interese opositar para ser empleado público y cubrir un puesto de trabajo como auxiliar administrativo. Para conseguirlo es necesario aprobar las oposiciones específicas para trabajar en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, dependiente del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

A continuación te contamos todo lo que debes saber para ser auxiliar administrativo, los sueldos, el temario que debes saber, los exámenes y el pago de tasas.

Requisitos

Para ser auxiliar administrativo hay que superar las oposiciones para entrar a trabajar en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. Pero aprobar el examen no es el único requisito, sino que para poder llegar a ser empleado público y trabajar como auxiliar administrativo es obligatorio ajustarse a lo siguiente:

En cuanto a los estudios , deben tener al menos el Graduado Escolar, así como Bachiller, el título de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o una formación profesional de primer grado o equivalente.

, deben tener al menos el Graduado Escolar, así como Bachiller, el título de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o una formación profesional de primer grado o equivalente. Es obligatorio tener al menos 16 años y como máximo la edad de jubilación

y como máximo la edad de jubilación Las personas que quieran opositar para este puesto no pueden haber sido inhabilitados ni apartados del servicio de las administraciones.

ni apartados del servicio de las administraciones. Tampoco pueden tener penas de prisión.

Los aspirantes pueden tener nacionalidad española o europea . Si no la tiene, podría opositar si tiene un cónyuge español o con nacionalidad de la Unión Europea.

. Si no la tiene, podría opositar si tiene un cónyuge español o con nacionalidad de la Unión Europea. Otro de los requisitos obligatorios es que tengan la capacidad funcional para desempeñar las tareas asociadas al puesto de empleo

Espacio del opositor

A través del Espacio del opositor todas las personas que vayan a participar o sean aspirantes de un proceso selectivo gestionado por el INAP pueden consultar todos los datos relativos a los procesos selectivos a los que vaya a presentarse. En este apartado encontrará las calificaciones, los certificados y el formulario de inscripción.

Exámenes y tasas

Las oposiciones que hay que superar para ser auxiliar administrativo están divididas en dos pruebas, una teórica y una práctica. Además, para este puesto de empleo público podemos distinguir dos tipos de convocatorias, por un lado las de ingreso libre, es decir, para personas que no son funcionarias y que quieren acceder a un cargo público por primera vez y por otra parte convocatorias de promoción interna, es decir, para personas que ya trabajan como personal funcionario y personal laboral.

Para poder hacer los exámenes y por tanto presentarse a las oposiciones hay que pagar las tasas correspondientes a través del modelo 790 que puedes descargar en este enlace.

Todos los aspirantes que quieran presentarse a unas oposiciones de auxiliar administrativo por ingreso libre deben superar dos pruebas:

La primera consiste en superar un examen escrito de máximo 90 preguntas que incorporará cuestiones del temario y también de carácter psicotécnico. Este primer examen tiene lugar en la provincia en la que cada opositor haya presentado la instancia. La segunda consiste en un ejercicio práctico que debe realizarse en una única sesión y en la que los opositores deben usar Office 2010 Professional Plus bajo las instrucciones de la Comisión Permanente de Selección. Esta segunda prueba debe realizarse en Madrid y sólo podrán presentarse aquellos que hayan superado la nota de corte del primer examen. Esta parte práctica consiste en varios ejercicios de 30 minutos en el que los aspirantes deben mostrar su manejo en los programas de Word y Office así como sus habilidades para la transcripción y la ortografía.

En el caso de las convocatorias de promoción interna, los aspirantes no tienen que presentarse al examen teórico, sino que deben presentarse a la prueba práctica.

¿Cuánto cobran?

Los auxiliares administrativos pertenecen al Grupo C2 de los funcionarios de la Administración General del Estado, antes clasificado como Grupo D. Tal y como recogen las tablas de las retribuciones salariales de los funcionarios en 2021, los funcionarios del grupo C2 tienen un salario de 656,18 euros al mes, lo que hace un total de 7.874,16 euros al año distribuidos en doce pagas. A esta cantidad hay que sumarle dos pagas extra, una en junio y otra en diciembre de 650,20 euros cada una. Es decir, que el salario anual de un auxiliar administrativo es de 9.174,56 euros.

Además, por cada trienio los trabajadores consiguen un aumento mensual de 19,64 euros. En las pagas por cada trienio aumentan 19,44 euros. Es decir, que en total, por un trienio aumentan su salario anal en 274,56 euros.

En el salario base de este grupo de funcionarios hay que incluir cuantías extras como los pluses por antigüedad, los complementos por destino, los complementos específicos o incluso los que pueden conseguir por productividad.

Funciones

Las personas que superan las oposiciones para trabajar en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado son los encargados de realizar todas las actividades relativas a la administración, sobre todo aquellas de carácter mecanográfico, de cálculo sencillo, archivo, registro y similares.

Entre las principales tareas diarias que tienen que desempeñar, destacan las siguientes:

Tramitación de expedientes, tanto el control del gasto, contratos, personal y certificados.

Atención al público mediante servicio telefónico o presencial

Gestión de archivos y documentación

Grabación y mantenimiento de bases de datos

Funciones de apoyo al resto de miembros de unidades administrativas que necesiten de su servicio

Tratamiento de texto y manejo de programas de ofimática

Recoger la correspondiente y la entregan en los departamentos

Administración de datos personales

Contabilidad básica

Temario

No hay un único temario para poder presentarse a las oposiciones del Cuerpo de Auxiliar Administrativo del Estado. El temario definitivo va a depender de cada organismo convocante puesto que no se requiere el mismo conocimiento para desempeñar funciones en la Administración General del Estado que en las Administraciones Autonómicas o en los Ayuntamientos. Incluso la propia Administración del Estado establece diferentes temarios en función de los puestos de auxiliar administrativo que tenga que cubrir.

Aunque a rasgos generales podemos distinguir dos bloques de temario, por un lado lo relativo a la Organización Pública y por otra parte los conocimientos sobre Administración y Ofimática.

Por tanto, si estás interesado en presentarte a estas oposiciones pero no te aclaras del todo con el temario específico que debes estudiar, puedes acudir a alguna de las academias especializadas en este tipo de oposiciones para que te ayuden con la parte teórica.

Como el temario varía en función de la localidad y de si optas a una oposición a nivel estatal, autonómico o local, es mejor que si vas a optar por una academia, acudas a una de la localidad en la que quieras presentarte para que te ofrezca el temario específico de la convocatoria. Aunque en la actualidad existe un gran catálogo de academias de oposiciones online para cursar a distancia. Algunos ejemplos son las academias Opositor, Masterd o Administración de Justicia. Aunque si lo prefieres, hay algunas academias presenciales en Madrid especializadas en oposiciones como la academia Adams.

Cómo buscar las oposiciones de auxiliar administrativo

Para encontrar las convocatorias de empleo público puedes utilizar el buscador de oposiciones y consultar las que haya disponibles según el lugar de destino donde quieras trabajar. Todas las convocatorias deben estar publicadas en el Boletín Oficial del Estado y, en caso de tratarse a nivel autonómico o local, en los Boletines Oficiales correspondientes de las autonomías.

¿Dónde trabajan?

Los auxiliares administrativos pueden trabajar en los órganos centrales y territoriales de los Ministerios y Organismos Públicos de la Administración General del Estado que están repartidas por todo el territorio nacional. Aunque gran parte de los funcionarios de auxiliar administrativo están concentrados en la capital.

