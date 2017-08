Trabajos Cómo estudiar para un examen un día antes

‘Mañana tengo examen y no he estudiado nada’. ¿Quién no ha repetido esta frase hasta la saciedad alguna vez? Estudiar el día antes para un examen no es nada recomendable, pero si sigues unas pautas y la suerte te acompaña, puede ser muy útil. Te contamos cómo estudiar para un examen un día antes. ¡Sacarás nota!

1. Cómo estudiar bien y rápido la noche antes del examen

Esto también te permitirá escoger lo que de verdad necesitas estudiar y organizar mentalmente cada parte del temario para identificar posibles respuestas a las preguntas que podrían aparecer en el examen.

Identifica los conceptos clave

Es importante que destaques los conceptos clave, como las definiciones o las fórmulas. Si no es posible aprenderlos de memoria, apúntalos en otra hoja o en cualquier lugar que te permita identificar los puntos principales a recordar.

Estudia de forma eficiente

No es fácil saber cómo estudiar mucho temario en poco tiempo. Es evidente que la noche de antes no vas a poder estudiar todo el contenido del examen, por eso es fundamental que estudies de forma eficiente y que selecciones el material susceptible de caer en el examen.

Debes localizar los temas o puntos más importantes y pensar qué tipo de preguntas podrían entrar en el examen.

No todo dependerá de ti, pues tu éxito o fracaso también dependerá de la suerte que tengas con los temas que el profesor decida incluir en el examen. Sin embargo, si eres capaz de identificar los temas clave, tendrás más posibilidades de lograr una buena puntuación.

Haz un repaso rápido

En este punto es esencial absorber toda la información que previamente has organizado. Hazte preguntas para saber si has memorizado el temario correctamente y céntrate en el contenido que peor te sepas.

También es recomendable que hagas un examen de prueba con las preguntas que puedan entrar. Esto te ayudará a evaluar si eres capaz de contestar a lo más importante del examen y a comprobar a qué áreas de estudio debes dedicar más tiempo.

Lee en voz alta

Esta técnica es una de las más seguidas por los estudiantes. Muchos aseguran que les ayuda a memorizar mejor la información. Aunque cada persona tiene sus trucos, oblígate al menos a probarlo.

Prueba técnicas de memorización

En todos los exámenes hay una parte del temario que es imposible de estudiar si no es memorizándolo. Por eso es crucial que manejes algunas técnicas de memorización que te faciliten esta tarea.

La mnemotecnia es una técnica que consiste en relacionar palabras para recordar algo de manera sencilla. Por ejemplo, usar la primera letra de una lista de palabras para formar un acrónimo.

Otras técnicas de memorización son las rimas, las palabras similares o la creación de historias para entender el contenido de forma más amena. Este es uno de los trucos para estudiar Historia más utilizado, sobre todo cuando se trata de estudiar para un examen el día de antes.

Elimina distracciones

Aunque sea prácticamente imposible, debes alejarte del ordenador, el teléfono móvil y demás distracciones que puedas tener. Si dispones de poco tiempo para estudiar, no hagas que este se reduzca aún más.

Duerme un poco

Al contrario de lo que mucha gente piensa, quedarse despierto toda la noche para estudiar no es una buena idea. Si aguantas despierto toda la noche, será más fácil que el día del examen cometas errores absurdos como consecuencia del cansancio.

Aunque no puedas dormir mucho, es importante que puedas hacerlo durante un rato. Lo mejor que puedes hacer es estudiar antes de irte a la cama y despertarte muy pronto por la mañana para seguir antes de ir al examen.

Además, conviene que hagas descansos de cinco o diez minutos cada hora de estudio. Esto te ayudará a despejar la mente y te permitirá coger fuerzas para seguir.

2. El día del examen

Debes tomar un desayuno suave que contenga algo de proteína y fibra. Además, hay alimentos como los arándanos o los frutos secos que aumentan la función cerebral y que pueden venirte de perlas para encarar el examen.

Haz un último repaso

Antes de ir al examen es importante que dediques tiempo a repasar los conceptos más importantes o aquellos en los que tienes más dificultad. El objetivo es tener el temario fresco antes de entrar al examen.

Llega relajado y con tiempo de sobra

Una vez llegado al momento, acude a la sala del examen con tiempo de sobra para ir tranquilo y lo más relajado posible. Antes de entrar visita el lavabo, bebe agua y haz todo lo que necesites para que una vez dentro no tengas ninguna preocupación más.

Aquí te dejamos otros 8 consejos sobre cómo prepararse para un examen el día de antes.

Y ahora sí, cuando tengas el examen delante… Respira hondo, mantén una actitud positiva y demuestra todo lo que sabes aunque lo hayas aprendido en las últimas 24 horas. ¡La suerte está echada!

Si quieres leer más noticias como Cómo estudiar para un examen un día antes, te recomendamos que entres en la categoría de Trabajos.