Los 8 alimentos que son buenos para la memoria

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Alguna vez te han dicho que comas una onza de chocolate antes de un examen? ¿O que las nueces son buenas para la memoria? Aunque sean dos frases típicas de madres, cuentan con un gran respaldo científico porque está demostrado que hay alimentos que son muy buenos para evitar el deterioro cognitivo.

A continuación te dejamos una lista con los ocho alimentos que son buenos para la memoria y la concentración.

¿La alimentación influye en la memoria?

La alimentación es fundamental para mantenernos sanos a nivel físico, pero, ¿también a nivel mental? El estudio ‘Cuida tu peso, cuida tu memoria‘ elaborado por La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad concluye que “la obesidad afecta de forma negativa a la salud de forma global y se asocia a otros factores como hipertensión arterial, diabetes, dislipemias y apneas del sueño, que contribuyen al deterioro cognitivo“.

Es decir, que sí, que existe una relación directa entre la obesidad y el deterioro cognitivo. En concreto, según datos extraídos del estudio, “los expertos estiman que más del 6% de los españoles mayores de 60 años sufren algún grado de demencia y que los hábitos de vida saludables podrían tener un efecto protector sobre ésta”.

Por eso, a continuación vamos a detallar una lista de los principales alimentos que son beneficiosos para la memoria y que contribuyen a evitar el deterioro cognitivo.

Alimentos buenos para no perder la memoria

Sí, hay alimentos que pueden contribuir a evitar el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria. Te detallamos cuáles son y sus beneficios.

Pescado

El pescado es un gran aliado para la memoria por su alto contenido en Omega-3, cuyo principal beneficio es que ayuda a proteger al cerebro del deterioro cognitivo. Así lo concluye en el estudio ‘Ingesta dietética de ácidos grasos y pescado en relación con el rendimiento cognitivo en la mediana edad‘ publicado en la revista Neurology, en el que se demuestra que el consumo de pescado tiene relación directa con una reducción del riesgo del deterioro cognitivo. Por otra parte, se evidencia que la ingesta de colesterol y otras grasas saturadas suponen un riesgo para la función cognitiva. En el estudio se tomó como muestra a personas con edades comprendidas entre los 45 y los 70 años. Algunos ejemplos de pescados ricos en omega 3 son por ejemplo la trucha, la caballa, el salmón y las sardinas.

Verduras y frutas

El estudio ‘Papel de las frutas, nueces y verduras en el mantenimiento de la salud cognitiva‘ publicado en la plataforma Science Direct, detalla en términos generales que “un consumo habitual de verduras así como de frutas es bueno repercute de forma positiva en la capacidad cognitiva”.

Otros estudios como ‘Verduras de hoja verde relacionadas con un deterioro cognitivo más lento relacionado con la edad‘ publicado por la revista Neurology, encontraron evidencias de que una dieta que incorpora vegetales de hojas verdes, verduras de color naranja, frutos rojo y el jugo de la naranja todos los días produce un retraso en el deterioro cognitivo de los hombres con avanzada edad.

Nueces

Las nueces no sólo son buenas para la memoria, sino que son beneficiosas para personas con Alzhéimer. Numerosos estudios han demostrado los efectos positivos de las nueces en las funciones cognitivas.

Arándanos

El estudio ‘Los arándanos pueden aumentar el poder cerebral‘ elaborado por el Servicio de Investigación Agrícola, concluyó que las ratas a las que se suministró el consumo de arándanos consiguieron revertir la pérdida de memoria a corto plazo.

Alimentos para mejorar la capacidad de concentración

¿Tienes una época de exámenes por delante? ¿Necesitas estar totalmente concentrado porque te enfrentas a una reunión de trabajo muy importante? Si es así, toma nota de los siguientes alimentos que pueden ayudarte a estar más atento y concentrado.

Aguacate

El aguacate está muy de moda. Se dice de este alimento que es una grasa saludable y además, es bueno para la memoria. El estudio publicado en la plataforma Sciencie Direct sobre los ‘Efectos del consumo de aguacate durante 12 semanas sobre la función cognitiva en adultos con sobrepeso y obesidad‘ en el que se analizaron los efectos del consumo de aguacate durante un periodo de tiempo en la función cognitiva en adultos que tienen sobrepeso u obesidad, concluyó que las personas mejoraron la atención y aumentaron su capacidad de concentración.

Los beneficios del aguacate en nuestras funciones cognitivas se producen por la luteína, que tiene propiedades antioxidantes.

Café

Abusar del café no es bueno, pero a más de uno le alegrará saber que una ingesta regular de este delicioso desayuno es bueno para la memoria. Los beneficios de tomar café se derivan de dos de sus componentes, la cafeína y los antioxidantes. La cafeína además nos ayuda a mantener una mayor concentración.

En el estudio ‘¿Es la cafeína un potenciador cognitivo?‘ se evidencia que “la cafeína no suele afectar el rendimiento en las tareas de aprendizaje y memoria, aunque en ocasiones la cafeína puede tener efectos facilitadores o inhibidores sobre la memoria y el aprendizaje”. Por otra parte, advierten de las consecuencias de abusar de este ingrediente: “El café en dosis altas produce excitación, tensión, ansiedad y nerviosismo”. En términos generales, no lo consideran un potenciador cognitivo.

Por otra parte, el estudio ‘La cafeína tiene un efecto positivo en la memoria‘ de la Universidad Johns Hopkins ha demostrado que la ingesta de café con moderación mejora el rendimiento y aumentar la memoria.

Té verde

El té verde ayuda a estimular la función cerebral. Es muy bueno si tienes que estudiar o hacer un examen puesto que mejora la memoria y la concentración.

En concreto, una de las variantes del té verde, el té matcha está ganando popularidad como un alimento que influye en el estado de ánimo y el cerebro. El estudio ‘Efectos de los fitoquímicos del té verde sobre el estado de ánimo y la cognición‘ evidenció que el té verde, y por tanto, el matcha, gracias al componente L-teanina y la cafeína tienen efectos beneficiosos para la memoria y la capacidad de atención además de evitar la pérdida de concentración.

Chocolate negro

Tanto el chocolate negro como el cacao son buenos para la memoria porque estimulan el cerebro gracias a uno de sus componentes principales, los flavonoides y los antioxidantes. Sin embargo, no todos los chocolates son beneficiosos para la salud. El mejor chocolate es el negro puro, no el que tiene muchos azúcares. Los mejores son los que tienen alto porcentaje de cacao.

