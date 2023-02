Trabajos

Formación

7 formas infalibles de estudiar para un examen

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Cuál es la mejor forma de estudiar para un examen? A través de técnicas de memorización, mediante la realización de esquemas, repitiendo la lección en voz alta y contándosela a alguien o escribir una y otra vez los temas son algunas de las fórmulas más utilizadas. ¿Pero, hay alguna mejor que otra? ¿Cuáles son las formas más infalibles de estudiar para aprobar?

En esta guía puedes consultar una selección de los métodos más infalibles para aprobar los exámenes relacionados con las diferentes técnicas y formas de estudio.

7 métodos y técnicas de estudio infalibles

Cada maestrillo tiene su librillo y con las diferentes fórmulas de estudio sucede exactamente esto. Ninguna es mejor que otra, sino que depende de cada persona. Desde esta otra información puedes consultar cuáles son las mejores técnicas para estudiar, como la del recuerdo, por asociaciones o la de la primera letra. Todas ellas son pequeños trucos y métodos que ayudan a interiorizar conceptos para que estudiar para un examen sea mucho más fácil y rápido.

1. Memorizar conceptos

Una de las mejores fórmulas para estudiar e interiorizar los conceptos más utilizada es a través de las técnicas para aprender a memorizar para un examen. Hay distintos métodos para ello y se trata de una técnica de estudio ideal para retener los conceptos básicos de cada uno de los temas y poder demostrarlo con creces sobre el papel. Pero ojo porque es crucial buscar el equilibrio entre la memorización e interiorizar los conceptos. Porque aprender de memorieta y no entender los conceptos básicos y cada uno de los temas es pan para hoy y hambre para mañana.

Es mejor intentar memorizar ciertos aspectos del temario, pero para que sirvan de punto de partida para desarrollar cualquiera de las ideas y aspectos del temario. Da igual que no los expongas de manera exacta en el examen tal y como aparece en el libro, siempre y cuando esté bien explicado con tus propias palabras y el significado de la idea sea el mismo.

2. Resume la lección

Hacer esquemas y resúmenes es una de las técnicas que más ayuda a estudiar porque, además de ver todo organizado sobre el papel, al escribirlo y hacerlo, repasas la materia. Los resúmenes son menos visuales que los esquemas, pero permiten escribir y repetir sobre un papel aquellas ideas clave y los conceptos más importantes que pueden entrar en el examen.

Mientras que los esquemas permiten, de un solo vistazo, tener un mapa en la cabeza de todos y cada uno de los puntos que debes repasar de cara al examen y que hay que saberse para ir sobre seguro. Por este motivo, complementar ambas técnicas es una de las mejores formas para estudiar y obtener un buen resultado en el examen.

3. Repetir los temas

En voz alta, sobre el papel, contárselo a algún amigo o intentar recordar de vez en cuando algunos de los conceptos que más complicados te resulten. Repetir la lección es otra de las técnicas infalibles del estudio que puedes poner en práctica de cara a un examen. A través de la repetición de los conceptos es mucho más fácil que las ideas no se vayan de la cabeza y que puedas ir al examen con mayor seguridad en ti mismo.

4. Estudiar con tiempo

La antelación y el estudio de forma progresiva, aunque no siempre es posible, es lo más básico e importante para estudiar para un examen. No cuesta lo mismo aprenderse un par de páginas al día o un tema a la semana que tener que meter a la fuerza 18 temas en cuestión de dos semanas. Por ello, la planificación inicial del curso de cara a los exámenes es uno de los aspectos más importantes. De manera progresiva y dedicándole un rato cada día, la cercanía del examen no supondrá ningún problema.

5. Eliminar distracciones

Móviles, cascos, la tablet o cualquier otro dispositivo que pueda suponer una distracción debe estar en silencio o en modo avión y lo más alejado posible. Es mejor estar una hora o dos totalmente concentrado en el estudio y después dedicar tiempo al ocio y entretenimiento que pasarse cuatro horas en la habitación mirando el teléfono cada dos por tres y sin terminar de prestar toda la atención que deberías al estudio.

6. Haz tus propios exámenes

Es otra de las fórmulas infalibles con las que estudiar para un examen. Hacer tus propias simulaciones de pruebas con preguntas acerca del temario te permite conocer qué nivel de conocimiento tienes sobre un tema.

7. Si te agobias, para

Ante todo, si empiezas a saturarte y solo ves letras sobre el papel sin enterarte, date un respiro. Es mucho mejor parar media hora, salir a tomar el aire o darte una ducha y despejar la cabeza que seguir dos horas más sentado en la silla sin aprender ni un solo nuevo concepto.

Por otra parte, si se te ha echado el tiempo encima y necesitas aprenderte la lección para mañana, desde esta otra información puedes consultar cómo estudiar para un examen un día antes.

Si quieres leer más noticias como 7 formas infalibles de estudiar para un examen, te recomendamos que entres en la categoría de Formación.