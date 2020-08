Ocio - Tecnología

Tarifas Móvil Nueve modelos de demandas gratuitas para reclamar a las compañías de telefonía

Para facilitar a los usuarios las opciones de reclamar con eficacia, CEACCU ha elaborado unos modelos de demanda judicial gratuitos, realizados por su equipo jurídico, con los que el usuario podrá ir al juzgado, sin coste alguno, ante problemas como el cobro indebido de servicios no solicitados, el incumplimiento de una oferta o una reclamación de cantidad después de la baja. Os presentamos estos modelos de demandas gratuitos para reclamar a las compañías telefónicas, que son el sector más conflictivo para los usuarios y que más consultas y reclamaciones acumula al año.

Modelos de demanda

Además de los siguientes modelo de demanda, según sea tu caso, es recomendable que presentes documentos acreditativos del hecho que se demanda tales como facturas o copias del contrato. El modelo debe presentarse en cualquier juzgado.

Si la demanda que vas a presentar por reclamación es inferior a 900 euros no hará falta que contrates los servicios de un abogado ni de un procurador.

Reclamación por factura indebida de servicios

Además de reclamar el importe de cobro indebido, puedes reclamar a la compañía el cobro de otros como daños materiales o morales que haya podido causarle hasta un máximo de 900 euros.

>> Descargar el modelo de reclamación por factura indebida de servicios.

Reclamación por interrupción temporal de un servicio por causas ajenas al consumidor

Este modelo sirve para aquellas personas a quienes les han interrumpido el servicio de telefonía en casos de nueva portabilidad. En aquellos casos que te dejen sin línea de teléfono y sea culpa o fallo de la empresa.

Además tienes derecho a ser compensado por daños ocasionados en la demora.

>> Descarga modelo de reclamación por interrupción temporal de un servicio por causas ajenas al consumidor.

Reclamación de cantidad por interrupción del servicio telefónico por negligencia del operador en la cesión de portabilidad

Este modelo de demanda está dirigido a aquellas situaciones en los que el corte de la línea de teléfono por motivo de retraso de una nueva portabilidad sea por negligencia de empresa.

Además tienes derecho a ser compensado por daños ocasionados en la demora.

>> Descargar el modelo de reclamación de cantidad por interrupción del servicio telefónico por negligencia del operador en la cesión de portabilidad.

Reclamación de cantidad por incumplimiento de pacto de permanencia por desconocimiento

Está dirigido a aquellos casos en los que se quiera reclamar el importe de una penalización por haber incumplido el pacto de permanencia con el operador por causa de desconocimiento.

>>Descargar el modelo de reclamación de cantidad por incumplimiento del pacto de permanencia por desconocimiento.

Reclamación de cantidad de baja en el servicio

Para reclamar problemas a la hora de solicitar una baja de una compañía. La cuantía de la reclamación tiene un límite máximo de 900 euros.

>> Descargar el modelo de reclamación de cantidad de baja en el servicio.

Reclamación de cantidad por resolución de contrato por falta de conformidad

Este modelo de demanda sirve para situaciones en las que se quiera reclamar un bien que se haya adquirido y que se esté en periodo legal de garantía pero no funcione.

>> Descargar el modelo de cantidad por resolución de contrato por falta de conformidad.

Reclamación de cantidad por inclusión en fichero en registro de morosos

Este modelo de demanda sirve para proteger al usuario cuando de forma injusta se les incluye en registros de morosos. También tienen derecho a ser indemnizados por publicar datos de ellos que no son correctos.

>> Descargar el modelo de reclamación de cantidad por inclusión en el registro de morosos.

Reclamación de cantidad por incumplir la oferta publicitaria

Se trata de un modelo de demanda que está dirigido a aquellas situaciones en las que el usuario de incumplido el servicio que se le ofertó en un primer momento.

La reclamación no puede sobrepasar el límite económico de 900 euros.

>> Descargar el modelo de reclamación de cantidad por incumplir una oferta publicitaria.

Según el último Balance de consultas y reclamaciones en las organizaciones de consumidores de ámbito estatal presentes en el Consejo de Consumidores y Usuarios, el sector de las comunicaciones electrónicas es el que mayor inquietud genera a los usuarios, concentrando por si solo un total de 207.942 consultas y reclamaciones, lo que en términos porcentuales significa el 15,03% del total de las recibidas.

En opinión de los servicios jurídicos de CEACCU, «raya la alarma social que en estos últimos diez años las incidencias motivadas en este sector -dotado de excepcionales recursos económicos-, hayan crecido un 423,47% Además, en sede arbitral de consumo, se estima que el 48,9% del total de las solicitudes de arbitraje corresponden a comunicaciones electrónicas, a más de cuarenta puntos porcentuales del segundo sector más litigioso y, por si solo, muy superior a los nueve agentes económicos siguientes que motivaron mayor número de reclamaciones entre los usuarios».

Por otro lado, el último Índice de satisfacción del consumidor, elaborado por el Instituto Nacional del Consumo, revelaba que nada menos que el 45,3% de los encuestados manifestaban haber tenido problemas con los servicios de comunicaciones electrónicas en los últimos doce meses. Y, el 79,5% de la población demandaba a) mejor información sobre los productos, precios y condiciones de los contratos; b) mejor control del Gobierno sobre la prestación de los servicios; y c) mejoras en los servicios de reclamaciones y atención al cliente.

Según la presidenta de CEACCU, Isabel Ávila: «Nuestra intención es lograr, al menos, la misma utilidad conseguida en el ámbito del transporte aéreo, donde, sólo en el primer año, se produjeron 60.000 descargas de los modelos análogos que están permitiendo a los usuarios demandar, con notable éxito, a las aerolíneas, por retrasos, cancelaciones de vuelos, denegación de embarque o pérdida de equipaje»

El objetivo final de esta iniciativa es «acabar con la impunidad tradicional de las grandes compañías, quienes, mediante tácticas dilatorias, o directamente con la desatención más absoluta, buscan esquivar la reclamación firme del usuario. Todo ello termina si facilitamos el acceso a la vía judicial, en un proceso rápido, gratuito y efectivo, como estamos haciendo con estos modelos», concluye Isabel Ávila.

Quejas más habituales

Cobro de servicios no solicitados, activados directamente por la compañía telefónica sin consentimiento expreso del consumidor, como puede ser el contestador, el roaming o el identificador de llamadas.

Cambio de tarifas por parte de la compañía telefónica. Ya sea porque la cambian, sin más, ya sea porque se había ofrecido una tarifa y luego aplican otra, o porque habían dicho que no existiría coste de establecimiento de llamada y finalmente se cobra… Hay muchas variantes, pero se traducen en que el consumidor paga más de lo que le correspondería según lo que le habían ofertado/publicitado.

No aplicación de la oferta/promoción ofrecida, o información incompleta, que siempre se traduce en mayores costes para el consumidor.

Cobro de servicios no prestados pese a haberlos solicitado.

A distancia de las reclamaciones anteriores, otras malas prácticas de las operadoras que se repiten son:

Ignorar la petición de baja, facturar por un móvil que no existe o que está a nombre de un tercero, dejar sin línea un tiempo excesivo al tramitarse una portabilidad, pero cobrando por los días que no se tuvo línea o, en el acceso a Internet, no ofrecer realmente en ningún momento a los megas ofertados y contratados. Cuando se reclama nunca se llega al 50% de lo publiciatado y en la mayoría de casos sólo se tiene un 20%.

Y también: cobro de consumo mínimo pese a no estar contemplado tal consumo en el contrato, cobro por el alta de línea pese a haber publicitado que no se cobraría por ella, cobro de gastos sin haber facilitado aun el aparato de teléfono, reclamación del pago de facturas ya pagadas, cobro por servicios tras haber tramitado una baja, corte de la línea por el impago de facturas sobre las que se está tramitando una reclamación, no envío de la copia escrita del contrato. A mi, hoy mismo, Vodafone me ha negado la copia de mi contrato en dos ocasiones, en la tercera me han dicho a qué tienda tengo que ir a pedirlo o el ingreso en registros de morosos sin haberse cumplido los pasos previos que marca la ley.

CEACCU atendió durante 2010 un total de 12.163 consultas y reclamaciones relacionadas con la telefonía, convirtiéndose en el segundo sector más reclamado tras el transporte aéreo.

