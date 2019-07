Coches

Recambios y Mantenimiento Opciones para asegurar al máximo el orden y la eficiencia interna de tu vehículo

El orden interior de un vehículo es uno de los grandes retos a los que los profesionales deben enfrentarse de manera diaria. Este aspecto es crucial cuando se trata de utilizar un vehículo de servicio. Por ello, existen diversas opciones en cuanto a equipamiento para crear el espacio que necesitas. Y optimizarlo.

Por ello, a continuación vamos seleccionar una serie de elementos que te ayudarán a convertir tu vehículo de trabajo en un espacio completamente eficiente. Empresas como Sortimo ofrecen grandes soluciones, aunque hay tantas opciones como necesidades cuenten nuestros clientes.

Cajones de extracción

Los cajones de extracción son uno de los elementos más utilizados cuando se trata de dotar al interior de una furgoneta o de un vehículo de trabajo del máximo orden posible. En ellos podrás guardar todas las herramientas, así como el resto de objetos que pueden resultarte de utilidad durante una jornada de trabajo convencional.

La mayoría de estos cajones permiten amplias cargas en su interior, por lo que no te ofrecerán ningún tipo de problema en el momento de cargar en ellos herramientas u otros objetos pesados. Lo único que tienes que tener en cuenta es que sus dimensiones tienen que encajar en el interior del espacio con el que cuentas.

Este tipo de soluciones se ha posicionado como uno de los recursos más utilizados por los profesionales de todo tipo de sectores que necesitan de una serie de elementos en su interior que les ayuden a mejorar la eficiencia y productividad en sus desplazamientos.

Estanterías

Si el vehículo cuenta con las dimensiones mínimas recomendadas, es muy importante tener en cuenta que las estanterías se van a convertir en la mejor opción para mejorar la productividad de cualquier trabajador. En el mercado existen una gran cantidad de opciones de estanterías, de carácter tanto extraíble como abatibles, que permiten poder trabajar en ellas sin ningún problema, adaptándose a todo tipo de espacios.

Las estanterías pueden combinarse con los cajones que hemos mencionado anteriormente, acoplándose a los rincones más complicados de alcanzar y cubriendo todos esos espacios que, sin ellos, sería realmente complicado encontrarles cierta utilidad.

Bancos de trabajo

En determinados entornos, no siempre es posible trabajar en exteriores. Especialmente cuando se trata de enfrentarse a climatologías adversas o a situaciones algo más complicadas. Por eso, es importante que conozcas que en el mercado existen diferentes opciones que ofrecen la posibilidad de instalar un pequeño banco de trabajo en el interior del vehículo sin que apenas ocupe espacio.

De esta manera, minimizarás al máximo los imprevistos a la hora de llegar a un campo de trabajo nuevo, asegurándote siempre que siempre vas a poder cumplir con las necesidades que necesita tu cliente.

