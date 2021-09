5 páginas para comprar los juegos más baratos de ordenador y videoconsolas

Ocio - Tecnología

¿Sueles comprar los juegos para el ordenador o las videoconsolas en formato digital? Si eres de los que prefiere tener los videojuegos virtuales para evitar amontonar las carátulas en la habitación, en esta guía te explicamos cómo conseguirlos a un mejor precio. ¿Cómo? A través de páginas online que ofrecen los códigos de los juegos con descuentos de forma legal. En la actualidad hay varias páginas que ofrecen este tipo de servicio con una mayor competencia y que ponen a la venta juegos para una gran cantidad de plataformas. En esta guía te explicamos cuáles son las mejores cinco páginas para comprar los juegos más baratos. Entre las más famosas, destacan Instant Gaming, G2A y Eneba.

Instant Gaming

Instant Gaming es una de las plataformas más famosas para comprar juegos online. La página es muy intuitiva, está en español y tiene un amplísimo catálogo de juegos compatibles con hasta cuatro formatos:

Ordenador

PlayStation

Nintendo

Xbox

Además, a la hora de hacer la búsqueda puedes acceder a diferentes categorías, como por ejemplo top de reservas, los más vendidos o los juegos del momento. Aunque también puedes escribir el nombre del juego que estás buscando directamente para encontrarlo. La plataforma también tiene a la venta tarjetas regalo con diferente valor.

La web ofrece juegos con descuentos de hasta el 80% frente al precio de compra en otros establecimientos o tiendas físicas. En cada uno de los juegos el usuario puede ver el porcentaje de oferta del que puede beneficiarse al adquirir ese juego. En el caso de que un videojuego te interese y quieras comprarlo, el proceso es muy sencillo, pero es necesario que antes te crees una cuenta con un usuario y una contraseña para poder comprar cualquier producto de la página. Después, tan sólo tienes que acceder al juego, seleccionar la opción de ‘Compra’ y automáticamente recibirás un código del CD para que accedas a la descarga y puedas disfrutar del juego.

Los códigos de los juegos que se ofrecen en Instant Gaming, según indican los creadores de la página, son seguros y oficiales puesto que han sido compradas en distribuidores autorizados, en concreto, en EA Origin, Steam, Battle.net Ncsoft o UBisoft. En cuanto a los precios, la propia plataforma indica que pueden ofrecer las ofertas debido a que no necesitan mucha inversión en gastos de almacenaje físico o de logística y que, además, adquirieron los juegos en grandes cantidades, lo que abarata los costes.

Eneba

En Eneba los usuarios pueden comprar juegos en tanto en formato físico como digital. Además, los productos que tiene a la venta son compatibles con diferentes soportes, desde la PlayStation, la Xbox, la Nintendo Switch y el ordenador, entre otros. Aunque una de las diferenciaciones de esta web frente al resto es que también es posible comprar las videoconsolas y los accesorios, no sólo los juegos. Por otra parte, en esta plataforma los usuarios pueden poner a la venta los juegos que ya no utilizan para darles una nueva vida y obtener un rendimiento económico por ellos. Es decir, que en esta página es posible comprar juegos virtuales, videoconsolas y también juegos en formato físico de segunda mano.

En cuanto a los videojuegos digitales, indican el porcentaje de ahorro en el precio final así como los detalles sobre el juego. Además, en cada uno de ellos hay un listado de artículos relacionados en los que aparecen otras ofertas para que escojas el precio que te parezca más competitivo. Si accedes a la sección de videojuegos virtuales de la web, podrás encontrar productos con hasta el 75% de descuento sobre el precio.

En cuanto a la venta de videojuegos físicos, en cada uno de ellos detallan el estado y cómo se vende, si con embalaje original o si incluye las instrucciones, entre otros.

Steam

Las claves que ofrecen otras plataformas como Eneba o Instant Gaming proceden de Steam. Por tanto, otra opción para encontrar los juegos baratos es mirar en esta web, aunque normalmente, las mayores ofertas se encuentran en las otras dos plataformas, que son las que adquieren el producto en grandes cantidades y pueden reducir el precio.

G2A

G2A es otra de las páginas que pone a la venta videojuegos digitales con ofertas y descuentos. Además de los precios ya de por sí competitivos en el mercado, la web ofrece una sección específica donde reúne las ‘Ofertas de la semana’ en la que puedes ver las rebajas de todos los juegos. En esta web puedes encontrar descuentos de hasta el 74% sobre el original.

En G2A es posible comprar artículos compatibles con Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, entre otros. A diferencia de las anteriores, está en inglés y, por tanto, el proceso de compra puede resultar algo complicado si no entiendes el idioma. Aunque siempre puedes recurrir al traductor de Google para que te eche una mano.

Humble Bundle

Humble Bundle también ofrece a los usuarios juegos con descuentos. En concreto, en el apartado de rebajas (‘sale’) de la plataforma, encontramos ofertas de hasta el 80% del precio. La diferencia con las anteriores es que en este caso se trata de una página con productos más especializados en juegos de ordenador y no tanto para videoconsolas. Las claves que ofrece son compatibles con Windows, Mac y Linux, entre otros.

Otros

Otras páginas en las que es posible acceder a descuentos para comprar juegos virtuales son Gog, que está en inglés, Origin, que es un proveedor al igual que sucede con Steam, Uplay y Battle.net, entre otros.

Además, en estas páginas no sólo puedes comprar, sino hacer la reserva de juegos que están apunto de lanzarse, como el FIFA 22, cuyo lanzamiento se prevé para octubre y en estas webs ya puedes reservarlo a un precio más barato.

Las páginas que detallamos en este artículo son completamente legales y la competitividad en sus precios se debe a diferentes factores, entre ellos:

No necesitan invertir en el mantenimiento de un establecimiento ni adquirir productos físicos, es decir, que ahorran costes en logística y almacenamiento

Compran los códigos a los distribuidores oficiales, pero lo hacen en grandes cantidades, lo que permite abaratar el coste final

Los juegos disponibles que hay para descargar dependen directamente de la plataforma en la que quieras comprar. En algunas los usuarios pueden elegir entre los mejores juegos para la PlayStation, para el ordenador o para otras consolas, como por ejemplo la Xbox o la Nintendo.

En definitiva, estas páginas, también conocidas como tiendas de juegos digitales, ofrecen a los usuarios la ventaja de comprar sus ejemplares favoritos de una forma más económica que en el resto de la competencia. Y además, otra de las ventajas de comprar en estas plataformas es que, al ser un formato online, los jugadores pueden hacer la compra en el momento que quieran, ya sean las 12 de la mañana o las 03:00 de la madrugada. Normalmente, el envío de códigos de los CD por parte de la plataforma suele ser instantáneo y la descarga inmediata. Es decir, que es un proceso de compra realmente rápido.

