Los 10 videojuegos más esperados en 2024

NOTICIA de Cristian Pinto

La entrada de un nuevo año es como empezar una nueva partida. Si eres un amante de los videojuegos, seguro que estás deseando conocer cuáles son los 10 títulos de 2024 que más hype despiertan entre los gamers. En esta lista podrás consultar cuándo es el lanzamiento de los mejores videojuegos más esperados, tanto para consolas como PC. En esta otra información, puedes consultar algunas de las mejores páginas para comprar juegos y videoconsolas baratos.

Además, si tienes una suscripción a Amazon Prime, quizás no sepas que puedes tener gratis videojuegos con Amazon Games.

Prince of Persia: The Lost Crown

Después de 10 años sin una nueva entrega de la saga, Ubisoft lanzará este 2024 el Prince of Persia: The Lost Crown. Exactamente, el 18 de enero es la fecha oficial de lanzamiento para las siguientes plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Amazon Luna y PC.

Este nuevo título de acción apunta a maneras para ser la gran revelación del año. El videojuego presenta la historia de Sargo, un habilidoso guerrero de los Inmortales que debe rescatar al príncipe.

Tekken 8

Bandai Namco presentará el 26 de enero un nuevo título de la saga de videojuegos de lucha más prestigiosa: Tekken 8. Este videojuego ha evolucionado de generación en generación, conviertiéndose en todo un clásico y referente en los videojuegos de lucha.

La gran novedad de esta nueva entrega será la mayor agresividad, con un nuevo y renovado sistema de combate. En total, podrás elegir entre 32 personajes nuevos. Estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Palworld

Palworld es un videojuego exclusivo para PC que consiste en un mundo abierto donde habitan más de 100 tipos de criaturas llamadas Pals, similares a los Pokémon. Tendrás que ir capturándolos para que se conviertan en tus compañeros. La diferencia de los Pokémon, es que para hacerte con los Pals tendrás que cazarlos con flechas y pistolas.

La fecha de lanzamiento está prevista para el 31 de enero, exclusivamente para PC.

Suicide Squad: Kill the Justice League

En el mes de febrero, concretamente el día 2, por fin saldrá a la venta el tan esperado Suicide Squad: Kill the Justice League. Este videojuego destaca por su papel multijugador en el que puedes elegir a uno de los 4 miembros del Escuadrón Suicida: Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot o King Shark. El objetivo es acaba con los miembros de la Liga de la Justica (Superman, Batman o Linterna Verde, entre otros).

El videojuego estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Helldivers 2

Arrowhead Game Studios lanzará la segunda entrega de Helldivers el 8 de febrero. Este videojuego de acción en tercera persona permite una jugabilidad cooperativa para eliminar las criaturas de un planeta desconocido.

El videojuego solo estará disponible para PS5 y PC.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Vuelve la mayor aventurera en la historia de los videojuegos: Lara Croft. Y lo hace nada menos que con una remasterización de las tres primeras entregas de la saga, en las que destacan mejoras gráficas y nuevos niveles secretos.

Estará disponible a partir del 14 de febrero en las siguientes plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Mario vs. Donkey Kong

El nuevo Mario vs. Donkey Kong será exclusivo para Nintendo Switch. Se trata de un juego que enfrenta a nuestro fontanero favorito contra nuestro gorila favorito a lo largo de niveles. Además, cuenta con un modo cooperativo local. El 16 de febrero es su fecha de lanzamiento.

Skull & Bones

Ubisoft estrenará también el 16 de febrero Skull & Bones, un videojuego de combate naval en el que una tripulación de piratas debe derrotar a monstruos de las profundidades marinas.

Estará disponible para las siguientes plataformas: PS5, Xbox Series X|S, Amazon Luna y PC.

Final Fantasy VII Rebirth

El año 2024 es bisiesto y los gamers podrán pasar el día 29 de febrero estrenando el nuevo Final Fantasy VII Rebirth. Este nuevo título de la saga continuará en el mismo lugar onde lo dejó Final Fantasy VII Remake, ofreciendo mejoras jugables, un mundo con escenarios más grandes para explorar y nuevas incógnitas.

El videojuego solo estará disponible para PS5.

Alone in the Dark

Vuelve una de las sagas de terror más clásicas: Alone in the Dark. Este juego original de 1992 cuenta con la presencia de David Harbor, el actor que representa a Jim Hopper en la serie de Netflix Stranger Things.

A partir del 20 de marzo podrás jugar a este videojuego en las siguientes plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC.

