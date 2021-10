Vivienda

1.500 pisos a la venta de Solvia por 66.000 euros en promoción

La inmobiliaria del Banco Sabadell, Solvia, ha puesto en marcha la campaña ‘Hogares para singles’, que oferta un total de 1.500 pisos a la venta por 66.000 euros de media y con una superficie de 70 metros cuadrados con uno o dos dormitorios. La campaña cuenta con inmuebles de diferentes precios y tamaño de superficie repartidos por todo el territorio, siendo los más baratos los ubicados en las comunidades de Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Galicia y Andalucía.

Precio de las viviendas por Comunidades

El precio de la vivienda varía en función de la localidad y el territorio. Para hacerte una idea, en el siguiente gráfico puedes comprobar los precios medios de cada una de las Comunidades Autónomas en las que hay oferta.

En la imagen se observa que el precio medio de la vivienda de esta campaña de Solvia es más barato en en Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y la Región de Murcia, mientras que en comunidades como el Principado de Asturias, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana tienen un precio medio mucho más elevado.

En concreto, según los precios medios de la oferta en relación con el coste del mercado, los lugares en los que es más asequible adquirir este tipo de viviendas es en Murcia, por 44.600 euros, en Castilla-La Mancha por 47.600 euros y en Galicia con 60.300 euros. Las provincias con las viviendas más baratas son Granada con 40.000 euros de media, Toledo con 42.300 y Valencia por 54.000 euros.

Cómo comprarlos

En la web de Solvia puedes acceder a la oferta concreta de pisos de esta campaña y ver las que se ajusten a tus preferencias. Y si alguna de estas viviendas te interesa, en esta otra información te explicamos todo lo que tienes que hacer para comprar un piso de Solvia.

Un ejemplo de estas viviendas lo encontramos en Murcia, en la localidad de Torre Pacheco. En este caso, la vivienda tiene un precio de 49.000 euros, se trata de una casa a estrenar y tiene un total de 47 metros cuadrados de superficie con un dormitorio y un baño. En la siguiente imagen puedes ver una fotografía del interior de la vivienda ofertada.

Otro ejemplo lo encontramos en Alicante, en la localidad de La murada. En este caso se trata de una vivienda de 62 metros cuadrados a estrenar con dos habitaciones y un baño por 33.900 euros. En la siguiente imagen puedes ver una fotografía del exterior de esta vivienda.

Ubicación de las viviendas

Las viviendas de la campaña se encuentran repartidas por todo el territorio, aunque la mayor oferta se concentra en:

En la Comunidad Valenciana hay un total de 370 viviendas

En la Región de Murcia hay 290 pisos

En Cataluña un total de 240 pisos

En Andalucía 200 inmuebles

Castilla-La Mancha cuenta con 60 pisos

En Castilla y León hay 40 viviendas

Y en Galicia y el Principado de Asturias hay 40 casas en cada comunidad.

En concreto, las provincias con mayor oferta de estos pisos de Solvia son:

Castellón con 160 pisos

Alicante 140 pisos

Almería tiene 90 casas

Tarragona cuenta con 90

Valencia dispone de 70

Barcelona tiene un total de 70 pisos

En Granada hay un total de 50 casas

En Girona hay 40

Lleida tiene también 40 pisos

En Toledo hay una oferta de 40 viviendas de Solvia

