Ocio - Tecnología

Viajes

Planchar la ropa sin plancha: estos son los trucos más virales en redes sociales

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Estás harto de pelearte con la plancha para eliminar hasta la última arruga de la ropa? Sin duda, esta es una de las tareas del hogar más tediosas. Además, con el calor del verano y el vapor que suelta la plancha a nadie le apetece tener que planchar.

Si has valorado la opción de sacar la ropa de la lavadora y extenderla en el tendedero para no tener que planchar, seguramente al final se quede alguna arruga que te moleste. Por ello, gracias a las redes sociales, hemos recopilado una serie de trucos caseros para no tener que usar la plancha y que la ropa esté sin arrugas.

Además, si te vas a la playa este verano, al doblar la ropa conseguirás que la maleta cierre al volver de las vacaciones y la ropa no se quede hecha un higo.

Planchar con una olla

Para realizar este truco solo necesitarás una olla que tengas por la cocina. En primer lugar, llénala de agua por la mitad y ponla a hervir durante unos minutos. Cuando el agua esté muy cliente, vacía el recipiente y usa la base para planchar la ropa. Esta aún estará caliente y, al ser una superficie plana, conseguirás eliminar las arrugas de cualquier prenda. Eso sí, ten cuidado de no quemar la ropa si la olla aún está demasiado caliente.

Con secador de pelo

¿Al sacar las camisas de la maleta se han quedado muy arrugadas? Si el hotel o apartamento en el que te hospedes no tiene una plancha, bastará con que haya un secador para el pelo. Este aparato será el mejor sustituto de la plancha que podrás encontrar.

En primer lugar, cuelga la camisa con una percha e intenta que esté lo más estirada posible. A continuación, rocía un poco de agua en las zonas donde haya más arrugas. Por último, coge el secador del pelo y aplica aire caliente sobre esas mismas zonas.

Aunque los resultados no sean iguales a los que se puede obtener con una plancha, sí que podrán sacarte de un buen apuro.

Con una plancha de pelo

Aunque este método sea el más efectivo, hay que tener cuidado porque también puede ser peligroso para nuestra ropa. La plancha para el pelo dejará las prendas igual de lisas que tu cabello. Es especialmente útil para aquellas zonas donde más difícil es eliminar las arrugas, como el cuello o las mangas.

Solo tienes que rociar un poco de agua sobre la prenda y hacer pasadas suaves con la plancha sobre las arrugas. Ojo, es importante que la temperatura de la plancha esté al mínimo de potencia, de lo contrario puede que quemes la ropa.

Alcohol, agua y mascarilla para el pelo

Este truco es especialmente útil cuando nos vamos de viaje y no contamos con ningún aparato que nos proporcione el calor necesario para planchar. Solo necesitarás tres ingredientes y un recipiente pulverizador.

En primer lugar, mezcla en el recipiente a partes iguales alcohol desinfectante, agua y mascarilla para el pelo. Agita el envase para que se mezcle todo bien y aplícalo sobre la prenda arrugada. Por último, estira bien con las manos la ropa para que quede lisa. Gracias a la mascarilla para el pelo, la ropa no olerá a alcohol.

Agua, vinagre y suavizante

Esta otra mezcla es similar a la anterior. En el mismo pulverizador tendrás que mezclar agua, vinagre de manzana y suavizante para la ropa a partes iguales. El modo de aplicación es el mismo, extiende la prenda y con las manos ve estirando mientras aplicas el producto.