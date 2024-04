Sabías Que...

Por qué no se debe calentar la leche en el microondas

Es una de las acciones más cotidianas de los hogares cada mañana. Llenar una taza con leche y meterla al microondas para que se caliente. Un acto cotidiano que sirve para disfrutar de un desayuno calentito, ya sea acompañado de café, de cacao o solo. ¿Pero, le pasa algo a la leche por calentarla en el microondas? ¿Es bueno o malo?

Hay estudios que evidencian que calentar la leche en el microondas puede afectar al valor y propiedades nutricionales de esta bebida. Aunque no genere directamente un riesgo para la salud, sí que influye en la calidad de los alimentos que se consumen. Y, por tanto, podría provocar una deficiencia de determinados minerales o vitaminas por la reducción en la ingesta.

Qué le pasa a la leche si se calienta en el microondas

Son muchas las personas que se calientan la leche en el microondas para desayunar. Es un acto que permite con facilidad y rapidez conseguir la temperatura idónea para disfrutar de un desayuno al gusto del consumidor.

No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los alimentos reaccionan de la misma manera en este electrodoméstico. Precisamente por ello, meter la leche en el microondas no es lo más aconsejable. Aunque antes de nada es importante aclarar que no existe ningún riesgo para la salud por calentar esta bebida en el microondas. Lo que sucede es que, al hacerlo, se pierden propiedades.

En lugar de disfrutar de un vaso de leche cargado de vitamina B12, tras pasarlo por el microondas, el usuario se bebe un líquido con una menor cantidad de vitaminas, puesto que por el camino se llegan a perder casi la mitad de las vitaminas de este grupo.

Así lo evidencian los resultados del estudio ‘Efectos del calentamiento por microondas sobre la pérdida de vitamina B (12) en los alimentos‘, publicado en PubMed. Un estudio experimental donde se trató la leche, junto con otros alimentos, y se calentó con el microondas para determinar el contenido de vitamina B12 de acuerdo a un análisis de este nutriente. El estudio concluye que se ha producido una pérdida apreciable, de aproximadamente entre el 30 y 40 % de vitamina B12 en los alimentos durante el calentamiento con microondas debido a la degradación de la molécula de esta vitamina por el calentamiento con microondas.

En resumen, calentar la leche en el microondas provoca una pérdida de nutrientes y propiedades de la misma. Esta es una vitamina presente en alimentos de origen animal, como los pescados, la carne o los huevos, que es fundamental para el buen funcionamiento del organismo.

El recipiente donde se calienta

De manera adicional a la pérdida de propiedades, otro de los factores a tener en cuenta al calentar la leche en el microondas es el recipiente utilizado, porque un material inapropiado puede generar bacterias y contaminar el alimento. De manera general, nunca hay que calentar las cosas en el microondas con recipientes o vasos de plástico, en termos o en recipientes de metal, puesto que su reacción al calor puede provocar la proliferación de bacterias y sustancias que contaminen el contenido.