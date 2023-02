Trabajos

Trabajadores y Jefes

Por qué vas a cobrar más en la nómina de febrero de 2023

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los trabajadores con sueldos de entre 22.000 y 35.200 euros van a cobrar más en la nómina del mes de febrero de 2023. Y en los meses sucesivos. ¿El motivo? La Agencia Tributaria ha introducido novedades en el Reglamento del IRPF para ajustar las retenciones de este impuesto de algunos trabajadores con el objetivo de que puedan obtener una mayor liquidez cada mes.

En la práctica, desde el mes de febrero Hacienda retiene menos cantidad de IRPF al mes en la nómina de los trabajadores con sueldos inferiores a 35.200 euros al año y, desde este momento, estos empleados verán aplicado un aumento en sus nóminas. Pero ojo, porque el sueldo bruto del trabajador no varía, sino que sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que el fisco retiene una menor cantidad en concepto de este impuesto y, por tanto, a la hora de presentar las cuentas del ejercicio fiscal de 2023 en la campaña de la renta de 2024, en el caso de que la declaración te salga a devolver, la cantidad a percibir será menor.

Se trata de un cambio que ha entrado en vigor desde el mes de febrero de 2023, por el que muchos trabajadores van a recibir un incremento de sueldo en la nómina de este mes y en los siguientes. Pero ojo, porque esta medida no afecta a los tramos de retención del IRPF, que siguen siendo los mismos vigentes que en 2022 y que oscilan entre el 19 y el 47 % en función de los ingresos.

Cambios en la retención del IRPF

En el mes de diciembre se produjo un cambio en dos normas que han afectado directamente al cálculo de las retenciones del IRPF y son la aprobación de un Real Decreto Ley y la norma específica de los Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, hasta la fecha, la legislación específica acerca de las normas que regulan el tipo de retención de IRPF situaba el límite mínimo en aquellos trabajadores con sueldos de hasta 22.000 euros. Aspecto que cambia y se amplía para aplicarse a todos los trabajadores con sueldos de hasta 35.000 euros. Esto supone que, en la práctica, los empleados que tienen un sueldo anual de entre 22.000 y 35.200 euros van a recibir un sueldo algo superior desde este mes de febrero.

¿Significa este cambio un aumento de sueldo?

No, tu sueldo bruto sigue siendo el mismo. Esto no significa que con esta nueva medida los empleados experimenten una subida de salario. Por el contrario, con esta nueva norma, los empleados que vean un aumento en la nómina de febrero, también verán que en la declaración de la Renta, el resultado será más ajustado. Y, en caso de que salga a devolver, la cantidad será menor que en la declaración presentada en el año anterior si se produjo bajo las mismas circunstancias personales y familiares.

Desde Hacienda señalan que se trata de una cuestión técnica y no de una rebaja de tributación y que, por tanto, no supone beneficio a nivel económico. El cambio y kit de la cuestión es que la cantidad ‘de más’ que van a recibir los empleados en sus nóminas desde febrero, es la que no van a recibir estos contribuyentes a la hora de presentar las cuentas anuales.

Menor retención al mes para una menor devolución en la Renta

Con esta medida, Hacienda retiene una menor cantidad de dinero en concepto de IRPF al mes de los empleados con sueldos de hasta 35.200 euros, lo que significa, que a la hora de revisar las declaraciones de la Renta de estos mismos empleados, la cantidad a devolver será menor. En concreto, el ingreso si la renta te sale a devolver será menor en proporción a la cantidad recibida de más al mes desde febrero de 2023.

El objetivo de esta medida es ajustar las cuentas para que, en definitiva, a este grupo de trabajadores le quiten menos de sus nóminas y así, el fisco les tiene que devolver menos. Y evitar la aplicación de retenciones excesivas del IRPF que perjudiquen a la economía de las familias.

Si quieres leer más noticias como Por qué vas a cobrar más en la nómina de febrero de 2023, te recomendamos que entres en la categoría de Trabajadores y Jefes.