Qué es MEI, el nuevo impuesto que afecta a las nóminas de trabajadores y autónomos

NOTICIA de Jessica Pascual

El año 2023 llega con grandes cambios que afectan a trabajadores y empresarios. Desde la subida del sueldo mínimo a 1.080 euros hasta el aumento de la nómina en el mes de febrero por el cambio en el reglamento del IRPF en Hacienda. Modificaciones con las que muchos asalariados han visto un incremento en sus nóminas en los primeros meses del año.

En contrapartida, hay un nuevo impuesto que ha entrado en vigor en enero de este año y que supone un aumento de las cotizaciones del trabajador y, por tanto, una menor cantidad de dinero a percibir en la nómina de cada mes. Se trata del MEI, el impuesto de Mecanismo de Equidad Intergeneracional que llega como una medida para reforzar la hucha de las pensiones, tal y como han informado desde el Gobierno.

¿A quién se le aplica el MEI? ¿Cuánto dinero quitan de la nómina por este impuesto? O ¿Durante cuánto tiempo va a estar en vigor? Son algunas de las dudas más frecuentes sobre este nuevo tributo. A continuación resolvemos cada una de ellas para que puedas entender cada uno de los conceptos y apartados de tu nueva nómina.

Qué es el MEI

El MEI o Mecanismo de Equidad Intergeneracional es un nuevo impuesto que se aprobó en diciembre de 2022 junto con la reforma de las pensiones y que ha entrado en vigor en 2023. Es decir, que ya aparece reflejado en las nóminas de los trabajadores del mes de enero y, desde ahora, también en la del mes de febrero.

¿Para qué sirve este impuesto? Es un nuevo tributo cuya finalidad principal es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones sin que todo el peso recaiga sobre los más jóvenes. De esta manera, se pretende volver a llenar la conocida como hucha de las pensiones a través de este gravamen que es de tipo temporal y que afecta tanto a autónomos, como a trabajadores asalariados.

A qué trabajadores afecta el MEI

¿En qué nóminas se aplica este nuevo tributo? En todas las de los trabajadores asalariados o autónomos. Este es un impuesto que se aplica de manera generalizada a todos los contratos de trabajo en concepto de cotización por contingencias comunes.

No importa el nivel de sueldo que reciba cada empleado, ni el tipo de contrato, ni ninguna otra condición particular. El impuesto se aplica al igual que otras cotizaciones, como las contingencias comunes, las específicas para formación profesional o por desempleo. Por el contrario, no se aplica ni afecta a los beneficiarios de las pensiones.

Cuánto dinero me quitan de la nómina por el MEI

Este nuevo impuesto supone un 0,6 % de contingencias comunes de cotización, de las cuales, el 0,5 % corre a cargo de la empresa, y el 0,1 % restante corre a cargo del trabajador. Se trata del mismo porcentaje de la nómina que se destina a las cotizaciones por formación profesional y, en euros, el cálculo es el siguiente:

Para una nómina de sueldo bruto de 1.500 euros, el 0,1 % que asume el trabajador se traduce en 1,50 euros . Mientras que, en el caso de la empresa, el 0,5 % de esa cantidad supone 7,50 euros. Es decir, que en total, la aportación entre empresa y trabajador por el MEI asciende, de media, a casi los 10 euros para un sueldo bruto de 1.500 euros.

. Mientras que, en el caso de la empresa, el 0,5 % de esa cantidad supone 7,50 euros. Es decir, que en total, la aportación entre empresa y trabajador por el MEI asciende, de media, a casi los 10 euros para un sueldo bruto de 1.500 euros. En un salario algo superior, de unos 2.000 euros, la cantidad a aportar por el trabajador de su nómina es de 2 euros y, en el caso de la empresa, de 10 euros. En este caso, la cantidad total de aportaciones en el MEI asciende a los 12 euros.

En la práctica, el empleado recibe, desde enero de 2023, un 0,1 % menos de su sueldo neto.

Durante cuánto tiempo va a cobrarse el MEI en la nómina

La normativa vigente señala que se trata de una medida que va a permanecer vigente por un periodo de 10 años de momento, esto es, hasta 2033.

