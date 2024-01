Ocio - Tecnología

Premios Esland 2024: consulta los vídeos nominados a ‘Enfado del Año’

NOTICIA de de Cristian Pinto

Ya es posible votar en los Esland 2024. Hasta el próximo 15 de enero, los usuarios que tengan una cuenta de Twitch podrán votar a los nominados de las 12 categorías de la gala Esland 2024. El próximo 17 de febrero se conocerán los ganadores en la gala presentada por el streamer TheGrefg.

Una de las principales categorías de los premios Esland es la del ‘Enfado del Año’. En esta información puedes consultar quiénes son los nominados a esta categoría y ver los clips antes de votar a tu favorito. Cuando ya sepas a quién votar, solo tienes que acudir la web oficial de los premios Esland y seleccionar hasta 4 opciones por categoría.

Agustin51

El creador de contenido Agustin51 está nominado en la categoría Enfado del Año por su brutal cabreo jugando al videojuego Only Up. En el clip, el personaje que controla Agustin51 se cae al vacío del mapa sin poder hacer nada. A consecuencia de esto, el streamer pierde los papeles y destrozada todo su set up de una patada, haciendo volar por los aires todos los periféricos.

DjMaRiiO

El presidente de Ultimate Móstoles y youtuber de Fifa es un clásico en los Esland por sus cabreos. Ya sea por perder un partido en FUT Champions o por un error arbitral en la Kings League, Mario suele dejar varios clips de enfados a lo largo del año. En este caso, está nominado en esta categoría por el cabreo que se llevó debido a un comentario de un suscriptor en el chat.

El comentario en cuestión estaba relacionado sobre la planificación de la próxima temporada de la Kings League. Al presidente de Ultimate Móstoles no le sentó bien lo que dijo el suscriptor, pues aún quedaba un partido de la temporada y tenían opciones de clasificarse para la Final Four.

ElXokas

Rust es un videojuego de rol que obtuvo gran fama por una serie en la que participaron Xokas, Pereira y Agustin51, entre otros streamers. En un streaming de esta serie, ElXokas tuvo una fuerte discusión con Pereira debido al baneo de la serie que sufrió este último.

Ibai y Messi

El reconocido streamer Ibai Llanos tuvo un pequeño malentendido con Leo Messi en la pasada gala del Balón de Oro. El futbolista argentino se sintió molesto porque Ibai Llanos mostró una conversación privada entre ambos en mitad de un streaming en Twitch. Quizás de forma irónica, Messi le hizo saber a Ibai que no le gustó ese gesto.

Nissaxter

Nissaxter es una streamer de League of Legends que tiene muy mal perder. Su nominación se debe al enfado tras perder una partida de LoL. Para desahogarse, pegó unos gritos y unos cuantos puñetazos a la silla.

PipePunk

Aunque este streamer no sea tan famoso como los anteriores, el cabreo que se llevó mientras jugaba a Minecraft está a la altura de la nominación. Tras morir en mitad de una partida por culpa de un zombi, el streamer latinoamericano se desahoga gritando y lanzando sus cascos contra el suelo.

Rickyedit

Five Nights At Freddys es un videojuego de terror capaz de asustar hasta al más valiente. Rickyedit no solo se llevó el sustó al perder una partida, sino que también se cabreó por la dificultad del videojuego.

RiversGG

La streamer mexicana y presidenta de Pío FC tanto la Kings League como en la Queens League está nominada a enfado del año por su cabreo en mitad de un partido de la Kings League. Samy Rivera, descontenta con una decisión arbitral que perjudicó a su equipo, se enfada y grita reiteradamente.

SezarBlue

Este es uno de los vídeos más virales en todo 2023. El youtuber gastronómico SezarBlue estaba estrenando su nuevo Tesla recién sacado del concesionario. Sin embargo, todo se tuerce cuando un camión que iba en paralelo le choca su querido nuevo coche. El enfado no es como el de los anteriores nominados, sino que se cabrea de una forma más sosegada y un tanto irónica. Tras tocar el claxon repetidamente y llevarse las manos a la cabeza por el accidente, Sezar no puede para de repetir la frase “¡No me lo puedo creer!”.

WestCOL

Por último, pero no por ello menos, está la nominación de WestCOL, una de las más agresivas. El streamer colombiano sufrió un ataque de ira y destrozó por completo su set up. El ratón y varias sillas que tenía en la habitación fueron las mayores perjudicadas.

