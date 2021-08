Ocio - Tecnología

Internet y Online

¿Cuánto se gana en Twitch? Del millón y medio de Ibai a los casi dos millones de xQcOW

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Es posible hacerse rico con Twitch? Las cifras de lo que ganan algunos de los streamers más famosos no mienten. Hasta 1,5 millones de euros consigue una de las estrellas de la plataforma, Ibai Llanos, por el contenido que sube a Twitch. Aunque esta cantidad no es lo más común, en esta guía te detallamos cuánto ganan en Twitch los streamers más famosos. Y si las cifras te resultan tentadoras, aquí puedes consultar cómo ganar dinero en Twitch creando contenido.

Si quieres saber cuánto se gana en Twitch debes tener en cuenta que los ingresos que detallamos en este artículo y que reciben los creadores de contenido de Twitch proceden de diferentes vías: por las suscripciones, donaciones, publicidad o plataformas de afiliados. Y que las cantidades varían en función del comportamiento de los suscriptores de cada uno y de la evolución de sus estadísticas.

Cuánto gana Ibai Llanos en Twitch

Ibai Llanos es una auténtica revolución en Twitch. En el mes de agosto de 2021 acumula un total de 7,2 millones de seguidores, de los cuáles 37.155 son suscriptores, es decir, que pagan por ver el canal. El streamer, según la política de Twitch, se lleva el 70% de comisión por cada suscriptor. Tomando como referencia la suscripción más básica, de nivel 1 por 5 euros para hacer los cálculos, Ibai Llanos se lleva 3,49 euros por cada suscriptor.

Esto quiere decir que en total en un mes consigue 129.728 euros, resultado de multiplicar 3,49 por los 37.155 suscriptores. O lo que es lo mismo, 1 millón 557 mil euros al año. Pero como decimos, éstos son únicamente los ingresos que recibe por el pago de las suscripciones. En esta cantidad no se incluyen las posibles donaciones o ingresos que pueda llevarse por publicidad.

Los streamers mejor pagados en Twitch

Un informe elaborado por SavingSpot detalla la cantidad de ingresos que perciben los 20 streamers que más ganan con Twitch. El estudio concluye que xQcOW es el creador de contenidos que consigue más ingresos en la plataforma, con un total de 1.984.000 dólares anuales, es decir, en torno a 1.700.000 euros.

Hay que tener en cuenta que este estudio se realizó a finales de 2020 y que puede que las cantidades hayan variado levemente, cambiando la posición del ránking. Esto se debe a que los ingresos en Twitch no son fijos, sino que dependen del comportamiento de la audiencia, de si realizan más o menos donaciones y si pagan o no la suscripción, entre otros.

Como se puede observar en la gráfica de la siguiente imagen, los ingresos que reciben los creadores de contenido de Twitch varían enormemente. La mayoría de los que más ganan y que se incluyen en el estudio, perciben unos ingresos de entre 600.000 y 900.000 mil euros (entre 700.000 y un millón de dólares), aunque hay algunos streamers que destacan y superan estas cifras.

Entre los mejor pagados, con unas fuentes de ingresos superiores al millón de euros se encuentran Auron Play, TimTheTatman, Odablock, Ibai, Nickmerks y xQcOW. El resto de creadores de contenidos que se encuentran en este ranking de los mejor pagados son:

Alanzoka

Clix

MoonMoon

Rubuis

BobbyPoffGamin

Ludwing

Summit1g

AtonZonYoutube

BruceGreene

Gaules

Castro_1021

TheRealKnossi

RonnieRadke

Éstas cantidades hacen referencia a los ingresos totales que perciben en Twitch. En cuanto al dinero que percibe cada uno en función de las diferentes fuentes de ingresos, destacan:

Ingresos por suscripciones:

El streamer que más ingresos recibe por las suscripciones es xQcOW, con un total de 1.595.167 dólares al año (En torno a 1.360.000 euros). Le siguen Nickmercs, con un 1.373.397 dólares (1.117.000 euros) y en tercer lugar Odablock con un total de 1.120.088 dólares al año (955.000 euros) por las suscripciones.

En el ranking de los 10 primeros también se encuentra Ibai Llanos.

Ingresos por anuncios

En cuanto a los ingresos por publicidad, el ranking posiciona a AuronPlay como el streamer que más ingresos percibe de los anuncios. En total, consigue 545.245 dólares (465.000 euros) por este concepto. Le sigue Ibai con un total de 456.855 dólares (389.000 euros) por los anuncios y en tercer lugar el Rubius, con un total de 355.536 dólares (303.000 euros).

Ingresos por donaciones

Por último, el streamer que más dinero se lleva por las donaciones de sus seguidores es Odablock, que consigue un total de 178.531 dólares al año (152.000 euros). En segundo lugar destaca Ops1x con un total de 119.626 dólares (102.000 euros) y en tercer lugar Staryuuki con 108.824 dólares (92.000 euros).

¿De dónde son los streamers que más dinero ganan con Twitch?

En cuanto a zonas geográficas, la mayor parte de los creadores de contenidos mejor pagados se encuentran en Estados Unidos. El resto, la minoría, se concentran en Europa y América del sur.

¿Cuánto se gana en Twitch? Del millón y medio de Ibai a los casi dos millones de xQcOW was last modified: by

Si quieres leer más noticias como ¿Cuánto se gana en Twitch? Del millón y medio de Ibai a los casi dos millones de xQcOW, te recomendamos que entres en la categoría de Internet y Online.