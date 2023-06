Qué es Kick, la nueva plataforma de streaming de moda.

La plataforma de streaming Kick.com ha llegado para plantar cara a Twitch posicionándose como la mejor alternativa para los creadores de contenido. Pero, ¿cómo ha conseguido hacerlo? El principal incentivo para los streamers es el reparto más favorable de los ingresos: el 95 % va para el creador de contenido y el 5 % para Kick. Este suculento reparto es el que ha hecho decantarse por esta plataforma a algunos creadores de contenido

Pese a que aún existe una diferencia importante respecto a la plataforma de Amazon, por el momento, Kick ha realizado el fichaje estrella de xQcOW, uno de los streamers que más dinero ganan en Twitch.

Kick es una empresa que pertenece a Stake.com, un casino en línea de criptomonedas que ha invertido muy fuerte en el mundo del streaming. La plataforma está destinada a los streamers que se dedican a retransmitir contenido gaming, aunque no es lo único que se puede encontrar en Kick.

Una de las principales ventajas de Kick respecto a Twitch es la forma de monetizar. Los creadores de contenido de Twitch perciben el 50 % de sus ingresos, mientras que en Kick, el porcentaje asciende considerablemente al 95 %. Además, hay que tener en cuenta el sistema de donaciones que supone un extra de dinero para los streamers.

Además de la rentabilidad económica, otra ventaja de Kick es que más permisivo que Twitch a la hora de poder retransmitir un contenido u otro en su plataforma como, por ejemplo, Hot Tubs, juegos de apuesta y contenidos que tienen derechos de autor. No obstante, Kick no está exenta de polémica debido a esto último.

La que fuese estrella de Twitch, xQc, ha firmado un contrato con Kick de 100.000.000 de dólares para retransmitir su contenido en esta nueva plataforma. El contrato de Kick no implica exclusividad con esta plataforma, por lo que xQc podrá seguir retransmitiendo simultáneamente su contenido en Twitch.

Welcome to the Kick Family @xQc 💚 pic.twitter.com/dDuHSVneVx

— Kick.com (@KickStreaming) June 16, 2023