Las nuevas monedas de 2 euros que salen en 2024 y atraen la mirada de los coleccionistas

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Quieres saber cuáles son las monedas que despiertan el interés de los expertos coleccionistas? Las nuevas monedas de 2 euros conmemorativas que salen en 2024 y que ponen en circulación los diferentes países tienen unas características y diseño especiales, lo que las convierte en grandes atractivos para los numismáticos. Se trata de un listado de 22 ejemplares al que se suma la moneda de dos euros conmemorativa dedicada a Sevilla acuñada en España y que ya está en circulación.

En esta guía puedes consultar una selección de las principales monedas conmemorativas de 2 euros que ponen en circulación los diferentes países europeos y que rinden homenaje a determinados personajes, acontecimientos históricos o eventos de gran interés cultural o deportivo. Tienen tiradas limitadas y un diseño particular, que puede llegar a incluirlas en un futuro dentro del catálogo de monedas de dos euros valiosas, por las que pueden llegar a pagarse miles de euros.

Los Juegos Olímpicos de París, Francia

Una moneda emitida en 2024 que conmemora los Juegos Olímpicos de París que se celebran este año y que se ha puesto en circulación desde el mes de enero. Es la cuarta moneda conmemorativa de la serie que dedica a la celebración de este evento.

La monda representa a Hércules y a una Gárgola en posición para practicar el deporte de la lucha olímpica. Se trata de un grabado que se funde con la silueta de la Catedral de Notre Dame que se sitúa en el fondo de esta cara de la moneda. Aparecen grabados los anillos, sello de los Juegos Olímpicos y la frase ‘Paris 2024’.

San Marino, aniversario Derechos de los Ciudadanos

La moneda de 2 euros conmemorativa de San Marino rinde homenaje al 50 aniversario de la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos y Principios Básicos del Gobierno. En una de las caras tiene grabado un libro abierto donde puede leerse la inscripción ‘I diritti della persona umana sono inviolabili’, en español, ‘Los derechos humanos son sagrados’ y junto a la silueta del Palacio Público y la Estatua de la Libertad.

Dominico Ghirlandaio en San Marino

En San Marino también destaca la puesta en circulación de una nueva moneda de 2 euros conmemorativa que rinde homenaje a Domenico Ghirlandaio. Aunque todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se trata de una edición en la que aparece grabado la silueta de Ghirlandaio y que conmemora el 530 aniversario de la muerte del pintor italiano.

Revolución de los Claveles, Portugal

La moneda conmemorativa de la Revolución de los Claveles de Portugal rinde homenaje al 50 aniversario de este acontecimiento histórico. Por ello, en una de las caras de la moneda aparece grabado en el centro un clave, que simboliza la revolución y que está rodeado por un sinfín de círculos concéntricos que envuelven el centro de la flor.

Alrededor del grabado aparecen varias inscripciones en portugués y la fecha del aniversario de este acontecimiento. En concreto, aparece grabado el siguiente contenido: ‘Esta é a madrugada que eu esperava’ junto con el nombre de la autora Sophia de Mello Breyner Andresen.

Aniversario Principado de Mónaco

La moneda conmemorativa de 2 euros de Mónaco, que se lanza en 2024, conmemora el 500 aniversario del Principado de Mónaco. Se trata de una edición con tirada limitada que tiene grabado en una de sus caras el rostro de Carlos V. Alrededor de la silueta aparece grabada la fecha 1524 y la siguiente inscripción: Tiratte avec Charles Quint, seguido de un 2024. En la parte superior aparece el nombre de Mónaco grabado. De momento no se conoce la fecha de emisión de esta edición conmemorativa.

El Aciano, la flor nacional de Estonia

La moneda conmemorativa de 2 euros que pone en circulación Estonia este 2024 rinde homenaje a El Aciano, la flor nacional de Estonia. Precisamente por este motivo, en una de sus caras representa la flor que es símbolo de este país y que está acompañada de la inscripción ‘Cenataurea Cyanus’ y la fecha 2024.

Biblioteca Nacional de Eslovenia

La moneda conmemorativa de 2 euros de Eslovenia que se pone en circulación este 2024 rinde homenaje al 250 aniversario de la Biblioteca Nacional y Universitaria de este país.

En una de sus caras tiene grabada la imagen que homenajea a este espacio y la inscripción que acompaña al grabado es la siguiente: ‘Narodna in univerzitetna knjiznica’ junto con la fecha 1774 que fue el momento de creación de este espacio.

Maratón de Kosice en Eslovaquia

La moneda conmemorativa de 2 euros de Eslovaquia que se pone en circulación en 2024 trata sobre el aniversario del centenario del maratón internacional de Kosice. Muestra de ello, en una de sus caras aparece un participante de este evento corriendo junto con el grabado de un emblemático edificio de la ciudad de fondo. El grabado se acompaña de las fechas que conmemoran el evento y de la inscripción del nombre de este evento.

Gran Duque Guillermo II de Luxemburgo

La moneda de 2 euros conmemorativa de Luxemburgo, que se pone en circulación en 2024, conmemora la muerte del Gran Duque Guillermo II. Una edición que ha sido emitida en 130.000 ejemplares.

En una de las caras de la moneda aparece grabado el rostro de perfil del Duque Guillermo II junto a un retrato suyo a caballo. En la parte superior aparece una inscripción junto con las fechas del nacimiento y fallecimiento de Guillermo II.

Aniversario moneda francos en Luxemburgo

En Luxemburgo este 2024 hay otra moneda conmemorativa de dos euros que se pone en circulación. Se trata de una edición que conmemora la introducción de monedas en francos luxemburgueses y que se representa con la imagen de Feierstëppler y la propia moneda grabada dentro de la edición conmemorativa.

Aniversario de la Constitución en Alemania

La moneda conmemorativa de 2 euros celebra el 175 aniversario de la Constitución de la Paulskirche. Una edición que fue emitida en marzo de este año y que rinde homenaje a este primero intento de constitución en Alemania.

En una de sus caras aparece grabado un conjunto de figuras que representan diversas temáticas. Desde la iglesia, hasta las figuras de representantes nacionales y una pluma y papel que representa al Parlamento. La inscripción que aparece junto con el dibujo dice Paulskirchenverfassung 1849.

Aniversario de la presidencia europea de Bélgica

La moneda conmemorativa de 2 euros emitida en Bélgica representa el homenaje a la presidencia de este país en el Consejo de la Unión Europea, que ha sido emitida en enero con una tirada de 130.000 ejemplares.

Una de las caras representa a un total de 27 golondrinas que aparecen acompañadas de la inscripción ‘Belgian presidency of the council of the Eu 2024’. Las golondrinas rodean el código BE, que representa a las iniciales del país. Y también de IB, que son las iniciales de la diseñadora del grabado.

Elecciones y democracia en Finlandia

La moneda conmemorativa de 2 euros en Finlandia rinde homenaje al aniversario de las elecciones y la democracia de este país. Se trata de una edición emitida en 2024 y cuyo diseño representa las papeletas electorales formadas por círculos y rectángulos.

Hay un total de 8 papeletas que se superponen entre ellas y crean formas geométricas. El dibujo se completa con la leyenda Val Demokrati y Vaalit Demokratia en los dos idiomas oficiales del país, finlandés y sueco.

Arquitectura en Finlandia

Otra de las monedas conmemorativas de dos euros que acuña Finlandia este 2024 rinde homenaje a la arquitectura de este país.

En una de las caras aparecen grabadas las siluetas de cuatro edificios de Finlandia:

Museo Nacional

Edificio residencia y comercial de J. Tallberg

Hvittrask

Pabellón de Finlandia en la Exposición Mundial de París de 1900

Todos ellos se funden en el centro de la moneda.

Guardia di Finanza en Italia

La moneda conmemorativa de 2 euros de Italia que ha acuñado en 2024 celebra el 250 aniversario de la Fundación de la Guardia di Finanza. Una edición que ha sido emitida en 3 millones de ejemplares.

En la parte trasera aparece grabado el nombre de cuerpo, el año de su creación y el actual, así como una imagen que representa a la Guardia di Finanza.

Premio Nobel de Medicina en Italia

También en Italia destaca la moneda conmemorativa de 2 euros, que rinde homenaje al Premio Nobel de Medicina en 1986, Rita Lvi-Montalcini. Una moneda en la que aparece grabado el rostro de Levi-Montalcini junto con su nombre y el año de acuñación de la moneda.

Himmeli en Letonia

En 2024, Letonia lanza una moneda de dos euros conmemorativa que está dedicada a Himmeli, una típica y artesana decoración navideña que es popular en esta zona.

Se caracteriza por tener una forma tradicional de poliedro de 8 caras que están conectados por líneas rectas y que simboliza todo el año con un total de 12 líneas y uniones, uno por cada mes del año. Junto con el diseño aparece la inscripción del país ‘Latvija’ junto con el año de emisión.

Jardines de Paja en Lituania

Lituania pone en 2024 una moneda conmemorativa de 2 euros en circulación que rinde homenaje a los Jardines de paja. Una edición dedicada a este espacio que ha sido catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2023 y que se representa con formas geométricas.

Ciudadela de Goz en Malta

La moneda conmemorativa de 2 euros de Malta, que se pone en circulación en 2024, rinde homenaje a la Ciudadela de Goz. Se emitirá en septiembre con una tirada de aproximadamente 90.000 ejemplares. En una de las caras de esta moneda aparece representada la Ciudadela de Goz acompañada de la inscripción del nombre de esta ciudad junto con el año y el país.

Guglielmo Marconi El Vaticano

La moneda conmemorativa de 2 euros que lanza El Vaticano en 2024 conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Guglielmo Marconi. Una edición que celebra el aniversario del nacimiento del ingeniero eléctrico italiano que fue galardonado con el Premio Nobel de la Física en 1909.

Tomás de Aquino El Vaticano

El Vaticano emite también otra moneda de dos euros conmemorativa en 2024, que homenajea el 750 aniversario de la muerte del teólogo y filósofo italiano Tomás de Aquino.

Lucha contra el cáncer en Bélgica

Otra de las monedas conmemorativas de dos euros que pone Bélgica en circulación en 2024 rinde homenaje a la lucha contra el cáncer.