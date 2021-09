Ocio - Tecnología

Las 16 monedas de 2 euros más valiosas, de hasta 2.750 euros por una pieza

NOTICIA de de Jessica Pascual

2.750 euros, éste es el valor de la moneda de dos euros más valiosa que hay en circulación. Se trata de una edición especial elaborada en el año 2007 en Mónaco que conmemora el aniversario de la muerte de la princesa del país, Grace Kelly. Pero no es la única moneda por la que algunos coleccionistas pagan auténticas fortunas. Ediciones especiales, ejemplares con rarezas o anomalías o tiradas muy pequeñas son algunos de los factores que multiplican el valor y precio de algunas monedas, sobre todo de las de dos euros.

En esta guía te explicamos cuáles son las monedas de dos euros más valiosas y cómo identificarlas por si tienes algún tesoro escondido en casa.

Monedas más valiosas

Entre las monedas con más valor y más cotizadas se encuentran las de dos euros. En esta lista te dejamos una selección de las ediciones de monedas de dos euros con más valor y su precio en el mercado.

Mónaco 2007, Grace Kelly

La moneda de dos euros de Grace Kelly es la más valiosa. En esta moneda aparece grabado el rostro de la Princesa de Mónaco con motivo del 25 aniversario de su muerte. La entidad que desarrolló este ejemplar fue el Banco Central Europeo. Su edición especial, así como su producción limitada (20.000 ejemplares) han revalorizado a esta moneda llegando a costar 2.750 euros.

Mónaco 2015, Roca de Mónaco

Mónaco cuenta con otra moneda conmemorativa, en este caso elaborada en 2015, en la que aparece grabada una torre encima de la Roca de Mónaco. Su producción fue limitada, puesto que sólo se emitieron un total de 10.000 unidades, lo que convierte a esta moneda en una auténtica pieza clave para los coleccionistas. Puede llegar a costar 1.500 euros la unidad.

Vaticano 2005, Día Mundial de la Juventud

El Vaticano creó en 2005 esta edición especial de una moneda de dos euros en la que muestra una imagen de la Catedral de Colonia. La edición conmemora el XX Día Mundial de la Juventud. Tiene un valor de entre 300 y 400 euros y hay un total de 100.000 unidades en circulación.

Vaticano 2006, Guardia Suiza Pontificia

El Vaticano elaboró una moneda para celebrar el aniversario de los 500 años de la Guardia Suiza Pontificia. Es una moneda que tuvo una producción muy limitada, puesto que sólo se emitieron 100 ejemplares. Cada unidad tiene un valor aproximado de 300 euros.

Vaticano 2007, Benedicto XVI

Se trata de una edición especial que conmemora el aniversario del papa Benedicto XVI. Tiene un valor aproximado de 200 euros.



San Marino 2004, Bartolomeo Borghesi

Se trata de una edición especial elaborada en 2004 y que muestra el busto de Bartolomeo Borghesi con motivo del aniversario de su fallecimiento. Hay un total de 110.000 monedas emitidas y tienen un valor aproximado de entre 150 y 200 euros.

Andorra 2019, Copa de Esquí

Edición especial que celebra la copa del mundo de esquí alpino. Se emitieron 60.000 monedas y tienen un valor aproximado de 150 euros.

Vaticano 2008

El Vaticano elaboró en 2008 una edición especial de una moneda de dos eros que refleja la conversión de San Pablo en su camino a Damasco cayendo del caballo. Cada unidad tiene un valor medio de 150 euros.

San Marino 2005, Aniversario de la Física

Moneda de dos euros de San Marino, edición especial de 2005 con motivo de la celebración del año mundial de la Física. Cada ejemplar está valorado entre 120 y 170 euros.

Vaticano 2004, Aniversario

El estado creó una moneda especial de dos euros con motivo del 75 aniversario de la creación del estado del Vaticano. Cada una de estas monedas puede llegar a valer más de 100 euros.

Alemania 2008

El estado alemán desarrolló en 2008 una moneda de dos euros, con una producción limitada, puesto que sólo se pusieron 30.000 ejemplares en circulación, cuya principal característica es que tiene grabada una de las iglesias más conocidas del país, en concreto, la de Hamburgo. Tiene un valor de entre 40 y 50 euros aproximadamente.

Finlandia 2004, Unión Europea

Moneda de dos euros finlandesa. La edición especial de esta moneda es de en torno a 50 euros y hay alrededor de un millón de unidades en circulación.

Eslovenia 2007, Tratado de Roma

Moneda de dos euros de Eslovenia. En esta moneda aparece el documento del Tratado de Roma a través del que se estableció la Comunidad Económica Europea y, como consecuencia, la entrada al euro. La moneda es resultado de la celebración del 50 aniversario de la celebración del tratado. Tiene un valor aproximado de 30 euros y hay un total de 400.000 monedas en circulación.

Bélgica 2006, Atomium

Esta edición especial creada en 2006 se caracteriza por representar uno de los monumentos más emblemáticos del país en la parte posterior de la moneda, el Atomium. La edición especial se creó para celebrar la reapertura tras la restauración del monumento. La moneda tiene un valor medio de 25 euros y hay un total de 6 millones de unidades en circulación.

Malta 2011, elecciones

Elaborada en el año 2011, esta edición especial se caracteriza por ser la primera de una serie de cinco monedas conmemorativas de la historia de Malta. En esta moneda aparece grabada una mano con una papeleta y una urna para reflejar las elecciones de 1849. El valor aproximado de este ejemplar es de entre 10 y 20 euros y hay un total de 430.000 monedas emitidas de esta edición.

España 2009

Moneda de dos euros España. En la cara posterior aparece grabado el dibujo de un muñeco y el símbolo del euro. Tiene un valor aproximado de 6 euros.

¿Por qué son tan valiosas estas monedas?

Este tipo de monedas proceden de ediciones especiales que realizan cada año los diferentes países con motivo de la celebración de aniversarios o como conmemoración de eventos importantes de la historia. Estas ediciones, que suelen ser diferentes en cuanto al diseño del resto de monedas y cuya producción es limitada, pueden valer una auténtica fortuna, sobre todo entre los coleccionistas.

El valor de cada moneda se basa en dos parámetros, en la cantidad de ejemplares que hay en circulación y, por tanto, en la dificultad para conseguirlas. Y, por otra parte, en la particularidad del diseño.

También hay otro condicionante que puede revalorizar el precio de una moneda sin tener que tratarse de una edición especial. Es lo que sucede en tiradas de monedas en las que se detecta algún error, imperfecciones o anomalías. Esta distinción frente al resto de monedas, que pueden convertir a una simple moneda de cinco céntimos en una pieza única, multiplican su valor de forma exponencial.

