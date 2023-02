Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Por qué hay monedas que valen miles de euros

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Qué diferencia a una moneda antigua de una valiosa? Tener un monedero o cofre en casa repleto de ejemplares de monedas antiguas o de pesetas no significa tener un tesoro. De hecho, en la mayoría de los casos se trata de un cajón de recuerdos que no tiene ningún valor. Pero no siempre es así y es posible que, de entre todos los ejemplares, alguno sea valioso y aumente notablemente su precio original.

¿El motivo? Para saber qué hace una moneda ser valiosa o llegar a costar miles de euros, hay que tener en cuenta los principales elementos más destacados por los expertos en numismática. A continuación puedes consultar cuáles son y por qué hay monedas que valen miles de euros en la actualidad.

Los 7 motivos por los que aumenta el valor de una moneda

Algunos de los principales motivos por los que aumenta el valor de una moneda o billete y que, en ocasiones, llegan a convertirse en auténticas fortunas son los siguientes:

Material con el que están fabricadas. Las monedas cuya fabricación se realizó en oro, plata y otros materiales preciosos se revalorizan dado el precio del mercado de estos materiales. Una situación similar es lo que ha sucedido con la moneda de 5 pesetas, que ha aumentado su valor en una cantidad prácticamente disparatada por una cuestión relacionada con el material de fabricación. La moneda originalmente se diseñó en níquel y, ante el aumento del precio del material, decidieron retirar todos los ejemplares en circulación. Los que se quedaron se convirtieron en auténticas joyas de coleccionista y en la actualidad esta es una de las monedas de peseta más valiosas. Errores en su impresión. Es un clásico de las monedas valiosas. Los errores en los grabados, como por ejemplo, la falta de un dibujo, una fecha mal puesta o cualquier otro detalle que convierta a una moneda en un ejemplar único, revaloriza enormemente su valor y por este motivo se llegan a pagar unas cantidades enormes de dinero. Por la exclusividad de tener una pieza única de coleccionismo. Precisamente, un error en la impresión del grabado es lo que ha llevado a una moneda de Mónaco del Príncipe Alberto II a convertirse en una de las monedas de un euro más valiosas. Ediciones limitadas. En relación con el aspecto anterior, las ediciones limitadas son también objeto de una importante revalorización. Es lo que sucede con la moneda de dos euros más valiosa de hasta 2.750 euros. Un ejemplar de Mónaco del año 2007 que conmemoraba el 25 aniversario de la Muerte de Grace Kelly. Fue una moneda con una producción limitada de 20.000 ejemplares que en la actualidad es una de las más cotizadas y buscadas. Monedas conmemorativas. Las tiradas de monedas que conmemoran ciertos aniversarios suelen aumentar su valor con el paso de los años. En primer lugar, porque son ediciones con una menor cantidad de ejemplares en circulación y, en segundo, porque son exclusivas y distintas a todas las ediciones anteriores y posteriores de un país. Dificultad de encontrarlas. Hay monedas que debido a una edición limitada en su fabricación aumntan su valor pr su exclusividad y la escasa cantidad de ejemplares. Demanda por parte de los coleccionistas. Otro de los aspectos que revaloriza el coste de una moneda es la simple demanda de los expertos coleccionistas. Ante la belleza o particularidad de una moneda que cuya demanda empieza a crecer, también lo hace su valor de forma paralela. Número de ejemplares y emisiones que tuvo la moneda. Cuanta menos emisión, hay más probabilidades de que tenga un mayor valor debido a la escasez de ejemplares.

Lo que tienen en común todas las monedas valiosas

Este tipo de monedas proceden de ediciones especiales que realizan cada año los diferentes países con motivo de la celebración de aniversarios o como conmemoración de eventos importantes de la historia. Estas ediciones, que suelen ser diferentes en cuanto al diseño del resto de monedas y cuya producción es limitada, pueden valer una auténtica fortuna, sobre todo entre los coleccionistas. El valor de cada moneda se basa en dos parámetros, en la cantidad de ejemplares que hay en circulación y, por tanto, en la dificultad para conseguirlas. Y, por otra parte, en la particularidad del diseño.

También hay otro condicionante que puede revalorizar el precio de una moneda sin tener que tratarse de una edición especial. Es lo que sucede en tiradas de monedas en las que se detecta algún error, imperfecciones o anomalías. Esta distinción frente al resto de monedas, que pueden convertir a una simple moneda de cinco céntimos en una pieza única, multiplican su valor de forma exponencial.

Revalorización de las pesetas tras su retirada del mercado

Estas piezas son auténticos ejemplares de coleccionismo, puesto que el Banco de España cerró el plazo en junio de 2021 para cambiar estas monedas por euros. Lo que provocó la disminución de su presencia en el mercado y, como consecuencia, aumentó su valor como piezas limitadas y difíciles de encontrar. Aunque en el precio que los coleccionistas están dispuestos a pagar, intervienen otros aspectos:

La textura y estado del papel en los billetes

Monedas o billetes que formen parte de tiradas especiales

Que tengan algún error impreso o anomalía

El estado de conservación del grabado de la moneda

Ahora que ya conoces el motivo por el que hay monedas valiosas que cuestan miles de euros, no dejes de consultar esta otra información para saber cuánto valen las monedas antiguas que tienes en casa.

Si quieres leer más noticias como Por qué hay monedas que valen miles de euros, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.