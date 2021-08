Cómo ganar dinero con Twitch

NOTICIA de de Jessica Pascual

Twitch está de moda. La plataforma de streaming que emite vídeos en directo ha ganado mucha popularidad, sobre todo entre el público joven, porque ofrece la visualización de todos sus contenidos de forma gratuita. Y aunque para disfrutar de los vídeos de esta plataforma no es necesario pagar, los creadores de los contenidos de esta plataforma sí pueden conseguir unos ingresos extra a través de diferentes fuentes.

En esta guía te explicamos cuáles son los mejores métodos para ganar dinero en Twitch y las principales cuestiones que debes tener en cuenta para hacer realidad tu idea de negocio y que te reporte beneficios.

Qué es

Twitch es una plataforma en streaming en la que los usuarios pueden disfrutar de vídeos en directo y cuya temática principal es la retransmisión de partidas de videojuegos, aunque cada vez hay más contenidos de otros muchos temas. Y aunque en este artículo te explicamos cómo ganar dinero a través de Twitch, debes saber que esta plataforma pone todos los contenidos al alcance de los usuarios totalmente gratis, es decir, que para conseguir los ingresos que deseas, necesitas captar la atención de tu público y aportarles un valor añadido que les anime a invertir dinero en tu canal.

Existen cuatro principales métodos para que un creador de contenidos de Twitch gane dinero con su canal: a través de los abonados o los suscriptores al canal, a través de donativos, con la publicidad o mediante los programas de afiliados.

Formas de ganar dinero con Twitch

Para generar ingresos en Twitch tienes que alcanzar la categoría de afiliado. Para ello, tu canal debe ajustarse a los siguientes requisitos:

Tener, al menos, 50 seguidores

Haber subido un mínimo de 500 minutos de emisión en los últimos 30 días

Que el total de los minutos se haya retransmitido, como mínimo, en siete días diferentes

Que las reproducciones de los directos tengan un promedio de tres espectadores o más

Para que Twitch te otorgue la categoría de Afiliado tienes que cumplir estos cuatro requisitos de forma simultánea en el plazo de un mes. El siguiente nivel para conseguir ingresos, si tienes cierto reconocimiento y éxito en la plataforma, es haciéndote Parnter. Para ello, tienes que transmitir un total de 25 horas en 12 días distintos y con una media de 75 espectadores por vídeo en el plazo de un mes.

1. Abonados al canal

Twitch permite a todos los usuarios disfrutar de los contenidos de sus canales favoritos totalmente gratis. Entonces, ¿para qué pagan los usuarios? A través de las suscripciones, los usuarios pueden disfrutar de más funcionalidades en el canal, evitan tener que ver anuncios publicitarios y, sobre todo, pueden interactuar y hablar con el creador de contenido de forma directa.

Los usuarios que se suscriben al canal y pagan una cuota por ver los contenidos suponen la fuente de ingresos más estable para los creadores de contenido de Twitch. Del total de la cuota que paga el abonado, el canal recibe el 50% y el resto se lo queda la plataforma. La cuota de suscripción en Twitch es de 5 euros al mes, es decir, que por cada suscriptor, consigues 2,5 euros mensuales. Es decir, que si te haces un hueco en este mundillo y consigues que 500 personas se abonen a tu canal, recibirás un total de 1.250 euros al mes.

Este porcentaje varía en el caso de los propietarios de canales que acumulan muchos espectadores. En estos casos el canal se queda con el 70% de la suscripción y la plataforma se queda con el 30%. Es decir, que por cada abonado Twitch recibe 1,5 euros y el creador de contenido un total de 3,5 euros.

Los seguidores pueden pagar suscripciones tanto a canales con categoría de afiliados como a partners. Además, estos abonos pueden comprarse de forma consecutiva, durante varios meses, o sólo durante un mes. Aunque la suscripción más básica es de unos 5 euros al mes, hay otras dos. Una en la que los espectadores abonan un total de 9 euros al mes y la más cara, en la que abonan 25 euros.

2. Donativos

Otra de las formas para generar ingresos es a través de los donativos que los usuarios quieran realizarte de forma voluntaria. Los donativos no tienen privilegios extra, como si sucede con los abonados. Por ello, no son una fuente muy segura de ingresos, puesto que depende de la voluntad del usuario. Aunque algunos streamers se esfuerzan en incentivar y motivar a sus fans para que los realicen, como por ejemplo a través de rankings. Los creadores de contenido muestran en pantalla quién ha realizado donaciones y la cantidad y, en ocasiones, los seguidores se pican para ver quién dona más y ofrecen más dinero aún al canal.

Otra forma de donativos es a través de los bienes virtuales de la plataforma. Los bits son monedas virtuales que se utilizan en la plataforma para el Cheering, es decir, para que los espectadores apoyen tu canal. Seas afiliado o partner, recibes un 0,01 céntimo por cada bit usado en tu canal.

3. Publicidad

Un usuario que no pague suscripción en Twitch tiene que ver un anuncio antes de comenzar a ver el vídeo de su streamer favorito. En estos casos, parte del dinero generado con ese anuncio se paga al canal y el resto lo recibe la plataforma.

Pero por otra parte, si un afiliado o partner decide añadir anuncios y mostrarlos durante sus retransmisiones, pueden conseguir más ingresos. A mayor cantidad de espectadores, más ingresos. Los anuncios pueden ser de entre 30 segundos y 3 minutos de duración y la cantidad de ingresos dependerá de la cantidad de usuarios que lo visualicen. En estos casos el streamer puede pulsar un botón que muestre publicidad a todos los espectadores que estén siguiendo la retransmisión en ese momento.

4. Programa de afiliación y patrocinios

Los patrocinios son una fuente de ingresos que se dirige principalmente a los creadores de contenido que tienen muchos seguidores (partners), mientras que los programas de afiliados pueden servir como fuente de ingresos extra para todo tipo de cuentas de la plataforma.

Para generar ingresos por patrocinio una empresa te tiene que pagar por mostrar su producto, por ir a una conferencia o grabar vídeos promocionarles. Por este motivo es una fuente de ingresos para personas más conocidas y con mayor éxito, porque las marcas se sirven de su imagen para promocionar sus productos.

Por el contrario, los sistemas de afiliados consisten en que el creador de contenido recibe una comisión por vender una serie de productos que recomienda. Es decir, que en este caso un streamer tiene un contrato de afiliados con Amazon a través del que se lleva una comisión por cada persona que compre el producto que recomienda a través de Amazon.

Si durante un vídeo recomienda unos cascos, pone un enlace directo a la página de compra de Amazon y los usuarios lo compran, se llevará una comisión por cada producto vendido. Los programas de afiliados además de con Amazon, pueden realizarse con algunas marcas de forma directa.

¿Se puede ganar mucho dinero con Twitch?

Depende. Los creadores de contenido más conocidos, que acumulan a un gran número de suscriptores, reciben donativos y cuentan con mucha publicidad o patrocinio sí generan gran cantidad de ingresos. Pero no es lo más común. Si vas a dar tus primeros pasos en Twitch porque quieres sacar una idea de negocio adelante debes saber que podrás empezar a generar unos ingresos extra que contribuyan a tu economía. Por el contrario, si lo que buscas es hacerte rico de la noche a la mañana con esta plataforma, lo vas a tener muy difícil.

La clave para incrementar poco a poco tus ingresos es crear contenido de calidad, tener talento y caer bien a tus espectadores. Darles eso que quieren ver y oír y hacerlo con gracia, para que quieran saber más y no les importe pagar por consumir tu producto. En este negocio te debes a tus seguidores, a lo que quieren ver. Y si no eres capaz de ofrecérselo, no vas a poder triunfar en Twitch.

