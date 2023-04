Sabías Que...

Cómo conseguir una suscripción gratis en Twitch

NOTICIA de de Cristian Pinto

La plataforma de streaming Twitch es una de las opciones preferidas de entretenimiento entre los jóvenes. Uno de los mayores atractivos es que la visualización del contenido de cualquier canal es completamente gratuita. Y, aunque sea gratis, puedes mostrar apoyo a tu creador de contenido favorito suscribiéndote a su canal por un módico precio. ¿Te gustaría suscribirte, pero no puedes permitirte pagar una suscripción? No te preocupes, te vamos a contar cómo tener una suscripción gratuita al mes si eres miembro de Amazon Prime.

Pasos para suscribirte con Prime Gaming

Antes de nada, debes saber que para poder tener esta suscripción gratuita tienes que tener una suscripción a Amazon Prime. Por lo tanto, asegúrate de que tu suscripción a Prime está vigente porque, de lo contrario, no podrás beneficiarte de esta ventaja. Si aún no la tienes, puedes darte de alta desde aquí y tener 30 días gratis.

Una vez asegurado lo anterior, lo primero que tienes que hacer para suscribirte a cualquier canal es iniciar sesión o crear una cuenta en Twitch si aún no la tienes.

Una vez estés dentro de tu cuenta, tendrás que vincular tu perfil de Twitch con tu cuenta de Amazon Prime. ¿Cómo? Muy sencillo. Desde este enlace podrás iniciar sesión con tu cuenta de Amazon y vincularla con Twitch.

Cuando lo hayas hecho, vuelve a tu cuenta de Twitch y entra en el canal que quieres suscribirte. Si pinchas en el botón morado con una estrella y que pone ‘Suscribirse’ aparecerá un desplegable. Debajo del todo hay que marcar la pestaña ‘Usar suscripción de Prime’.

Por último, pulsa en el botón morado de ‘Suscribirse con Prime’. Ya estarías suscrito a tu canal favorito de Twitch. Además, tendrás las ventajas de suscriptor de nivel 1 que ofrezca el creador de contenido en cuestión.

Ojo, ten en cuenta que esta suscripción es mensual y no se renueva de manera automática. Si pasados 30 días quieres renovar la suscripción de Amazon Prime o, por el contrario, dársela a otro streamer, tendrás que hacer todo este proceso de nuevo.

¿Es obligatorio suscribirse a un canal para poder verlo?

No, los contenidos en directo de cualquier canal son gratuitos, tanto para suscriptores de cualquier nivel como para los que no lo son. La opción de suscribirse a un canal es una forma de mostrar apoyo y reconocimiento al creador de contenido que está detrás de la pantalla. A cambio, el streamer suele ofrecer a sus suscriptores algún tipo de ventaja, como no ver la publicidad en el directo, tener emoticonos exclusivos o poder participar en el chat cuando esté restringido solo para suscriptores. Además, las suscripciones son una de las principales vías para ganar dinero en Twitch, por eso los streamers están recordando constantemente que puedes usar la suscripción gratuita de Amazon Prime.

Cómo suscribirse desde el móvil

A día de hoy, aún no está disponible la opción de usar la suscripción gratuita de Amazon Prime desde dispositivos móviles. Solo es posible realizar una suscripción de nivel 1, pero pagando el precio de 4,49 euros. Si quieres usar la suscripción de Prime Video solo lo podrás hacer desde un ordenador y siguiendo los pasos explicados anteriormente en este post.

