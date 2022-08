Vivienda

¿Puedo entrar a vivir a una casa abandonada temporalmente para adquirirla después?

NOTICIA de Jessica Pascual

Sí, pero con matices. Muchos matices. Si te preguntas si es posible, la respuesta es que sí, se puede entrar a vivir en una casa abandonada, poseerla durante varios años y solicitar la propiedad después. Pero ojo, porque hablamos adquirirla mediante posesión, no de entrar a vivir así sin más. Precisamente esto es lo primero a tener en cuenta, que la ocupación es una práctica ilegal, esté la casa abandonada o no.

Por tanto, entrar a vivir a una casa sin hacer ninguna gestión previa y apropiarte de ella, aunque nadie la reclame, es un delito. Pero sí hay una figura legal que permite a los interesados entrar a vivir en una casa abandonada y conseguir la propiedad. En esta guía puedes consultar con detalle los diferentes trámites y procesos legales que intervienen en esta práctica. Además de esta posibilidad, aquí puedes consultar otras vías para comprar casas abandonadas.

Usucapión, el modo para adquirir una vivienda por posesión

La usucapión permite que una persona pueda adquirir la propiedad de un bien inmueble por haberla poseído durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, que una persona entre a vivir en una casa y se quede durante varios años en ella, realizando el mantenimiento y cuidado. Todo ello, con la premisa de la falta de interés del propietario original.

Por este motivo, al comienzo de este artículo hemos detallado que sí es posible entrar a vivir a una casa antes de comprarla, aunque con matices. Porque la usucapión lo permite, pero siempre y cuando se respeten los requisitos y procedimientos marcados en la ley, en concreto, en el Código Civil.

Uno de los aspectos a tener en cuenta es que existen dos tipos de usucapión, la ordinaria y la extraordinaria, que están regulados en los artículos 1940 y 1941 del Código Civil. Ambas modalidades tienen un aspecto en común y es que no existe la figura de un tercero que transmita la propiedad y, por tanto, permite que una persona pueda adquirir la propiedad sin compraventa.

Todo ello, bajo una condición. Hay que tener en cuenta que si una casa está inscrita en el Registro de la Propiedad bajo la propiedad de otra persona, no es posible usucapirla.

Diferencias entre usucapión ordinaria y extraordinaria

Usucapión ordinaria

Es el procedimiento a seguir cuando el interesado en adquirir la vivienda lleva entre 10 y 20 años residiendo en la casa.

Se basa en cuatro pilares o requisitos que son, la posesión, buena fe, titularidad y un periodo tiempo determinado. Esto quiere decir que para hacerse con la propiedad de una vivienda por esta vía, el interesado debe actuar con total transparencia. Acudir a la casa, realizar las mejoras que considere, vivir en ella y actuar de manera pública, con normalidad y siempre de manera pacífica. Además, debe actuar y residir en la casa de manera ininterrumpida para garantizar la posesión.

Tiene que ser un procedimiento pacífico, es decir, que no exista reclamación del titular de la casa. Debe actuar bajo la buena fe y con un documento de transmisión de la propiedad. Se entiende que se aplican estos conceptos si una persona recibe el bien de un sujeto no legitimado sin saberlo. Es decir, que una persona que no es propietaria de la casa, dona o cede la vivienda a otra, que la acepta sin saberlo.

Usucapión extraordinaria

Procedimiento a seguir cuando una persona lleva viviendo 30 años o más en la casa abandonada. A diferencia de la anterior, en este proceso no se exige ni la buena fe ni un documento de titularidad porque se entiende que el propietario original se desentiende de la casa.

Cómo usucapir una casa abandonada

Para hacer una usucapión, hay que iniciar un procedimiento judicial. Para obtener la certificación de la justicia, de manera legal, de que la casa se convierte en tu propiedad por posesión.

