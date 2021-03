Vivienda

Hogar

Qué es una vivienda Passivhaus y por qué es todo ventajas

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Has oído hablar de las casas pasivas o Passivhaus? Se trata de un nuevo tipo de vivienda basada en modelos sostenibles puesto que su principal apuesta es reducir al máximo el consumo en energía. Las Passivhaus requieren una mayor inversión inicial, pero este sobrecoste se amortiza a medio plazo porque el ahorro en la demanda de energía de estas viviendas es de entre un 70 y 90% más que en una tradicional. Si este nuevo concepto de casa eficiente te interesa, en este artículo te contamos todos los detalle sobre las Passivhaus y te explicamos todas sus ventajas.

Qué es una Passihaus

Una casa pasiva o Passivhaus es un tipo de vivienda cuyo diseño específico se centra en reducir al máximo la energía que utiliza para climatizar la vivienda. De esta forma se consigue mantener un ambiente y temperatura constante durante todo el año porque el diseño Passivhaus optimiza los recursos existentes. Este modelo de vivienda se basa en cinco principios básicos:

Aislamiento térmico Carpintería de altas prestaciones. Ausencia de puentes térmicos. Este concepto hace referencia a que tiene ventanas con triple acristalado que evita que el cristal interior y el exterior entren en contacto para conseguir un mayor aislamiento de la vivienda. Hermeticidad del aire. Ventilación mecánica.

Cuánto cuesta

Una vivienda Passivhaus tiene un coste inicial superior que una vivienda tradicional. El sobrecoste puede ser de entre el 5 y el 15% en función del diseño, ubicación o materiales elegidos entre otros factores. Sin embargo, este mayor coste inicial se compensa a medio y largo plazo porque se recupera gran parte de la inversión gracias a dos parámetros:

Revalorización del inmueble que se estima en un 20% por tener el certificado de vivienda Passivhaus. Amortización de la inversión a medio plazo por el ahorro en energía.

Cómo saber si una casa es Passivhaus

Para que una vivienda sea considerada Passivhaus debe tener un certificado energético que lo acredite. Estos certificados los otorga el Passivhaus Institud Darmstadt en Alemania, que es la entidad que gestiona estos modelos de casas pasivas.

Por tanto, para poder conseguir un certificado Passivhaus debes ponerte en contacto con profesionales de la entidad Passivhaus que tengan sede en España para proceder al estudio y supervisión de las fases de obra de la vivienda para garantizar el cumplimiento de los requisitos. El coste medio de este tipo de certificados puede alcanzar los 4.000 o 5.000 euros.

Requisitos

Para poder conseguir el certificado energético que verifica que tu vivienda es Passivhaus, es necesario que tu casa se ajuste a los siguientes requisitos:

Que la demanda energética primaria, es decir, la que procede de la calefacción, agua caliente y electricidad sea menor o igual a 120 kilovatios el metro cuadrado por año. Que la demanda de energía en calefacción y refrigeración sea menor o igual a 15 kilovatios el metro cuadrado al año. Que la estanqueidad del aire se renueve en función de unos ciclos establecidos. La regla marcada por la entidad Passivhaus sobre la estanqueidad del aire es que se debe renovar como máximo 0,6 veces a la hora. La transmitancia térmica debe ser igual a 0,8 vatios el metro cuadrado en muros con ventanas y debe ser igual a 0,15 vatios el metro cuadrado en muros opacos. Este concepto hace referencia a la medida de calor que atraviesa un material que separa dos espacios.

Además del cumplimiento de estos cuatro requisitos, un técnico homologado en Passivhaus debe verificar tanto durante la fase del proyecto como durante la obra que se cumplen todos y cada uno de ellos para que una vivienda pueda obtener el certificado. Este profesional es el encargado de enviar toda la documentación a la entidad alemana para que emita el correspondiente certificado si se autoriza. Este último paso es muy importante puesto que si el técnico no supervisa las fases y verifica los requisitos aunque se cumplan, no será considerada vivienda Passivhaus.

Ventajas

La principal ventaja de una vivienda Passivhaus es el ahorro de energía que oscila entre el 70 y 90% respecto a otros tipos de viviendas gracias a su sistema de aislamiento térmico.

que oscila entre el 70 y 90% respecto a otros tipos de viviendas gracias a su sistema de aislamiento térmico. Gracias al buen aislamiento térmico se evita la pérdida del calor en invierno e impide la entrada del mismo en verano. Este hecho junto con la transmitancia térmica son los que ayudan a conseguir el ahorro en energía al mantener un temperatura y climatización constantes.

se evita la pérdida del calor en invierno e impide la entrada del mismo en verano. Este hecho junto con la transmitancia térmica son los que ayudan a conseguir el ahorro en energía al mantener un temperatura y climatización constantes. El aislamiento se consigue, junto con otros factores, a través de unas puertas y ventanas de gran calidad para que no se produzcan fugas en las viviendas. En concreto, las ventanas deben tener vidrios muy eficientes y deben ser capaces de minimizar las pérdidas de calor.

para que no se produzcan fugas en las viviendas. En concreto, las ventanas deben tener vidrios muy eficientes y deben ser capaces de minimizar las pérdidas de calor. Otra de las grandes ventajas de las casas pasivas es la capacidad de renovación del aire que se filtra y se renueva de forma constante gracias a su sistema de ventilación mecánica.

que se filtra y se renueva de forma constante gracias a su sistema de ventilación mecánica. Además del ahorro de energía, estas viviendas están construidas con materiales menos contaminantes para el medio ambiente.

Qué es una vivienda Passivhaus y por qué es todo ventajas was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Qué es una vivienda Passivhaus y por qué es todo ventajas, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES