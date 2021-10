Vivienda

Préstamos y Créditos

Qué necesito para pedir un préstamo

Si necesitas dinero para afrontar algún pago elevado como una reforma, una avería imprevista o la compra de un coche, puedes pedírselo al banco. La opción más habitual para hacer frente a algún gasto imprevisto es pedir un préstamo personal. Porque así podremos financiar una u otra necesidad con la tranquilidad de que podremos devolver el importe poco a poco.

Eso sí, este trámite requiere de cierto tiempo de gestión y cierta pericia a la hora de elegirlo bien, porque hay que tener en cuenta varios factores importantes para conseguir el mejor crédito.

El mejor préstamo personal

A la hora de solicitar dinero no hay una única opción correcta, sino que la mejor será la que se adapte a nuestras necesidades. Así, lo único que debes tener en cuenta es que los tipos de interés y el periodo de amortización del crédito se adapten a tus posibilidades para que lo devuelvas con facilidad.

Baratos

Existen muchísimas entidades dedicadas a la oferta de préstamos personales y cada una de ellas cuenta con sus promociones particulares. Por ello, nuestra recomendación para conseguir una financiación barata es que compares y que compares.

Para ello, hoy en día, existen herramientas online que te ayudan a comparar las diferentes ofertas de préstamos que hay disponibles en el mercado. Un ejemplo es Rastreator. Esta aplicación te facilita todo tipo de información sobre las ofertas que existen al solicitar un adelanto de dinero y de las entidades que te los pueden facilitar.

Online

Actualmente todo está en Internet y el acceso al dinero adelantado no es una excepción. Así pues, los préstamos online son una de las opciones más buscadas por los clientes. En este sentido, debes saber que tanto las entidades bancarias como muchas empresas privadas te podrán facilitar esta opción. Una vez más, nuestra recomendación es que compares entre las distintas alternativas para asegurarte de cuál es la que más te compensa.

Requisitos

Existen algunos requisitos de obligado cumplimiento para que te concedan una financiación. A continuación te explicamos qué se necesita para solicitar un empréstito:

Tener más de 18 años.

Tener residencia fiscal en España.

Saber qué cantidad de dinero necesitas y a qué la vas a destinar.

Tener solvencia económica.

No haber superado tu capacidad de endeudamiento. Si tienes otros préstamos pendientes, éstos no pueden suponer un gran porcentaje de nuestros ingresos.

Aportar garantías de devolución de la deuda.

No tener deudas, ni impagos, ni formar parte de ninguna lista de morosos.

Recibir de forma periódica ingresos suficientes para hacer frente al pago del préstamo. La cantidad que perciba una persona por la nómina o pensión va a determinar el importe del préstamo que el banco está dispuesto a ofrecerte.

Estabilidad laboral. Si tienes un contrato indefinido con cierta antigüedad el banco va a ver con buenos ojos darte el préstamo. Pero la situación se complica si tu contrato es temporal y acabas de empezar en la empresa.

Por otra parte, cabe tener en cuenta que dependiendo de la entidad con la que lo solicites, los requisitos podrán variar. Así, algunos bancos podrán exigirte la domiciliación de la nómina con ellos, por ejemplo, o la contratación de otro tipo de productos vinculados.

Documentación

Para pedir un préstamo vamos a tener que presentar la siguiente documentación:

DNI o NIE

Documentación que acredite nuestro nivel de ingresos. Pueden ser las últimas nóminas o los recibos de las pensiones.

Algunas entidades pueden solicitarte un justificante en el que se muestre para qué se va a usar el dinero.

Sin nómina

Tener una nómina es uno de los elementos fundamentales para conseguir que te concedan un crédito en prácticamente cualquier entidad. Sin embargo, esto no tiene por qué ser un requisito imprescindible. Entidades bancarias como BBVA, por ejemplo, ofrecen alternativas para clientes sin nómina. Eso sí, debes tener en cuenta que las condiciones serán peores, con tipos de interés más altos. Por ello, si tu situación pasa por buscar un préstamo sin nómina, quizá te convenga plantearte otras alternativas como la solicitud de un préstamo entre particulares.

Por último, cabe destacar como conclusión que, a la hora de pedir dinero, hay muchas y muy variadas alternativas. Por este motivo, nuestro consejo es analizar bien las distintas condiciones para estar seguros de que nuestra decisión final se adapta a nuestra capacidad económica actual.

